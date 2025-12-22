Новини
Габи Бланко получи секс подарък за рождения си ден от Виктор от "Ергенът: Любов в рая"

Подаръкът му бил израз на приятелски жест и в никакъв случай нямало скрит подтекст

Виктор, който беше гадже с Дениз Хайрула в "Ергенът“, а в момента е с Кристина, е изненадал приятелката си Габи с нестандартен подарък за рождения ѝ ден.

Пловдивчанката, която празнува през септември и на финала на шоуто беше с Калоян, сама се похвали наскоро с неочакваната изненада на Виктор. Младият бизнесмен ѝ поднесъл секс игра с интимни пози, пишат от hotarena.net.

Подаръкът му бил израз на приятелски жест и в никакъв случай нямало скрит подтекст. Тези, които следят изявите на участниците в последния сезон на "Ергенът“, едва ли са били учудени от избора на Виктор. В шоуто той сподели, че има чекмеджета със секс инструменти, на тавана на спалнята в дома му има огледала и освен това поддържа тефтерче, в което е описал различни статистики за 108-те жени, с които досега е спал. Последно Виктор сподели, че не пази тефтерчето.


  • 1 Боздуган

    4 1 Отговор
    Вие с къв акъл ги пишете тези изречения?
    Младият бизнесмен ѝ поднесъл секс игра с интимни пози....
    Подаръкът му бил израз на приятелски жест и в никакъв случай нямало скрит подтекст.

    Не бе, това не е онова, това е друго. ....
    Не текст, а тест за вменяемост е това.

    07:29 22.12.2025

  • 2 АзСъм

    2 1 Отговор
    Простотиии!

    07:32 22.12.2025

  • 3 Цъцъ

    2 1 Отговор
    Тъп ПР!

    07:33 22.12.2025

  • 4 Да питам

    0 0 Отговор
    Защо рекламирате подобни същества? Нямате ли дъщери..?

    07:37 22.12.2025