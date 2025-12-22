Никола Цолов и Крисия - звездната любов разцъфтя на празника

Голямата звезда на България Никола Цолов отпразнува рождения си ден в компанията на своята половинка – певицата Крисия.

Красавицата публикува стори в Инстаграм, на което двамата позират пред камерата на телефона, а талантливият пилот от Формула 2 дори я възнаграждава с нежна целувка.

Надписът на краткото видео гласи: „Birthday love” (любов за рождения ден).

Преди няколко седмици стана ясно, че певицата е дамата до Българския лъв. На Хелоуин те потвърдиха близостта си чрез публикации в социалните мрежи.