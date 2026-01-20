Новини
Делси Родригес: Венецуела ще печели чужда валута с разширен добив на стратегически материали

20 Януари, 2026 05:19, обновена 20 Януари, 2026 05:25 419 3

  • делси радригес-
  • венецуела-
  • стратегически материали

Страната има и капацитета да възстанови и осигури икономическа стабилност, смята временно изпълняващата длъжността президент на страната

Делси Родригес: Венецуела ще печели чужда валута с разширен добив на стратегически материали - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуела разширява добива на стратегически материали, за да подпомогне индустриалното развитие и да осигури икономическа стабилност.

Това заяви временно изпълняващата функциите на президент на страната Делси Родригес по телевизионния канал Venezolana de Television.

„Работата по планове за увеличаване на добива на злато, желязна руда, боксит и други стратегически материали, необходими за индустриалното развитие на Венецуела, започна миналата година с президента Николас Мадуро“, каза Родригес.

Тя отбеляза, че страната има и капацитета да печели чуждестранна валута, за да възстанови и осигури икономическа стабилност.

Родригес подчерта, че докато природните ресурси преди са служели за обогатяване на олигарси, сега те служат на благосъстоянието на венецуелския народ и политическата стабилност на страната.

На 3 януари Вашингтон проведе операция за залавяне на президента Николас Мадуро. Той и съпругата му Силвия Флорес бяха отведени в САЩ, къде предстои съдебен процес.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръмпоча съм

    0 0 Отговор
    Булка, умната, че нали знаеш! Не е важно какво продаваш, важното е да го продаваш в долари ;)

    05:39 20.01.2026

  • 2 чекай чудеса

    1 0 Отговор
    еврея ще ви крадне всичко

    05:42 20.01.2026

  • 3 Я пак?.

    1 0 Отговор
    На "кого служи разработката на ресурсите на страната"??? На "венецуланския народ" ли?
    Питай по-добре в Перник, "на кого служи разработката на нашите ресурси", те знаят и за вашите! Ха-ха-ха

    05:48 20.01.2026