19 Януари, 2026 11:21 1 253 19

Иска свързване на дигиталните валути на БРИКС

Индия предложи начин как да се излезе от зависимостта на американския долар - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Централната банка на Индия предложи страните членки на БРИКС да свържат официалните си дигитални валути, за да опростят трансграничната търговия и плащанията при пътувания, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Това би могло да намали зависимостта от долара на фона на нарастващото геополитическо напрежение.

Резервната банка на Индия препоръча на правителството да включи предложение за свързване на дигиталните валути на централните банки в дневния ред на срещата на върха на БРИКС, която ще се проведе под председателството на Индия през 2026 г.

Създаването на платежната система BRICS беше обсъдено преди това на срещата на върха на БРИКС, която се проведе в Рио де Жанейро през юли. В заключителната декларация участниците в срещата призоваха за продължаване на работата по разработването на трансгранични плащания и платежни системи в рамките на групата.

Според източника, работата по това предложение може да бъде забавена от нежеланието на членовете на групата да използват технологичните платформи на други страни. Постигането на конкретен напредък ще изисква консенсус по технологичните и регулаторните въпроси. Една от идеите, които се разглеждат за управление на потенциални търговски дисбаланси, е използването на двустранни споразумения за валутен суап между централните банки, казаха източниците.

BRICS Pay е предложена трансгранична цифрова платежна система, разработвана от страните членки на БРИКС за укрепване на финансовия суверенитет и намаляване на зависимостта от долара. Тази инициатива има за цел да създаде алтернативна глобална платежна инфраструктура, която да функционира независимо от контролирани от Запада механизми като SWIFT и системи за клиринг на долари. Вместо да създава единна обща валута, BRICS Pay се предвижда като дигитален „обединяващ елемент“, позволяващ директни разплащания в национални валути или бъдещи цифрови валути на централните банки.

Системата е проектирана да намали уязвимостта към външни шокове, замразяване на активи и политически натиск. За разлика от съществуващите системи с концентрирана власт, се очаква BRICS Pay да функционира по модел на споделен надзор и вземане на решения, за да се гарантира неутралност сред различните ѝ членове.


Индия
  • 1 Говорит Москва

    1 19 Отговор
    Големи валути, много хартия, големи стойности

    11:29 19.01.2026

  • 2 Георги

    22 1 Отговор
    ако продължават така индийците ще се окажат наркотрафиканти, терористи и диктатори

    11:31 19.01.2026

  • 3 Сбогом на долара

    22 3 Отговор
    до има нема 4-5 годинки.Голем еврейски рев ще падне и ще искат да подпалят света понеже излиза от техен контрол.

    Коментиран от #11

    11:32 19.01.2026

  • 4 Зевс

    21 2 Отговор
    Хохохо, чичо Дони ще получи сърцепляс, 1.5 милиарда индийци, още толкова китайци и към милиард за останалите членове на БРИКС ще се сбогуват със зеления тапет, което ще е края на САЩ.

    Коментиран от #6

    11:33 19.01.2026

  • 5 предлагам

    2 12 Отговор
    За валута на БРИКС да приемат виетнамските Донги за да няма обидени.

    11:39 19.01.2026

  • 6 мислиш ли

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Мислиш ли че 1.4 милиарда от тези индийци някога се видяли американски долар на живо? Същото и за 98% от китайците. Това е човешка маса, без особено значение.

    Коментиран от #8, #13, #14

    11:41 19.01.2026

  • 7 Госあ

    3 3 Отговор
    Това е най доброто ! Китай отдавна имат такава валута. ЕС се мота

    11:43 19.01.2026

  • 8 Зевс

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "мислиш ли":

    Долара се ползва за международни плащания и няма никакво значение дали са го виждали в страната.

    Коментиран от #15

    11:45 19.01.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 2 Отговор
    Сега алчните кравари ще им подготвят една "Индийска пролет"...

    11:46 19.01.2026

  • 10 Брикс

    4 6 Отговор
    съществува от поне 2007г. Това са 19 години. От тогава само празни декларации и обещания. Защо въобще си губят времето...

    Коментиран от #12

    11:47 19.01.2026

  • 11 Тоя

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сбогом на долара":

    долар още дядо ми го погребваше. Изрязваше ми разни статии от Работническо дело от 1955та дето обясняваха как доларът е хартийка без покритие а капитализмът ще се срине...

    11:49 19.01.2026

  • 12 е ми

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Брикс":

    БРИКС е медиен кьорфишек.

    11:50 19.01.2026

  • 13 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "мислиш ли":

    а какъв процент от българите, членове на клуба на богатите, са виждали американски долар на живо според теб?

    Коментиран от #18

    11:54 19.01.2026

  • 14 456

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "мислиш ли":

    В мноого голяма заблуда си. Пишеш не подготвен.

    Коментиран от #16

    11:55 19.01.2026

  • 15 така е

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Зевс":

    И тези 1.4 милиарда индийци някога са разплащали нещо международно?

    11:56 19.01.2026

  • 16 само

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "456":

    това ли?

    11:56 19.01.2026

  • 17 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Честито ,и сбогом на господството еврейско

    11:57 19.01.2026

  • 18 Жоре

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Георги":

    Над 50% от Българите с аго виждали. А сега 100% получават и пазаруват в Евро, като 1 бългрско Евро е 1.16 американски долара.

    11:58 19.01.2026

  • 19 Проблем - решение

    1 0 Отговор
    Честит ви глобален цифроф концлагер

    12:10 19.01.2026