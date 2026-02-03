Новини
3 Февруари, 2026 13:31 534 4

Певицата се появи с годежен пръстен на наградите "Грами"

Сгодена ли е Били Айлиш? (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Били Айлиш предизвика вълна от спекулации по време на церемонията по връчването на наградите „Грами“ в Лос Анджелис, след като се появи с внушителен пръстен на безименния пръст на лявата си ръка. Детайлът не остана незабелязан от фенове и медии, които веднага заговориха за възможен годеж на световната поп звезда.

27-годишната Били Айлиш беше сред най-коментираните фигури на вечерта, а бижуто с голям камък, което тя носеше по време на официалните си появи, се превърна в основна тема в социалните мрежи. Част от почитателите ѝ са убедени, че пръстенът е ясен сигнал за сериозна стъпка във връзката ѝ с актьора и музикант Нат Улф, с когото Айлиш беше многократно засичана през последната година. Двамата поддържат дискретни отношения, но през 2024 и 2025 г. се появиха заедно на редица публични събития, както и по време на турнето на изпълнителката. Той беше с нея и на наградите "Грами" през уикенда.

Нито Айлиш, нито нейният екип са коментирали официално значението на пръстена, което допълнително подхрани слуховете. Представители на певицата традиционно избягват лични коментари, а самата тя неведнъж е заявявала в интервюта, че предпочита да държи романтичния си живот далеч от публичното пространство.

Освен с предполагаемия годеж, Били Айлиш привлече вниманието и с постиженията си на сцената. Тя спечели наградата за „Песен на годината“ за парчето "Wildflower". По време на благодарствената си реч изпълнителката използва сцената, за да отправи ясно политическо послание, насочено срещу федералните имиграционни акции в САЩ. „Никой не е незаконен на открадната земя“, заяви тя, като думите ѝ бяха широко отразени от американските и международните медии и аплодирани от колегите ѝ от музикалната сфера.


