Кабинетът "Гюров" приема параметрите на удължителния закон за бюджета

Очаква се служебния кабинет да приеме параметрите на удължителния закон за бюджета.
Финансовият министър Георги Клисурски, обясни след първото заседание на правителството, че в него са предвидени пари за 5% увеличение на заплатите в държавния сектор.
Срокът на Удължителния закон, по който се работи в момента изтича до края на март.
Новият удължителен закон ще бъде до приемането на редовен бюджет.
1 Последния Софиянец
07:00 25.02.2026
2 Развитие
07:01 25.02.2026
3 Трол
07:42 25.02.2026
4 ШИШИ СИ ВЗЕ ЗА ИЗБОРИТЕ
08:02 25.02.2026
5 така е
08:04 25.02.2026
6 втори Киро
Коментиран от #7
08:04 25.02.2026
7 ама
До коментар #6 от "втори Киро":Ама пък по медиите каква рекламна кампания му направиха преди да го назначат, а!
Коментиран от #8
08:05 25.02.2026
8 хсйкдфбгф
До коментар #7 от "ама":Хвалят ли го по двете ЦРУ медии значи не става за нищо
Коментиран от #9
08:06 25.02.2026
9 незнам колко са ЦРУ
До коментар #8 от "хсйкдфбгф":ама Крим е руски
08:09 25.02.2026
10 Оги
08:10 25.02.2026
11 Въй
08:10 25.02.2026