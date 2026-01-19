Новини
Любопитно »
Нели Хаджийска се завърна в ефира с ново име и в нова роля

19 Януари, 2026

  • нели хаджийска-
  • нели елея-
  • ефир-
  • водеща

Водещата претърпя пълна трансформация, от където идва и смяната на името ѝ

Нели Хаджийска се завърна в ефира с ново име и в нова роля - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нели Хаджийска, която зрителите познават най-вече покрай предаването "Търси се", което тя няколко години водеше с колежката си Меги Димчева в bTV, се завърна изненадващо в ефир.

Блондинката обаче вече е с ново име и нов път, за които говори с особен ентусиазъм и неприкрито вълнение. Те са следствие от нейната дълбока лична трансформация, която показва редовно и в подкаста си.

Емблематичната водеща гостува на предаването "Преди обед", където категорично заяви: "Пред вас вече не стои Нели Хаджийска, а Нели Елея".

Блондинката се включва отново в bTV, но не като водеща на телевизионно предаване, а като автор на подкаст, посветен на духовното израстване, вътрешната трансформация и астрологията. И по думите ѝ периодът след напускането на телевизията е бил време на дълбока промяна, която я е превърнала в различен човек. Тя разказа, че е спряла да се дефинира чрез външни роли, очаквания и образи, наложени от средата.

"Вече не се определям от външното", сподели Нели Елея, подчертавайки, че трансформацията ѝ е била както лична, така и духовна. И бе категорична, че не се е отказала от женствеността си.

"Не съм изоставила цялата суета – жената в мен е жива". Но добави, че по отношение на личния си живот в момента любовта за нея е преди всичко вътрешно състояние. "Любовта ме залива отвсякъде", сподели Хаджийска, но уточни дали визира конкретен мъж, пише Шоу Блиц.


  • 1 Блекрок

    2 1 Отговор
    Иска ли тази дама да и подкваса киселото мляко 🤣🥳🤭

    17:00 19.01.2026

  • 2 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Като я гледам не е много нова ,ама лаф да става.

    17:01 19.01.2026

  • 3 Каква

    3 0 Отговор
    блондинка е тая селска перхидролка ?

    17:02 19.01.2026

  • 4 Спиро

    2 0 Отговор
    Л/бовта ме залива отвсякъде, но предимно отзад..

    17:04 19.01.2026

  • 5 Хмм

    2 0 Отговор
    напомпена като оная, кандидатката за Оскар

    17:07 19.01.2026

  • 6 Аман, бе,

    2 0 Отговор
    Аман от едни и същи безлични, гнусни муцуни!

    17:12 19.01.2026

  • 7 Анита уроспеята

    0 0 Отговор
    Много обичам да ходя по ресторанти и почивки 🤭🤭🤭🥳🤣

    17:22 19.01.2026