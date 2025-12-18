Новини
„Моята душа“ – емоционалното завръщане на Поли Генова (ВИДЕО)

18 Декември, 2025

„Моята душа“ се превръща за Поли в нова среща с артистичното ѝ аз и нова радост от музиката

„Моята душа“ – емоционалното завръщане на Поли Генова (ВИДЕО) - 1
Снимка: Филип Шопов
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Животът на всеки артист е като ластик – разтягане и свиване без предупреждение. През последните няколко години всички се чудеха къде изчезна Поли Генова - един от най-разпознаваемите и успешни артисти у нас, с доста хитове, две запомнящи се участия в Евровизия от името на България и присъствие като ментор в някои от най-популярните музикални телевизионни формати.

Всички отдадоха това най-вече на родителството - Поли стана майка на Даниел и Леа, които вече са на 6 и 4 години. Това житейско преобръщане, всъщност не попречи на певицата да продължи активно да се занимава с музика.

Преди около две години обаче, Поли усеща нуждата да спре и да преосмисли посоката, в която движи своята кариера – удължен момент на поемане на дъх, малко тишина и ровене вътре в себе си за честни отговори да разни трудни въпроси.

Решава да предизвика трансформация на всички нива – ежедневни тренировки, нови творчески партньорства, договор с „Вирджиния Рекърдс“ и разширен екип зад гърба си.

В края на септември за първи път влиза в най-големия международен лагер за писане на музика у нас - Sofia Songwriting Camp, който я зарежда с нова енергия и я среща с талантливи хора от цял свят. Именно там се ражда песента „Моята душа“, която Поли Генова създава с шведската изпълнителка Etta Zelmani и с двама от най-добрите хит мейкъри у нас – Acho и DJ Pancho („Носталгия“ на Елизабет, „Как да спра да те обичам“ на Вениамин и Eva Lea, „Ти си сърце“ на Михаела Маринова и Кристиан Костов).

„Моята душа“ се превръща за Поли в нова среща с артистичното ѝ аз, нова радост от музиката, емоционално завръщане.

Супер модерното поп парче с елементи на дръм енд бейс, пипнато финално и от румънеца Monoir, съдържа красив щрих – части от фолклорното бижу „Дилмано, Дилберо“ - идея, родена от личен момент с бабата на Поли и дъщеря ѝ Леа, само дни преди записа.

Видеото към песента е движено от вдъхновението на Крис Захариев и неговия екип и е великолепен образ на преодоляването, на полета на смелото ни малко сърце, което ни помага да влизаме в битка със себе си и за себе си всеки ден. Гледайте тук.

Премиерата на „Моята душа“ е днес, 18 декември, в YouTube канала на Поли Генова, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Замислен

    1 0 Отговор
    Това да не е една голяма надежда на българската естрада, която е пяла на грешния микрофон?

    19:48 18.12.2025

  • 2 Спецназ

    1 1 Отговор
    Ако съм в килия и по 24 часа ми пускат тая да мяука и

    има въже да виси от тавана- до 3- тия ден нЕма да изкарам, Баце!

    19:55 18.12.2025