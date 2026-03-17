Уикендът идва със силна магнитна буря

17 Март, 2026 12:01 670 5

Учените предупреждават, че магнитната буря ще продължи близо 10 часа

Уикендът идва със силна магнитна буря
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Силна геомагнитна буря се очаква да засегне Земята на 19 март, като прогнозите сочат, че явлението може да достигне интензитет между G2 (умерена) и G3 (силна) по скалата на Националната администрация за океански и атмосферни изследвания (NOAA). Предупреждението идва от специалисти от Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките, които публикуваха актуалната прогноза в официалния си канал в Telegram.

Според наличните данни бурята ще продължи около десет часа, като най-силната ѝ фаза се очаква в рамките на същия ден. Геомагнитните бури от този клас се предизвикват от мощни изхвърляния на коронална маса от Слънцето, които достигат магнитосферата на Земята и предизвикват смущения в нейното магнитно поле.

Подобни събития не са рядкост, но при по-висока интензивност могат да окажат влияние както върху технологичните системи, така и върху човешката активност. Според експерти на NOAA бурите от клас G2 могат да доведат до слаби смущения в електропреносните мрежи и спътниковите комуникации, докато при ниво G3 са възможни по-осезаеми ефекти, включително проблеми с навигационните системи и временни прекъсвания в радиокомуникациите на високи географски ширини.

Освен техническите ефекти, геомагнитните бури могат да доведат и до по-ярко изразени полярни сияния, които при по-силни събития стават видими и в по-ниски географски ширини от обичайното. В същото време медицинските експерти отбелязват, че няма категорични научни доказателства за директно въздействие върху здравето, въпреки че някои хора съобщават за главоболие, умора или нарушения в съня по време на подобни явления.

По-рано през седмицата руските учени публикуваха и обща прогноза за космическото време, в която се посочва, че периодът се характеризира с повишена слънчева активност и вероятност от последващи смущения в магнитното поле на Земята. Според специалистите внимателното проследяване на слънчевите изригвания остава ключово за ранното предупреждение и ограничаването на потенциалните рискове за технологичната инфраструктура.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Наглеждайте си пейджърите

    12:03 17.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оня с коня

    3 1 Отговор
    айде дано вече сега гpъмне АЕЦ-а и да затрия тоя продажен български ген

    Коментиран от #5

    12:05 17.03.2026

  • 4 Механик

    2 0 Отговор
    Онзи ден неволно награх два неодимови магнита и те се размагнитиха съответно. Дано бурята ги намагнити отново.
    п.п.
    И да не забравите да си направите шапки от алуминиево фолио! Маските също да се слагат и залягане под ваната в банята. Само това е спасението.

    12:13 17.03.2026

  • 5 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Оня с коня":

    Ти къде ще и през това време? А децата ти? Родителите?
    Ако са ти толкова противни българите, какъв го търсиш в български форум?

    12:15 17.03.2026