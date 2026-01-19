Индия предложи начин как да се излезе от зависимостта на американския долар

Централната банка на Индия предложи страните членки на БРИКС да свържат официалните си дигитални валути, за да опростят трансграничната търговия и плащанията при пътувания, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.
Това би могло да намали зависимостта от долара на фона на нарастващото геополитическо напрежение.
Резервната банка на Индия препоръча на правителството да включи предложение за свързване на дигиталните валути на централните банки в дневния ред на срещата на върха на БРИКС, която ще се проведе под председателството на Индия през 2026 г.
Създаването на платежната система BRICS беше обсъдено преди това на срещата на върха на БРИКС, която се проведе в Рио де Жанейро през юли. В заключителната декларация участниците в срещата призоваха за продължаване на работата по разработването на трансгранични плащания и платежни системи в рамките на групата.
Според източника, работата по това предложение може да бъде забавена от нежеланието на членовете на групата да използват технологичните платформи на други страни. Постигането на конкретен напредък ще изисква консенсус по технологичните и регулаторните въпроси. Една от идеите, които се разглеждат за управление на потенциални търговски дисбаланси, е използването на двустранни споразумения за валутен суап между централните банки, казаха източниците.
BRICS Pay е предложена трансгранична цифрова платежна система, разработвана от страните членки на БРИКС за укрепване на финансовия суверенитет и намаляване на зависимостта от долара. Тази инициатива има за цел да създаде алтернативна глобална платежна инфраструктура, която да функционира независимо от контролирани от Запада механизми като SWIFT и системи за клиринг на долари. Вместо да създава единна обща валута, BRICS Pay се предвижда като дигитален „обединяващ елемент“, позволяващ директни разплащания в национални валути или бъдещи цифрови валути на централните банки.
Системата е проектирана да намали уязвимостта към външни шокове, замразяване на активи и политически натиск. За разлика от съществуващите системи с концентрирана власт, се очаква BRICS Pay да функционира по модел на споделен надзор и вземане на решения, за да се гарантира неутралност сред различните ѝ членове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Говорит Москва
11:29 19.01.2026
2 Георги
11:31 19.01.2026
3 Сбогом на долара
Коментиран от #11
11:32 19.01.2026
4 Зевс
Коментиран от #6
11:33 19.01.2026
5 предлагам
11:39 19.01.2026
6 мислиш ли
До коментар #4 от "Зевс":Мислиш ли че 1.4 милиарда от тези индийци някога се видяли американски долар на живо? Същото и за 98% от китайците. Това е човешка маса, без особено значение.
Коментиран от #8, #13, #14
11:41 19.01.2026
7 Госあ
11:43 19.01.2026
8 Зевс
До коментар #6 от "мислиш ли":Долара се ползва за международни плащания и няма никакво значение дали са го виждали в страната.
Коментиран от #15
11:45 19.01.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
11:46 19.01.2026
10 Брикс
Коментиран от #12
11:47 19.01.2026
11 Тоя
До коментар #3 от "Сбогом на долара":долар още дядо ми го погребваше. Изрязваше ми разни статии от Работническо дело от 1955та дето обясняваха как доларът е хартийка без покритие а капитализмът ще се срине...
11:49 19.01.2026
12 е ми
До коментар #10 от "Брикс":БРИКС е медиен кьорфишек.
11:50 19.01.2026
13 Георги
До коментар #6 от "мислиш ли":а какъв процент от българите, членове на клуба на богатите, са виждали американски долар на живо според теб?
Коментиран от #18
11:54 19.01.2026
14 456
До коментар #6 от "мислиш ли":В мноого голяма заблуда си. Пишеш не подготвен.
Коментиран от #16
11:55 19.01.2026
15 така е
До коментар #8 от "Зевс":И тези 1.4 милиарда индийци някога са разплащали нещо международно?
11:56 19.01.2026
16 само
До коментар #14 от "456":това ли?
11:56 19.01.2026
17 Kaлпазанин
11:57 19.01.2026
18 Жоре
До коментар #13 от "Георги":Над 50% от Българите с аго виждали. А сега 100% получават и пазаруват в Евро, като 1 бългрско Евро е 1.16 американски долара.
11:58 19.01.2026
19 Проблем - решение
12:10 19.01.2026