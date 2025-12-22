Виктор, който беше гадже с Дениз Хайрула в "Ергенът“, а в момента е с Кристина, е изненадал приятелката си Габи с нестандартен подарък за рождения ѝ ден.
Пловдивчанката, която празнува през септември и на финала на шоуто беше с Калоян, сама се похвали наскоро с неочакваната изненада на Виктор. Младият бизнесмен ѝ поднесъл секс игра с интимни пози, пишат от hotarena.net.
Подаръкът му бил израз на приятелски жест и в никакъв случай нямало скрит подтекст. Тези, които следят изявите на участниците в последния сезон на "Ергенът“, едва ли са били учудени от избора на Виктор. В шоуто той сподели, че има чекмеджета със секс инструменти, на тавана на спалнята в дома му има огледала и освен това поддържа тефтерче, в което е описал различни статистики за 108-те жени, с които досега е спал. Последно Виктор сподели, че не пази тефтерчето.
Габи Бланко получи секс подарък за рождения си ден от Виктор от "Ергенът: Любов в рая"
22 Декември, 2025 07:22 659 4
Подаръкът му бил израз на приятелски жест и в никакъв случай нямало скрит подтекст
Виктор, който беше гадже с Дениз Хайрула в "Ергенът“, а в момента е с Кристина, е изненадал приятелката си Габи с нестандартен подарък за рождения ѝ ден.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боздуган
Младият бизнесмен ѝ поднесъл секс игра с интимни пози....
Подаръкът му бил израз на приятелски жест и в никакъв случай нямало скрит подтекст.
Не бе, това не е онова, това е друго. ....
Не текст, а тест за вменяемост е това.
07:29 22.12.2025
2 АзСъм
07:32 22.12.2025
3 Цъцъ
07:33 22.12.2025
4 Да питам
07:37 22.12.2025