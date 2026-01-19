Новини
Любопитно »
На 93 г. почина италианският моден дизайнер Валентино

На 93 г. почина италианският моден дизайнер Валентино

19 Януари, 2026 21:46 627 4

  • валентино-
  • дизайнер-
  • почина-
  • рим

„Валентино Гаравани почина днес в резиденцията си в Рим, заобиколен от близките си“, информират от неговата фондация

На 93 г. почина италианският моден дизайнер Валентино - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Италианският моден дизайнер Валентино Гаравани почина на 93-годишна възраст, предаде Ройтерс, като цитира съобщение от неговата фондация.

Той е известен в света на модата като Валентино. Дизайнерът се оттегли от активна дейност през 2008 г., пише dnes.bg.

„Валентино Гаравани почина днес в резиденцията си в Рим, заобиколен от близките си“, информират от фондацията.


Поклонението ще се състои в сряда и четвъртък, а погребението ще е в Рим в петък, се казва в съобщението.

Емблематичната фигура във висшата мода обличаше световния елит, като негови модели носеха личности от ранга на Елизабет Тейлър и Нанси Рейгън, Шарън Стоун, Джулия Робъртс, Гуинет Полтроу и др.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Икономист

    1 1 Отговор
    Бог да го прости! Едни 20млрд кухи пари

    21:50 19.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Реконтра

    1 0 Отговор
    ...но пък добре си поживя!

    21:58 19.01.2026

  • 4 ЗОРО

    1 0 Отговор
    Рано или късно всеки ще поеме натам! Затова нека бъдем човеци и творим добрини през живота си!

    21:59 19.01.2026