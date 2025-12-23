44-годишната Анна Курникова роди четвъртото си дете от певеца Енрике Иглесиас (СНИМКА)

44-годишната Анна Курникова роди четвъртото си дете от певеца Енрике Иглесиас. Тенисистката сподели снимка на бебето на страницата си в Instagram.

Името на новороденото в момента е неизвестно. Бебето на двойката се роди на 17 декември.

На 27 август Hola! съобщи, че Анна Курникова и певецът Енрике Иглесиас очакват четвъртото си дете. Източник, близък до двойката, каза, че попълнението в семейството им ще бъде в края на годината. Източникът добави: „Анна Курникова е бременна в четвърти или пети месец и се чувства добре.“ По това време двойката не коментира слуховете за четвърто дете.

Курникова се среща с певеца Енрике Иглесиас от 2001 г. Те се запознаха, докато снимаха музикалния видеоклип към песента „Escape“, но не регистрираха официално връзката си повече от 20 години. На 16 декември 2017 г. Курникова и Иглесиас станаха родители на близнаци: момче на име Николас и момиче на име Луси. На 30 януари 2020 г. семейството се разшири: спортистката роди дъщеря Маша.