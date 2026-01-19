Новини
Любопитно »
Съпругата на Кание Уест демонстрира неочакван талант (ВИДЕО)

Съпругата на Кание Уест демонстрира неочакван талант (ВИДЕО)

19 Януари, 2026 18:31 761 2

  • кание уест-
  • съпруга-
  • бианка ченсори-
  • талант-
  • музика

Очевидно и Бианка Ченсори има музикален талант като мъжа си

Съпругата на Кание Уест демонстрира неочакван талант (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Музикалното влияние на Кание Уест очевидно намира отражение и в творческите изяви на съпругата му Бианка Ченсори, която демонстрира нов артистичен талант – този път в сферата на музиката.

В петък 31-годишната Ченсори публикува в Instagram Stories кратко видео, в което свири на хандпан – съвременен перкусионен инструмент с форма, наподобяваща НЛО, изработен от две свързани стоманени полусфери. На кадрите моделът е седнала на пода със скръстени крака, поставила инструмента в скута си и извлича характерните меки, медитативни звуци с ръце. Видеото е без текст, коментар или описание.

Появата на музикалния клип идва само седмици след като Ченсори представи първия си самостоятелен дизайнерски проект. През декември тя дебютира с бижутерска линия, вдъхновена от медицински инструменти като спекулуми и скалпели, а малко по-късно откри изложба с мебели, в които са интегрирани скулптурни форми на човешки тела, наподобяващи нея самата.

Колекцията бе посрещната от противоречиви мнения, като реакциите на потребителите в мрежата варираха от отвратени през уплашени до изумени.

Проектите ѝ получиха публична подкрепа от страна на Кание Уест, който се завърна изненадващо в Instagram, за да изрази одобрението си. „Толкова съм горд със съпругата си“, написа той под серия от изображения от колекцията от мебели, като сподели и линк към публикация на Architectural Digest Middle East, посветена на дизайнерската ѝ работа.

Още през септември Бианка Ченсори загатна за старта на собствен бранд, като публикува връзка към уебсайт с нейното име и съобщение „Очаквайте на 13 октомври“. Платформата включваше и форма за регистрация на интерес чрез имейл и телефон.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амчи те всички

    4 0 Отговор
    в онлифенс имат разнообразни неочаквани таланти...

    18:34 19.01.2026

  • 2 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Боянка Ченсори поне е хубава ,а не прилича на нашите човекоподобни фолк певачки

    18:37 19.01.2026