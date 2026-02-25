Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус сондира за Викарио, на масата и вариант Алисон за наследник на Ди Грегорио

Ювентус сондира за Викарио, на масата и вариант Алисон за наследник на Ди Грегорио

25 Февруари, 2026 07:00 473 1

  • ювентус-
  • шампионската лига-
  • дамиен комоли-
  • футбол-
  • ливърпул-
  • алисон

Всичко зависи от бюджета и участието в Шампионската лига

Ювентус сондира за Викарио, на масата и вариант Алисон за наследник на Ди Грегорио - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус вече проучва пазара на вратари, докато очаква яснота дали в клубната каса ще влязат гарантираните около 60 милиона евро от участие в следващото издание на Шампионската лига. Спортният директор Дамиен Комоли подготвя различни сценарии според финансовите възможности през лятото, пише “La Gazzetta dello Sport”.

При по-ограничен бюджет основната опция води към Ливърпул и 33-годишния бразилец Алисон. Бившият вратар на Рома бе част от състава в последния сезон на Лучано Спалети в столицата (2016/17), когато в първенството често бе резерва на Войчех Шчесни. В Ливърпул обаче Алисон се утвърди като лидер, записа над 400 мача и спечели две титли и Шампионската лига. Опитът и авторитетът му се разглеждат като сериозен плюс за съблекалнята на „бианконерите“.

Ако обаче финансовата рамка позволява по-мащабна инвестиция, приоритетът може да стане Гулиелмо Викарио. Стражът на Тотнъм, бивш номер едно на Емполи, има договор до 2028 г., но е отворен към завръщане в Серия А. Оценката му е около 25–30 милиона евро, а заплатата от приблизително 4,5 милиона на сезон влиза в параметрите на Ювентус.

В списъка фигурира и Марко Карнезеки от Аталанта, но исканите 40–50 милиона евро от бергамаските засега охлаждат ентусиазма в Торино.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 108

    0 0 Отговор
    Кой ще ви даде Алисон? Вие Мамардашвили не можете да си позволите, взели да се облизват за Алисон. Че и втора опция след... Викарио!

    07:58 25.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове