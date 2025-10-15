Новини
Любопитно »
Благо Джизъса се подложи на естетична операция заедно с любимата си

15 Октомври, 2025 08:13 697 10

  • благой георгиев-джизъса-
  • мария луиза-
  • любима-
  • операция-
  • ринопластика

Двойната ринопластика“ е новата форма на любовен обет

Благо Джизъса се подложи на естетична операция заедно с любимата си - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият футболист и вече пълен член на "Клуба на кифлите“ – Благой Георгиев, отново привлече прожекторите към себе си, този път не със скандал или нова любов, а с... нов нос! Да, правилно прочетохте – Джизъса легна под ножа за ринопластика, и то в комплект с младата си любима Мария Луиза, пише marica.bg.

Двамата влюбени не само не криели подготовката, а гордо позирали в клиниката преди операцията, сякаш снимат реклама за „Пълна промяна: Любовни двойки“. Благо, който отдавна обръща повече внимание на огледалото, отколкото на топката, решил, че време е и носът му да получи своя миг слава – след като вече е „подобрил“ почти всичко останало по себе си.

Мария Луиза, разбира се, не останала по-назад – тя си пожелала „French Actress Nose“ – фина форма „като за Кан“, макар че най-близо до червения килим, който вижда, е настилката пред „Витошка“.

Пластични хирурзи коментират с усмивка, че „двойната ринопластика“ е новата форма на любовен обет – някои си разменят пръстени, други си подаряват ледени компреси и лейкопласт в унисон.

„Решихме да го направим заедно, за да ни е забавно“, хвалят се двамата, докато се възстановяват с превръзки, приличащи на кадър от филм на ужасите.

Феновете очакват с нетърпение „премиерата“ на новите им лица, а злите езици вече подхвърлят, че след носовете идва ред и на ушите – за да не чуват хейта.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    3,14ЗДЕЦ

    08:17 15.10.2025

  • 2 никой

    5 0 Отговор
    Е това е да се лишиш от любимото естествено занимание - бъркане в носа!

    08:18 15.10.2025

  • 3 Драскаме паметници

    0 0 Отговор
    Благо Колизеума - гордост и самочувствие за българите!
    Като порасна ще правя, като него и ще приличам на него -дръж се Колизеуме! Вардете се манекенки! Чакай ме ринопластика

    08:18 15.10.2025

  • 4 Коста

    3 0 Отговор
    Какво е двойна ринопластика? Разменили са си носовете ли а?

    Коментиран от #9

    08:18 15.10.2025

  • 6 Факт

    3 0 Отговор
    Хейта е неизбежен!

    08:27 15.10.2025

  • 7 Пич

    0 0 Отговор
    Хахаха....... спомням си една черна поп икона на която от много ринопластика започна да и пада носа !

    08:29 15.10.2025

  • 8 Дуньо простия

    0 0 Отговор
    Сега вече ще станат... лика, прилика.

    08:29 15.10.2025

  • 9 прокопи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Коста":

    Не е за това. Нали носът има две дупки - за това е двойна.

    08:29 15.10.2025

  • 10 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Клоуна и проста.есата !

    08:32 15.10.2025