Риана разпали спекулации за годеж с A$AP Rocky след появата си с бляскав пръстен (СНИМКА)

Риана бе забелязана с впечатляващ пръстен на безименния си пръст по време на пазаруване в Лос Анджелис. Папарашки кадри, публикувани от Daily Mail, показват звездата в супермаркет Whole Foods, където бижуто не остана незабелязано и веднага разпали слухове за възможен годеж с рапъра A$AP Rocky.

Снимка: Инстаграм

Любопитството на почитателите се засили още повече, тъй като двамата артисти са заедно от няколко години и често демонстрират близостта си на публични събития. Макар Риана да не е потвърдила официално новината, социалните мрежи преливат от коментари и догадки относно бъдещето на звездната двойка.

Освен с личния си живот, барбадоската изпълнителка продължава да жъне успехи и в професионален план. В началото на годината тя блесна в рекламната кампания на новата колекция на своята модна марка Savage X Fenty, доказвайки за пореден път, че е истинска модна икона.

Припомняме, че на 25 септември Риана сподели радостната новина, че е станала майка за трети път. Тя публикува трогателна снимка с новородената си дъщеря Роки Айриш, а семейството ѝ вече включва и двамата ѝ синове – Арза Ателстоун Майърс и Райът Роуз Майърс.

Дали пръстенът е знак за предстоящи сватбени камбани или просто моден аксесоар, предстои да разберем. Едно е сигурно – Риана и A$AP Rocky продължават да бъдат сред най-обсъжданите двойки в световния шоубизнес.