Кабинетът "Гюров" приема параметрите на удължителния закон за бюджета

Очаква се служебния кабинет да приеме параметрите на удължителния закон за бюджета.



Финансовият министър Георги Клисурски, обясни след първото заседание на правителството, че в него са предвидени пари за 5% увеличение на заплатите в държавния сектор.

Срокът на Удължителния закон, по който се работи в момента изтича до края на март.

Новият удължителен закон ще бъде до приемането на редовен бюджет.