Дебора Михайлова разкри защо се е отказала от музикална кариера

Дебора Михайлова разкри защо се е отказала от музикална кариера

19 Януари, 2026 15:58

Момичето, което имаше амбиции в поп фолка, обясни, че това е скъпо начинание

Дебора Михайлова разкри защо се е отказала от музикална кариера - 1
Мария Атанасова

Дебора Михайлова издаде една песен след възстановяването си от бруталното нападение от бившия си, но сега момичето от Стара Загора споделя, че няма как да продължи музикалната си кариера. Хубавицата, която показа прекрасни гласови данни, обяснява, че решението ѝ не е било импулсивно, а резултат от натрупано разочарование.

"Много ме питат защо спрях с песните… Истината е, че музиката е скъпо хоби. За да се развиваш, ти е нужен добър продуцент", споделя откровено Дебора в профила си в социалните мрежи. Момичето добавя, че е търсила подкрепа и възможности за развитие, опитвала се е да се свърже с различни продуценти, но без резултат.

Дебора Михайлова разкри защо се е отказала от музикална кариера

"Опитвах, но за съжаление без успех. Това ме нарани много", признава тя. Именно липсата на професионална подкрепа и перспектива я е принудила да направи крачка назад и да преосмисли бъдещето си.

"Бях много разочарована, че не успях да продължа и да се развивам в музикален план така, както исках", допълва в наши дни Дебора.

Въпреки това Дебора подчертава, че музиката остава дълбоко в сърцето ѝ. Тя не затваря окончателно вратата към сцената и вярва, че един ден може да се върне – но по начин, който ѝ носи повече смисъл, свобода и удовлетворение.

"Музиката винаги ще бъде част от мен", все пак оставя вратичката леко открехната тя.

Припомняме, че след пагубния инцидент, при който Дебора беше нарязана от бившия си приятел с макетно ножче, на помощ ѝ се притече Галин, който ѝ даде възможност да запише песен и да заснеме клип към нея, но в крайна сметка отношенията им изглежда, че не са продължили отвъд дуета с Лидия и една авторска песен.


  • 1 Сори

    15 3 Отговор
    Но морвата е много обикновена и посредствена, за да инвестира някой пари в нея!

    16:00 19.01.2026

  • 2 Трол

    12 1 Отговор
    Дебора трябва да вдигне паметник на Георги, че я направи певица и инфлуенсърка.

    16:01 19.01.2026

  • 3 Намразих

    12 2 Отговор
    името Дебора, заради театрото и заради Истамбулската конвенция.

    Коментиран от #4

    16:02 19.01.2026

  • 4 честен ционист

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Намразих":

    Ти да не си мислиш, че е истинско името?

    16:06 19.01.2026

  • 5 Любопитен

    9 4 Отговор
    Явно грачи по-зле и от гарван и не става само с мърдане с устни, макар че тя е много добра с устни....

    16:08 19.01.2026

  • 6 Хайде сега сериозно

    2 2 Отговор
    Познавам доста български музиканти работещи в Англия. Изкарват добри пари, без да разчитат на ментор или спонсор. Има и такива, които нищо не изкарват. Разликата е в уменията и мотивацията. Предвид колко малък е музикалният пазар в България, усилията сигурно са в пъти. Искат се особени заслуги в такава среда. Несериозно е да твърди, че хобито й е много скъпо във финансово изражение. Хобито е кеф, а кеф цена няма

    Коментиран от #7

    16:35 19.01.2026

  • 7 Нах

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хайде сега сериозно":

    Е как да стане,тя(Дебора) е свикнала само със "спонсор".А и не и се получи да си грабне 3те минути слава,които взе със сериозни неистини.Извадиха я като мумия от чувал за да пробват да си пробута конвенцията на дъгата .

    16:42 19.01.2026

  • 8 Горкото момиче

    3 1 Отговор
    Ми ша свириш повечко на кавала, за да си плащаш клиповете...без работа не става :)

    16:48 19.01.2026

  • 9 Асен от Сливен,но не съм циганин

    8 0 Отговор
    Мяза ми на циганка тъз

    16:54 19.01.2026