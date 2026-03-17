Азис и Деси Слава пак се сдобриха

Драматичен обрат в една от най-коментираните поп фолк драми – Деси Слава и Азис отново могат да се съберат на една сцена. Това стана ясно в ефира на „Като две капки вода“, където певицата отправи публична покана към бившия си близък приятел и сценичен партньор.

Деси Слава не скри, че отношенията им до скоро са били силно обтегнати, но въпреки това реши да направи първата крачка. Тя покани Азис да се включи в големия ѝ концерт на 15 декември в зала „Арена София“, като намекна, че е време да оставят напрежението зад гърба си.

Реакцията на Краля на попфолка не закъсня. Той прие поканата още на място и дори предложи двамата да излязат заедно пред публиката и да изпълнят емблематичните си дуети. „Ще дойда! Ще изпеем заедно нашите песни“, заяви Азис, което предизвика одобрителни реакции в студиото.

В типичния си стил Димитър Рачков не пропусна да разчупи момента с хумор, като подхвърли, че Азис не бива да „върже тенекия“ в последния момент. Шегата се оказа донякъде пророческа, тъй като малко по-късно самият певец внесе известна несигурност. Той призна, че има ангажименти и не е сигурен дали ще бъде в България на тази дата, което остави отворен въпроса дали обещанието ще бъде изпълнено.

Ситуацията придоби още по-голяма тежест на фона на скандала между двамата от края на 2025 година. Тогава Азис публично обяви, че прекратява отношенията си с Деси Слава, след като, по думите му, тя не му отговорила на важно обаждане. Той дори сравни реакцията ѝ с тази на друга своя колежка, която, според него, проявила повече внимание и подкрепа.

Деси Слава обаче не остана длъжна и отговори остро. Тя обвини Азис, че изопачава ситуацията и пропуска ключови детайли – като това, че е отказал участие в неин концерт, подвел я е с обяснения за отсъствие от страната и дори е планирал да изпълни техните общи песни без нея. Според нея именно тя е имала основание да се чувства засегната.

Така публичната размяна на реплики прерасна в открит конфликт, който изглеждаше като край на едно дългогодишно партньорство. Затова и сегашната покана и готовността за съвместна поява идват като изненада за феновете.

Дали това е истинско помирение или просто моментен жест – предстои да стане ясно. Всичко ще зависи от това дали Азис наистина ще се появи на сцената на 15 декември. Ако това се случи, публиката може да стане свидетел на едно от най-очакваните събирания в попфолка през последните години.