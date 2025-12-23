Новини
Любопитно »
44-годишната Анна Курникова роди четвъртото си дете от певеца Енрике Иглесиас (СНИМКА)

44-годишната Анна Курникова роди четвъртото си дете от певеца Енрике Иглесиас (СНИМКА)

23 Декември, 2025 09:42 1 209 11

  • анна курникова-
  • роди-
  • четвърто дете-
  • енрике иглесиас

Името на новороденото в момента е неизвестно

44-годишната Анна Курникова роди четвъртото си дете от певеца Енрике Иглесиас (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

44-годишната Анна Курникова роди четвъртото си дете от певеца Енрике Иглесиас. Тенисистката сподели снимка на бебето на страницата си в Instagram.

Името на новороденото в момента е неизвестно. Бебето на двойката се роди на 17 декември.

View this post on Instagram

A post shared by Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)


На 27 август Hola! съобщи, че Анна Курникова и певецът Енрике Иглесиас очакват четвъртото си дете. Източник, близък до двойката, каза, че попълнението в семейството им ще бъде в края на годината. Източникът добави: „Анна Курникова е бременна в четвърти или пети месец и се чувства добре.“ По това време двойката не коментира слуховете за четвърто дете.

Курникова се среща с певеца Енрике Иглесиас от 2001 г. Те се запознаха, докато снимаха музикалния видеоклип към песента „Escape“, но не регистрираха официално връзката си повече от 20 години. На 16 декември 2017 г. Курникова и Иглесиас станаха родители на близнаци: момче на име Николас и момиче на име Луси. На 30 януари 2020 г. семейството се разшири: спортистката роди дъщеря Маша.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жените

    6 10 Отговор
    Се мятат като шарани, за да задържат някой мъж. Да не си хетеросексуален мъж на днешно време, тази която е с тебе се вижда в чудо как да те опази от другите хищници котки, които искат да те разчекнат.

    09:47 23.12.2025

  • 2 Факт

    18 2 Отговор
    Да са живи и здрави!

    09:47 23.12.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    15 3 Отговор
    Здраве и късмет !

    09:49 23.12.2025

  • 4 Калия Неонова

    16 2 Отговор
    Честито хлапе и да са живи и здрави!

    09:50 23.12.2025

  • 5 Като пораснат

    5 9 Отговор
    Да ги праща на фронта да се бият за психопата.

    Коментиран от #7, #8, #11

    09:53 23.12.2025

  • 6 Мдаа!🤔

    12 1 Отговор
    Една от малкото тенисистки, които не са лесбийки!

    09:54 23.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Като пораснат":

    Ей психоПАТКА, ти и под статия за пингвини пак ще си мислиш за Путин ‼️

    10:02 23.12.2025

  • 8 Тото 1 и Тото 2

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Като пораснат":

    Ти да не пишеш това от фронта ? Но от "правилната" синьо-жълта страна ! Ако не си там - не те признавам.

    10:02 23.12.2025

  • 9 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Баща му има поне 7 узаконени и още много от почитателки, ще имат още докато може жената

    10:05 23.12.2025

  • 10 Бай онзи

    0 0 Отговор
    От кого е родила ? От певеца Енрике или от съпруга си Енрике?

    10:17 23.12.2025

  • 11 Див селянин

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Като пораснат":

    Къде отиде ти па ва?

    10:28 23.12.2025