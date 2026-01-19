Новини
Стефан Вълдобрев става водещ на телевизионно предаване

19 Януари, 2026 17:31 994 6

Той ще си партнира с актрисата Радина Думанян

Стефан Вълдобрев става водещ на телевизионно предаване - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стефан Вълдобрев добави още една професия съм богатото си портфолио. Освен актьор, режисьор, певец и текстописец, той вече е и телевизионен водещ. Изпълнителят на "По-полека" стана лице на новото предаване на Нова телевизия "Изживей България“. Негова екранна партньорка е актрисата Радина Думанян.

Самото предаване ще се излъчва от 24 януари. То проследява пътешествието из България на четирима чужденци, които откриват за себе си бита и културата на страната ни. Вълдобрев и Думанян водят участниците в това пътешествие, разкривайки родината по нов начин пред зрителите. Те се срещат с местни общности, представят архитектурното и археологическото наследство на съответните места, както и традиционните занаяти и обичаи. Чужденците, които придружават, са от различни националности: японка, италианка, германец и ирландец. Началният час на предаването е 16, а проектът е финансиран от Министерството на туризма у нас.

Според източници на "Уикенд", именно министерството е финансирало предаването, а какъв е бюджета и съответно хонорара на Стефан Вълдобрев, е тайна, поне докато някоя любопитна медиа не поиска официален отчет по Закона за достъп на обществена информация. Смята се, че шоуто е с доста раздут бюджет и зад него не стои нито една от големите продуцентски къщи.

В Нова телевизия се шушука, че предаването е доста нескопосано направено, въпреки хилядите, похарчени с лека ръка за него, при това явно без да е обявена обществена поръчка.


  • 1 Удри с лопатата

    12 0 Отговор
    Едни и същи муцуни и в парламента и в телевизията

    Коментиран от #2

    17:33 19.01.2026

  • 2 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Удри с лопатата":

    Еваньииииииие

    17:36 19.01.2026

  • 3 Анита и Бети уроспеите

    3 0 Отговор
    Много обичаме храната на ресторантите и почивките 🤭🤭🤭

    17:42 19.01.2026

  • 4 Алчен като политик

    6 0 Отговор
    Навсякъде с глупости.Няма отърване то от такива навлеци

    17:43 19.01.2026

  • 5 Чичо Али Хаменей

    5 0 Отговор
    Еми да става. То само аз още не съм станал водещ на предаване или подкаст. Сулю, Пулю и Мулю вече са строители, инвеститори, водещи и не знам си кви кавали там.

    17:58 19.01.2026

  • 6 Малък весел гей

    4 1 Отговор
    Лео,Тео,Део и куп 50 годишни инфантили никога няма да пият вода потни.Че и този.

    18:21 19.01.2026