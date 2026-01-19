Съпругата на Кание Уест демонстрира неочакван талант (ВИДЕО)

Музикалното влияние на Кание Уест очевидно намира отражение и в творческите изяви на съпругата му Бианка Ченсори, която демонстрира нов артистичен талант – този път в сферата на музиката.

В петък 31-годишната Ченсори публикува в Instagram Stories кратко видео, в което свири на хандпан – съвременен перкусионен инструмент с форма, наподобяваща НЛО, изработен от две свързани стоманени полусфери. На кадрите моделът е седнала на пода със скръстени крака, поставила инструмента в скута си и извлича характерните меки, медитативни звуци с ръце. Видеото е без текст, коментар или описание.

Kanye West’s Wife ‘Bianca Censori showing off new musical skills by playing the hang drum. How she sounding? 👇 pic.twitter.com/47WxS1KiE1 — Evener Entertainment (@ETheEvolution) January 17, 2026

Появата на музикалния клип идва само седмици след като Ченсори представи първия си самостоятелен дизайнерски проект. През декември тя дебютира с бижутерска линия, вдъхновена от медицински инструменти като спекулуми и скалпели, а малко по-късно откри изложба с мебели, в които са интегрирани скулптурни форми на човешки тела, наподобяващи нея самата.

Колекцията бе посрещната от противоречиви мнения, като реакциите на потребителите в мрежата варираха от отвратени през уплашени до изумени.

Проектите ѝ получиха публична подкрепа от страна на Кание Уест, който се завърна изненадващо в Instagram, за да изрази одобрението си. „Толкова съм горд със съпругата си“, написа той под серия от изображения от колекцията от мебели, като сподели и линк към публикация на Architectural Digest Middle East, посветена на дизайнерската ѝ работа.

Още през септември Бианка Ченсори загатна за старта на собствен бранд, като публикува връзка към уебсайт с нейното име и съобщение „Очаквайте на 13 октомври“. Платформата включваше и форма за регистрация на интерес чрез имейл и телефон.