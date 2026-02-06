Новини
59-годишната Хали Бери е сгодена, показа пръстена (ВИДЕО)

59-годишната Хали Бери е сгодена, показа пръстена (ВИДЕО)

6 Февруари, 2026 16:31 1 154 11

Актрисата се похвали, че е казала заветното "Да"

59-годишната Хали Бери е сгодена, показа пръстена (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Носителката на „Оскар“ Хали Бери официално потвърди, че е сгодена за дългогодишния си партньор, музиканта Ван Хънт, слагайки край на месеците спекулации около статута на връзката им. 59-годишната актриса направи разкритието в ефира на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, където не само говори открито за годежа, но и показа годежния си пръстен.

Хали Бери директно атакува слуховете, че е отхвърлила предложение за брак. „Имаше объркване, че той ми е предложил, а аз съм казала „не“. Това не е вярно. Просто все още нямаме дата“, заяви тя. „Разбира се, че ще се омъжа за него. Той ми даде пръстен и това е важното.“

Слуховете за годеж започнаха още през лятото, когато 55-годишният Хънт намекна публично за направено предложение. В интервю за Today Show тогава той заяви: „Предложението е направено и все още е в изчакване… Може би ще я насърчите.“ Коментарът му беше широко интерпретиран като знак за напрежение, което Хали Бери сега категорично отрича.

Актрисата не крие, че предишният ѝ опит с брака я е направил по-предпазлива. „Била съм омъжена три пъти, Ван – веднъж. Не чувстваме нужда да се женим, за да доказваме любовта си“, каза тя. „Но знам, че от всички хора, за които съм била омъжена, той е човекът, за когото е трябвало да се омъжа.“

Двойката е заедно от 2020 г., когато се запознават чрез братa на Хънт в разгара на пандемията от COVID-19. По думите на актрисата, първите четири месеца от връзката им преминават изцяло в телефонни разговори, без нито една среща на живо. „Бяхме принудени първо да се свържем с умовете си, преди телата ни да се намесят“, разказа тя в интервю за AARP: The Magazine. „Никога не съм се влюбвала по този начин – в ума му, в разговорите му.“

Хали Бери потвърди публично връзката им на 17 септември 2020 г., когато публикува в Instagram снимка с тениска с името на Ван Хънт и надпис „сега знаете", придружен от сърца – жест, който бързо беше разчетен като официално признание.

Хали Бери има три предишни брака – с бейзболиста Дейвид Джъстис, с музиканта Ерик Бенет и с френския актьор Оливие Мартинес, от когото има син. В последните години актрисата нееднократно е заявявала, че гледа на личния си живот с повече реализъм и спокойствие, като подчертава, че настоящата ѝ връзка е най-осъзнатата и стабилна досега.


