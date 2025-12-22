Габи Бланко получи секс подарък за рождения си ден от Виктор от "Ергенът: Любов в рая"

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Денят тече по-стегнато и ви кара да погледнете практично на важна тема. Възможно е да се повлияете от чужди очаквания, затова пазете собствения си ритъм. Вечерта носи тишина и по-леко вътрешно усещане.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес може да се чувствате по-сдържани или по-сериозни. Следобед Луната влиза във вашия знак и ви носи прилив на енергия. Вечерта е време за нови идеи и по-широк поглед.

Козирог (23.12 - 20.01) Този предколеден декемврийски понеделник подчертава вашата сила и способност да подреждате. Възможно е да ви затрудни прекален оптимизъм на друг човек. Привечер настъпва промяна към по-свободно и въздушно настроение.

Стрелец (23.11 - 22.12) Може да се почувствате раздвоени между възможности и ограничения. Опитайте да държите очакванията на земята. Вечерта ви носи повече свобода и лекота.

Скорпион (24.10 - 22.11) Понеделник изисква да бъдете реалистични и внимателни към границите си. Може да се появи желание да очаквате повече от ситуация или човек. Вечерта носи вътрешна яснота и нова перспектива.

Везни (24.09 - 23.10) Днес ще ви води по-трезва енергия, макар на моменти да се колебаете в решенията си. Поддържайте реалистичен поглед върху задачите. Вечерта носи по-свеж и лек тон.

Дева (24.08 - 23.09) Денят ви насърчава към умереност и внимателно планиране. Възможно е да усетите вътрешно разширение или преоценка на дадена тема. Вечерта носи ясна, стабилна мисъл.

Лъв (24.07 - 23.08) Днес ще усещате нужда от структура и ред. Може да се изкушите да поемете повече, отколкото трябва. Вечерта идва по-свеж ритъм и желание за нови идеи.

Рак (22.06 - 23.07) Денят ви подтиква към по-сериозен тон в отношенията и задачите. Опозицията между Луната и Юпитер може да ви накара да очаквате твърде много. Вечерта носи леко раздвижване и по-обективен поглед.

Близнаци (22.05 - 21.06) Днес може да усещате напрежение между това, което искате, и това, което е възможно. Не бързайте да давате обещания. Вечерта носи прилив на мотивация и по-ясно виждане напред.

Телец (21.04 - 21.05) Денят започва по-сериозно, но стабилно. Възможно е да се колебаете между желание за повече и нуждата от граници. Привечер идва промяна на настроението и желание за повече простор.