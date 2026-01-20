Новини
Ислямска държава взриви китайски ресторант в Кабул, жертвите са поне седем. 1 500 терористи избягаха от сирийски затвор

20 Януари, 2026 05:51, обновена 20 Януари, 2026 05:59 955 4

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
БТА БТА

Отговорността за нападението срещу китайски ресторант в центъра на Кабул, при което според полицията и спасителните служби са загинали най-малко седем души, е било поето от групировката Ислямска държава, според съобщи групата SITE, която следи джихадистки уебсайтове, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Ислямска държава в Афганистан" е включила китайските граждани в списъка си с цели, особено в светлината на ескалиращите престъпления, извършвани от китайското правителство срещу угнетените уйгурски мюсюлмани", се казва в изявлението на въоръжената групировка, цитирано от SITE.

Полицейски коли и линейка са били изпратени на мястото след експлозията, станала на улица, известна с цветарите си. Ресторантът е собственост на китайски мюсюлманин.

"Един китайски мюсюлманин, Аюб, и шестима афганистанци са били убити, а много други са били ранени", заяви от своя страна говорителят на полицията в афганистанската столица, Халид Задран. "Експлозията е станала близо до кухнята" на това заведение, специализирано в приготвянето на юфка, което се посещава предимно от китайски мюсюлмани, добави той.

Задран подчерта, че се води разследване, за да се установи причината за тази трагедия. По-рано беше съобщено, че експлозията се е случила "в хотел".

Италианската неправителствена организация Emergency заяви, че е получила седем тела, а тринадесет души са били приети за операция в управляваната от нея болница, намираща се недалеч от този обикновено оживен квартал с много ресторанти.

"Сред ранените има четири жени и едно дете", заяви в съобщение Деян Паник, директор на неправителствената организация в Афганистан.

Афганистанските власти обещаха да възстановят сигурността в страната си и да привличат чуждестранни инвеститори, тъй като международната помощ се изчерпва. Откакто талибаните се върнаха на власт през 2021 г., китайски бизнесмени се стичат в Афганистан.

Още през 2022 г. групировката „Ислямска държава“ пое отговорност за смъртоносно нападение срещу хотел в Кабул, посещаван от китайски клиенти. Китай, който има 76-километрова граница с Афганистан, поддържа тесни връзки с талибанското правителство, припомня АФП.

Сирийският президент Ахмед аш Шараа обсъди с американския си колега Доналд Тръмп положението на сирийските кюрди, предаде Франс прес, като цитира изявление на неговата канцелария.

Разговорът се проведе ден след сключването на споразумение между Дамаск и кюрдите, включително разпоредби за прекратяване на огъня.

"Двете страни подчертаха необходимостта от гарантиране на правата и защитата на кюрдския народ в рамките на сирийската държава:, се посочва в съобщение на президентството. Освен това двамата лидери "потвърдиха важността на запазването на единството и независимостта на сирийската територия".

Двамата лидери са се споразумели и за продължаване на сътрудничеството за борба с "Ислямска държава", отбелязва Ройтерс, като припомня, че напрежението между Дамаск и кюрдите продължи и след подписването на споразумението за интеграция.

Кюрдският уебсайт Rudaw съобщи, че около 1500 членове на Ислямска държава са избягали от затвора в сирийския град Аш Шадади, като се позова на изявление на говорителя на кюрдските Сирийски демократични сили (СДС), Фархад Шами, предаде Ройтерс.

По-рано сирийската армия заяви, че бойци от „Ислямска държава“ са избягали от затвора, който е бил под контрола на СДС в източния град. Армията обвини СДС, че ги е освободила, но не посочи броя им.

Вчера изглеждаше, че широкомащабното споразумение между сирийското правителство и основната кюрдска сила в страната е на път да се разпадне ден след подписването си, отбелязва Асошиейтед прес.

След нови сблъсъци вчера СДС издадоха изявление, в което призоваха "всички наши младежи" да "се присъединят към редиците на съпротивата".

"Точно както нашите другари през 2014 г. създадоха историческа съпротива в Кобани и го превърнаха в гробище за (групировката "Ислямска държава")... днес ние потвърждаваме със същата решителност, че ще превърнем нашите градове... в гробище за новите хора с нагласи (на "Ислямска държава"), които са ръководени от Турция", се подчертава в изявлението.

По-рано вчера сирийските правителствени сили и кюрдските бойци се сблъскаха около два затвора, в които са настанени членове на Ислямска държава в североизточната част на Сирия. Сирийските демократични сили, водени от кюрдите, заявиха, че няколко от техните бойци са били убити, а над десет други са ранени.

Сблъсъците се случиха в момент, когато главнокомандващият на СДС Мазлум Абди се намираше в Дамаск, за да обсъди споразумението за прекратяване на огъня, постигнато в неделя, което сложи край на дни на смъртоносни сражения, по време на които правителствените сили превзеха широки райони в североизточна Сирия от СДС. Абди не направи изявление относно срещата.

СДС, основната сила, подкрепяна от САЩ, която се бореше срещу ИД в Сирия, контролира над 10 затвора в североизточната част, където около 9000 членове на ИД са задържани от години без съдебен процес. Смята се, че много от задържаните екстремисти са извършили жестокости в Сирия и Ирак, след като ИД обяви създаването на "халифат" през юни 2014 г. в големи части от територията на Сирия и Ирак, припомня АП.


Сирия
