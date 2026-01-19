На 93 г. почина италианският моден дизайнер Валентино

Италианският моден дизайнер Валентино Гаравани почина на 93-годишна възраст, предаде Ройтерс, като цитира съобщение от неговата фондация.
Той е известен в света на модата като Валентино. Дизайнерът се оттегли от активна дейност през 2008 г., пише dnes.bg.
„Валентино Гаравани почина днес в резиденцията си в Рим, заобиколен от близките си“, информират от фондацията.
Поклонението ще се състои в сряда и четвъртък, а погребението ще е в Рим в петък, се казва в съобщението.
Емблематичната фигура във висшата мода обличаше световния елит, като негови модели носеха личности от ранга на Елизабет Тейлър и Нанси Рейгън, Шарън Стоун, Джулия Робъртс, Гуинет Полтроу и др.
