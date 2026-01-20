Делси Родригес: Венецуела ще печели чужда валута с разширен добив на стратегически материали

Венецуела разширява добива на стратегически материали, за да подпомогне индустриалното развитие и да осигури икономическа стабилност.

Това заяви временно изпълняващата функциите на президент на страната Делси Родригес по телевизионния канал Venezolana de Television.

„Работата по планове за увеличаване на добива на злато, желязна руда, боксит и други стратегически материали, необходими за индустриалното развитие на Венецуела, започна миналата година с президента Николас Мадуро“, каза Родригес.

Тя отбеляза, че страната има и капацитета да печели чуждестранна валута, за да възстанови и осигури икономическа стабилност.

Родригес подчерта, че докато природните ресурси преди са служели за обогатяване на олигарси, сега те служат на благосъстоянието на венецуелския народ и политическата стабилност на страната.

На 3 януари Вашингтон проведе операция за залавяне на президента Николас Мадуро. Той и съпругата му Силвия Флорес бяха отведени в САЩ, къде предстои съдебен процес.