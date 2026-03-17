Уикендът идва със силна магнитна буря

Силна геомагнитна буря се очаква да засегне Земята на 19 март, като прогнозите сочат, че явлението може да достигне интензитет между G2 (умерена) и G3 (силна) по скалата на Националната администрация за океански и атмосферни изследвания (NOAA). Предупреждението идва от специалисти от Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките, които публикуваха актуалната прогноза в официалния си канал в Telegram.

Според наличните данни бурята ще продължи около десет часа, като най-силната ѝ фаза се очаква в рамките на същия ден. Геомагнитните бури от този клас се предизвикват от мощни изхвърляния на коронална маса от Слънцето, които достигат магнитосферата на Земята и предизвикват смущения в нейното магнитно поле.

Подобни събития не са рядкост, но при по-висока интензивност могат да окажат влияние както върху технологичните системи, така и върху човешката активност. Според експерти на NOAA бурите от клас G2 могат да доведат до слаби смущения в електропреносните мрежи и спътниковите комуникации, докато при ниво G3 са възможни по-осезаеми ефекти, включително проблеми с навигационните системи и временни прекъсвания в радиокомуникациите на високи географски ширини.

Освен техническите ефекти, геомагнитните бури могат да доведат и до по-ярко изразени полярни сияния, които при по-силни събития стават видими и в по-ниски географски ширини от обичайното. В същото време медицинските експерти отбелязват, че няма категорични научни доказателства за директно въздействие върху здравето, въпреки че някои хора съобщават за главоболие, умора или нарушения в съня по време на подобни явления.

По-рано през седмицата руските учени публикуваха и обща прогноза за космическото време, в която се посочва, че периодът се характеризира с повишена слънчева активност и вероятност от последващи смущения в магнитното поле на Земята. Според специалистите внимателното проследяване на слънчевите изригвания остава ключово за ранното предупреждение и ограничаването на потенциалните рискове за технологичната инфраструктура.