Хулио Иглесиас поиска отхвърляне на жалбите срещу него от жертви на сексуално насилие

Испанската музикална легенда Хулио Иглесиас поиска прекратяване на предварителното разследване по жалба за сексуални престъпления, подадена от две негови бивши служителки, с аргумента, че испанската съдебна система не разполага с необходимата юрисдикция. Това става ясно от документ, внесен от адвоката му в прокуратурата към Националния съд в Мадрид и цитиран от агенция АФП.

В писмото си адвокатът Хосе Антонио Чоклан настоява прокуратурата да обяви липса на компетентност по случая и незабавно да прекрати производството. По думите му разследването, както и широкият медиен отзвук около обвиненията, нанасят сериозни репутационни щети на 82-годишния изпълнител. Защитата настоява още да бъде сложен край на това, което определя като „медийна кампания“ срещу певеца.

Двете жени подадоха жалбата си в Испания на 5 януари, твърдейки, че между януари и октомври 2021 г. са били подложени на сексуален тормоз и посегателства от страна на Хулио Иглесиас. Според техните показания той е злоупотребявал с позицията си на работодател спрямо служителки в уязвимо положение, като едната от тях публично описа действия, които според нея могат да бъдат квалифицирани като изнасилване.

Защитата на певеца подчертава, че предполагаемите инциденти не са се случили на територията на Испания, а в частни имоти на Иглесиас в Доминиканската република и на Бахамите. Освен това тъжителките не са испански гражданки и не пребивават в страната, което според адвоката изключва компетентността на испанските съдилища. По думите му евентуално разследване следва да бъде водено в държавите, където са се случили твърдените деяния, а не по избор на най-благоприятната юрисдикция за ищците.

Организациите Women's Link Worldwide и Amnesty International, които оказват правна и институционална подкрепа на двете жени, защитават решението жалбата да бъде подадена в Испания, като посочват, че местното законодателство предлага по-широки възможности за защита на жертвите на сексуално насилие. Според тях испанските власти вече са предоставили на жените статут на защитени свидетели и предстои те да бъдат изслушани.

Случаят оставя черно петно върху дългогодишната международна кариера на Хулио Иглесиас, роден през 1943 г., който остава един от най-продаваните латино изпълнители в историята и най-успешният испански артист в световен мащаб. Преди дни той публично отрече обвиненията, определяйки ги като „абсолютно неверни“, докато испанската прокуратура все още не е обявила дали ще приеме аргументите на защитата или ще продължи разследването.