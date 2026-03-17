Графити от индийски туристи на 2 хиляди години бяха открити в Долината на царете в Древен Египет

Приблизително 30 надписа на три индийски езика са открити в гробници в древноегипетската Долина на царете, съобщава Live Science, позовавайки се на статия в книгата „Тамилска епиграфия: Четиридневна международна конференция, 11–14 февруари 2026 г. Доклади. Част 1“ (Правителство на Тамил Наду, 2026 г.). Статията публикува и снимка на графитите.

Резултатите от изследването са представени на конференция в Ченай, Индия, през февруари. Изследователи от университета в Лозана (Швейцария) са съдействали за идентифицирането на текстовете. Изданието уточнява, че египтолозите преди това са забелязали тези надписи, но не са сигурни на какъв език са написани.

Сега текстовете на индийски езици са датирани. Оказва се, че са написани между I и III век сл. Хр. По това време Древен Египет е бил провинция на Римската империя, а Долината на царете е била „туристическа дестинация, каквато е и днес“, казва Инго Щраух, професор по славянски и южноазиатски изследвания. Пътешествениците, посещаващи Долината на царете, са оставяли надписи по стените на гробниците, често пишейки имената си и понякога предоставяйки допълнителна информация за себе си. Туристите от Индия не са били изключение.

Един санскритски текст е оставен от някой си Индранандин, който се е наричал „пратеник на цар Кшахарата“. Династията Кшахарата е управлявала част от Индия през първи век сл. Хр.; не е известно на кой цар от династията Кшахарата е служил Индранандин. Тъй като Древен Египет е бил под римско управление по това време, Индранандин вероятно е пътувал през Долината на царете на път за Рим.

Сред тези, които са оставили най-много графити по стените на гробниците, е бил някой си Чикай Корран – той е отговорен за осем надписа в пет гробници. На тамилски той е написал: „Чикай Корран дойде тук и погледна.“ Надписите са били оставени високо. Например, в гробницата на Рамзес IX (управлявал от 1126 до 1108 г. пр.н.е.) са оставени графити на 5–6 метра над входа. Не е ясно как Чикай Корран е могъл да достигне тази височина.

Надписите на Чикай Корран са открити и на входа на гробниците на фараоните Тавсет и Сетнахт. Това са единствените графити върху гробницата, което показва, че докато Чикай Корран е пътувал през Египет, гробницата е останала запечатана. Туристът обаче е успял да намери входа.

Не е известно кой точно е бил Чикай Корран. Има обаче няколко хипотези. Езикът, на който е писал туристът, предполага, че може да е живял в Южна Индия. Може да е бил наемник, търговец или дори водач (публикацията използва английската дума „chief“, която може да се преведе и като „водач“).