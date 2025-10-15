Благо Джизъса се подложи на естетична операция заедно с любимата си

Бившият футболист и вече пълен член на "Клуба на кифлите“ – Благой Георгиев, отново привлече прожекторите към себе си, този път не със скандал или нова любов, а с... нов нос! Да, правилно прочетохте – Джизъса легна под ножа за ринопластика, и то в комплект с младата си любима Мария Луиза, пише marica.bg.

Двамата влюбени не само не криели подготовката, а гордо позирали в клиниката преди операцията, сякаш снимат реклама за „Пълна промяна: Любовни двойки“. Благо, който отдавна обръща повече внимание на огледалото, отколкото на топката, решил, че време е и носът му да получи своя миг слава – след като вече е „подобрил“ почти всичко останало по себе си.

Мария Луиза, разбира се, не останала по-назад – тя си пожелала „French Actress Nose“ – фина форма „като за Кан“, макар че най-близо до червения килим, който вижда, е настилката пред „Витошка“.

Пластични хирурзи коментират с усмивка, че „двойната ринопластика“ е новата форма на любовен обет – някои си разменят пръстени, други си подаряват ледени компреси и лейкопласт в унисон.

„Решихме да го направим заедно, за да ни е забавно“, хвалят се двамата, докато се възстановяват с превръзки, приличащи на кадър от филм на ужасите.

Феновете очакват с нетърпение „премиерата“ на новите им лица, а злите езици вече подхвърлят, че след носовете идва ред и на ушите – за да не чуват хейта.