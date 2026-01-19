Индия предложи начин как да се излезе от зависимостта на американския долар

Централната банка на Индия предложи страните членки на БРИКС да свържат официалните си дигитални валути, за да опростят трансграничната търговия и плащанията при пътувания, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Това би могло да намали зависимостта от долара на фона на нарастващото геополитическо напрежение.

Резервната банка на Индия препоръча на правителството да включи предложение за свързване на дигиталните валути на централните банки в дневния ред на срещата на върха на БРИКС, която ще се проведе под председателството на Индия през 2026 г.

Създаването на платежната система BRICS беше обсъдено преди това на срещата на върха на БРИКС, която се проведе в Рио де Жанейро през юли. В заключителната декларация участниците в срещата призоваха за продължаване на работата по разработването на трансгранични плащания и платежни системи в рамките на групата.

Според източника, работата по това предложение може да бъде забавена от нежеланието на членовете на групата да използват технологичните платформи на други страни. Постигането на конкретен напредък ще изисква консенсус по технологичните и регулаторните въпроси. Една от идеите, които се разглеждат за управление на потенциални търговски дисбаланси, е използването на двустранни споразумения за валутен суап между централните банки, казаха източниците.

BRICS Pay е предложена трансгранична цифрова платежна система, разработвана от страните членки на БРИКС за укрепване на финансовия суверенитет и намаляване на зависимостта от долара. Тази инициатива има за цел да създаде алтернативна глобална платежна инфраструктура, която да функционира независимо от контролирани от Запада механизми като SWIFT и системи за клиринг на долари. Вместо да създава единна обща валута, BRICS Pay се предвижда като дигитален „обединяващ елемент“, позволяващ директни разплащания в национални валути или бъдещи цифрови валути на централните банки.

Системата е проектирана да намали уязвимостта към външни шокове, замразяване на активи и политически натиск. За разлика от съществуващите системи с концентрирана власт, се очаква BRICS Pay да функционира по модел на споделен надзор и вземане на решения, за да се гарантира неутралност сред различните ѝ членове.