Дебора Михайлова разкри защо се е отказала от музикална кариера

Дебора Михайлова издаде една песен след възстановяването си от бруталното нападение от бившия си, но сега момичето от Стара Загора споделя, че няма как да продължи музикалната си кариера. Хубавицата, която показа прекрасни гласови данни, обяснява, че решението ѝ не е било импулсивно, а резултат от натрупано разочарование.

"Много ме питат защо спрях с песните… Истината е, че музиката е скъпо хоби. За да се развиваш, ти е нужен добър продуцент", споделя откровено Дебора в профила си в социалните мрежи. Момичето добавя, че е търсила подкрепа и възможности за развитие, опитвала се е да се свърже с различни продуценти, но без резултат.

"Опитвах, но за съжаление без успех. Това ме нарани много", признава тя. Именно липсата на професионална подкрепа и перспектива я е принудила да направи крачка назад и да преосмисли бъдещето си.

"Бях много разочарована, че не успях да продължа и да се развивам в музикален план така, както исках", допълва в наши дни Дебора.

Въпреки това Дебора подчертава, че музиката остава дълбоко в сърцето ѝ. Тя не затваря окончателно вратата към сцената и вярва, че един ден може да се върне – но по начин, който ѝ носи повече смисъл, свобода и удовлетворение.

"Музиката винаги ще бъде част от мен", все пак оставя вратичката леко открехната тя.

Припомняме, че след пагубния инцидент, при който Дебора беше нарязана от бившия си приятел с макетно ножче, на помощ ѝ се притече Галин, който ѝ даде възможност да запише песен и да заснеме клип към нея, но в крайна сметка отношенията им изглежда, че не са продължили отвъд дуета с Лидия и една авторска песен.