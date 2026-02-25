Ювентус сондира за Викарио, на масата и вариант Алисон за наследник на Ди Грегорио

Ювентус вече проучва пазара на вратари, докато очаква яснота дали в клубната каса ще влязат гарантираните около 60 милиона евро от участие в следващото издание на Шампионската лига. Спортният директор Дамиен Комоли подготвя различни сценарии според финансовите възможности през лятото, пише “La Gazzetta dello Sport”.

При по-ограничен бюджет основната опция води към Ливърпул и 33-годишния бразилец Алисон. Бившият вратар на Рома бе част от състава в последния сезон на Лучано Спалети в столицата (2016/17), когато в първенството често бе резерва на Войчех Шчесни. В Ливърпул обаче Алисон се утвърди като лидер, записа над 400 мача и спечели две титли и Шампионската лига. Опитът и авторитетът му се разглеждат като сериозен плюс за съблекалнята на „бианконерите“.

Ако обаче финансовата рамка позволява по-мащабна инвестиция, приоритетът може да стане Гулиелмо Викарио. Стражът на Тотнъм, бивш номер едно на Емполи, има договор до 2028 г., но е отворен към завръщане в Серия А. Оценката му е около 25–30 милиона евро, а заплатата от приблизително 4,5 милиона на сезон влиза в параметрите на Ювентус.

В списъка фигурира и Марко Карнезеки от Аталанта, но исканите 40–50 милиона евро от бергамаските засега охлаждат ентусиазма в Торино.