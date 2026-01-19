Новини
Любопитно »
Звездите от "Игра на тронове" Джексън Момоа и Емилия Кларк се събраха (СНИМКА)

Звездите от "Игра на тронове" Джексън Момоа и Емилия Кларк се събраха (СНИМКА)

19 Януари, 2026 16:32 1 104 4

  • джейсън момоа-
  • емилия кларк-
  • игра на тронове-
  • актьори-
  • песен за огън и лед

Актьорите, които изиграха двойка на екрана, отново са заедно в Ню Йорк

Звездите от "Игра на тронове" Джексън Момоа и Емилия Кларк се събраха (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Седем години след края на "Игра на тронове" едни от най-обичаните му звезди – Емилия Кларк и Джейсън – зарадваха феновете с неочаквана среща в Ню Йорк.

Двамата се събраха на 16 януари 2026 г. зад кулисите на The Kelly Clarkson Show, където актрисата промотира новия си шпионски сериал „Ponies“. Момоа по същото време беше в града във връзка с участието си в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, където представя предстоящия си филм „The Wrecking Crew“.

Емилия Кларк публикува снимка от срещата в Instagram с коментар, който бързо стана вирусен, а Джейсън Момоа отговори с послание, адресирано към нея с култовото ѝ екранно прозвище „Калиси“. Срещата им предизвика силна вълна от реакции и носталгия сред почитателите на сериала.

"Дрого и Калиси", пишат фенове под снимката им с носталгия.

"Ню Йорк ми даде толкова много неща, за които да съм благодарна на това пътуване и точно когато си мислех, че не може да бъде по-добре... Вижте кой влезе в гримьорната ми.", пише към кадъра Емилия Кларк, на което Момоа отвръща "Обичам те, Калиси. Липсваш ми".


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Моя ако не слуша ще има : "Дракарис"

    16:35 19.01.2026

  • 2 Не,че нещо,ама...

    11 1 Отговор
    Няма такъв актьор Джексън Момоа,Събино.

    Коментиран от #3

    16:39 19.01.2026

  • 3 Майкъл Джейсън

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Не,че нещо,ама...":

    Айде бе! Ти ше кажеш!

    Коментиран от #4

    16:46 19.01.2026

  • 4 Не,че нещо,ама...

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майкъл Джейсън":

    Ааа,вЕрно,че има...работи във Факти

    16:50 19.01.2026