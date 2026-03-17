Сп. Forbes обяви коя е най-богатата знаменитост

Американският режисьор и продуцент Стивън Спилбърг оглавява класацията на най-богатите знаменитости в света, според последните оценки на Forbes. Нетното му състояние се изчислява на приблизително 7,1 милиарда долара, което го поставя на първо място сред фигури от развлекателната индустрия.

Според изданието Спилбърг остава най-успешният комерсиален режисьор в историята на киното, с общи приходи от филмите му, надхвърлящи десетки милиарди долари в глобалния боксофис. Сред най-емблематичните му заглавия са Челюсти, Индиана Джоунс и Джурасик парк, които не само променят съвременното кино, но и продължават да генерират приходи десетилетия след премиерите си.

Съществена част от богатството на Стивън Спилбърг идва от дългосрочни лицензионни споразумения и авторски възнаграждения, включително участие в приходите от тематичните паркове на Universal, където неговите филмови франчайзи са превърнати в атракции. Допълнителен финансов ресурс идва и от ролята му на съосновател на DreamWorks Studios – компания, която стои зад редица успешни филмови и телевизионни продукции.

Кариерата на Спилбърг обхваща повече от пет десетилетия, като той е носител на три награди „Оскар“ и автор на заглавия като Списъкът на Шиндлер и Спасяването на редник Райън, които утвърждават позицията му не само като комерсиален, но и като критически признат режисьор. В последните години той продължава активната си работа в киното и телевизията чрез компанията си Amblin Entertainment, както и чрез продуцентски проекти за стрийминг платформи.

Класацията на Forbes красноречиво показва как водещи фигури от киноиндустрията натрупват значително състояние не само чрез филмови приходи, но и чрез дялове в компании, интелектуална собственост и дългосрочни лицензи. В този контекст наскоро към списъка на милиардерите се присъедини и канадският режисьор Джеймс Камерън, създател на глобални хитове като Аватар и Титаник, чиито продукции генерират значителни приходи от международните пазари, заемайки все още челните места в класациите за най-касови продукции.