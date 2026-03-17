Уикендът идва със силна магнитна буря

Силна геомагнитна буря се очаква да засегне Земята на 19 март, като прогнозите сочат, че явлението може да достигне интензитет между G2 (умерена) и G3 (силна) по скалата на Националната администрация за океански и атмосферни изследвания (NOAA). Предупреждението идва от специалисти от Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките, които публикуваха актуалната прогноза в официалния си канал в Telegram.
Според наличните данни бурята ще продължи около десет часа, като най-силната ѝ фаза се очаква в рамките на същия ден. Геомагнитните бури от този клас се предизвикват от мощни изхвърляния на коронална маса от Слънцето, които достигат магнитосферата на Земята и предизвикват смущения в нейното магнитно поле.
Подобни събития не са рядкост, но при по-висока интензивност могат да окажат влияние както върху технологичните системи, така и върху човешката активност. Според експерти на NOAA бурите от клас G2 могат да доведат до слаби смущения в електропреносните мрежи и спътниковите комуникации, докато при ниво G3 са възможни по-осезаеми ефекти, включително проблеми с навигационните системи и временни прекъсвания в радиокомуникациите на високи географски ширини.
Освен техническите ефекти, геомагнитните бури могат да доведат и до по-ярко изразени полярни сияния, които при по-силни събития стават видими и в по-ниски географски ширини от обичайното. В същото време медицинските експерти отбелязват, че няма категорични научни доказателства за директно въздействие върху здравето, въпреки че някои хора съобщават за главоболие, умора или нарушения в съня по време на подобни явления.
По-рано през седмицата руските учени публикуваха и обща прогноза за космическото време, в която се посочва, че периодът се характеризира с повишена слънчева активност и вероятност от последващи смущения в магнитното поле на Земята. Според специалистите внимателното проследяване на слънчевите изригвания остава ключово за ранното предупреждение и ограничаването на потенциалните рискове за технологичната инфраструктура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:03 17.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Оня с коня
Коментиран от #5
12:05 17.03.2026
4 Механик
п.п.
И да не забравите да си направите шапки от алуминиево фолио! Маските също да се слагат и залягане под ваната в банята. Само това е спасението.
12:13 17.03.2026
5 Механик
До коментар #3 от "Оня с коня":Ти къде ще и през това време? А децата ти? Родителите?
Ако са ти толкова противни българите, какъв го търсиш в български форум?
12:15 17.03.2026