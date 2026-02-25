Новини
Кабинетът "Гюров" приема параметрите на удължителния закон за бюджета

25 Февруари, 2026 07:37, обновена 25 Февруари, 2026 06:59 641 11

В него са предвидени пари за 5% увеличение на заплатите в държавния сектор

Кабинетът "Гюров" приема параметрите на удължителния закон за бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Очаква се служебния кабинет да приеме параметрите на удължителния закон за бюджета.

Финансовият министър Георги Клисурски, обясни след първото заседание на правителството, че в него са предвидени пари за 5% увеличение на заплатите в държавния сектор.

Срокът на Удължителния закон, по който се работи в момента изтича до края на март.

Новият удължителен закон ще бъде до приемането на редовен бюджет.


  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.Не чакайте нищо добро.

    07:00 25.02.2026

  • 2 Развитие

    0 2 Отговор
    С бюджет, без бюджет леврото се върти !

    07:01 25.02.2026

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    Този бюджет го удължават като извънредна епидемична обстановка и като санкции срещу Русия.

    07:42 25.02.2026

  • 4 ШИШИ СИ ВЗЕ ЗА ИЗБОРИТЕ

    1 1 Отговор
    Вече ги плати

    08:02 25.02.2026

  • 5 така е

    0 0 Отговор
    Борисов отдавна ви го каза, без реална икономика си вдигате доходите с парите на внуците си. Те ще ги връщат тези пари.

    08:04 25.02.2026

  • 6 втори Киро

    2 1 Отговор
    От де го намериха тоз Гюров той даже неможе да говори , средно има ли завършено?

    Коментиран от #7

    08:04 25.02.2026

  • 7 ама

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "втори Киро":

    Ама пък по медиите каква рекламна кампания му направиха преди да го назначат, а!

    Коментиран от #8

    08:05 25.02.2026

  • 8 хсйкдфбгф

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ама":

    Хвалят ли го по двете ЦРУ медии значи не става за нищо

    Коментиран от #9

    08:06 25.02.2026

  • 9 незнам колко са ЦРУ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "хсйкдфбгф":

    ама Крим е руски

    08:09 25.02.2026

  • 10 Оги

    1 0 Отговор
    Ама естествено, няма как да няма увеличение за държавните търтеи. Яко доене на народа, който плаща данъци. Вместо да направят нещо за благоустройство, да закърпят някоя дупка те си раздават просто така пари от бюджета.

    08:10 25.02.2026

  • 11 Въй

    0 0 Отговор
    Още колко пъти ще го удължават този бюджет? Пак българска работа! В училищата щели да внасят предмет за вярата и религията. Изобщо,какво да ви разправям?!

    08:10 25.02.2026

