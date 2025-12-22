Никола Цолов и Крисия - звездната любов разцъфтя на празника

Голямата звезда на България Никола Цолов отпразнува рождения си ден в компанията на своята половинка – певицата Крисия.
Красавицата публикува стори в Инстаграм, на което двамата позират пред камерата на телефона, а талантливият пилот от Формула 2 дори я възнаграждава с нежна целувка.
Надписът на краткото видео гласи: „Birthday love” (любов за рождения ден).
Преди няколко седмици стана ясно, че певицата е дамата до Българския лъв. На Хелоуин те потвърдиха близостта си чрез публикации в социалните мрежи.
1 формула 7
14:37 22.12.2025
2 Дано да греша
14:39 22.12.2025
3 Данко Харсъзина
14:43 22.12.2025
4 Няма страшно
14:47 22.12.2025
5 Формула 3
15:16 22.12.2025