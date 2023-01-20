Новини
Кой има имен ден днес, 20 януари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 20 януари 2026 г. Честито!

20 Януари, 2023

Отдаваме почит към един от най-заслужилите българи

Кой има имен ден днес, 20 януари 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 20 януари отдаваме почит към един от най-заслужилите българи, крепил духовността и вярата в най-трудните времена.

Църквата почита паметта на Свети Евтимий, Патриарх Търновски. Имен ден празнуват Евтим, Евтимий, Евтима, Ефтим, Ефтимий.

20 януари е и Петльовден по нов стил. Чества се и на 2 февруари по стария. Народният празник е с регионално разпространение и се чества главно в източнобългарската етническа територия. Приеман е като мъжки празник за стимулиране на плодовитостта на момчетата. На някои места е разглеждан и като мъжки аналог на обичая Бабинден, а според някои изследователи, е наследник на древен славянски празник в чест на лова и пчеларството, на който се приема новата генерация ловци.

По народному празникът е известен като Ихтим, Ихтима, Петльовден, Петеларовден или Петларовден. Последните три названия са свързани с основната обредна практика - жертвоприношение на петел във всяка къща с мъжка челяд. В онези домове, където има момиченца, стопаните колят обикновено ярки за тяхно здраве.

Краката на птицата се хвърлят на покрива на къщата, а перата ѝ се запазват. С тях бабите кадят болни или урочасани деца.

В Странджанския край, където народният култ към св. Евтим е особено развит, всяка жена коли за здравето на своите деца черен петел. Според местните вярвания св. Евтим е господар на детските болести и той предпазва от "детешката" и "вънкашната болест" (детски паралич и епилепсия).

В Пловдивско денят е известен под името Черна или Църън ден. Тук освен принасянето в жертва на черен петел (или кокошка) се спазват и редица забрани. Не се върши женска работа, не се къпят, не правят сватби, за да не “църнеят”, т.е. да не жалят починал.


  • 1 Коригирам!

    32 15 Отговор
    Петльовден вече е Кокошкинден,щото онуй дето кукуригаше си смени пола преди Коледа,медиите не го отразиха,срам!

    05:46 20.01.2023

  • 3 Павел пенев

    45 7 Отговор
    Днес е Иванов ден по българския християнски календар а не по католическия. Педофилите от Ватикана нямат място у нас, но насилствено ни бяха натрапени от джендърите в ЕС.

    13:44 20.01.2023

  • 5 Име

    38 2 Отговор
    Поклон пред паметта на Свети Евтимий, Патриарх Търновски! Амин!

    22:00 20.01.2023

  • 6 Павел пенев

    31 9 Отговор
    На 20 януари е истинския български Иванов ден. Изритайте католическия календар и празници, които се почитат от педофили и травестити с които католическата църква е пълна.

    Коментиран от #15

    06:46 20.01.2024

  • 7 българин 777

    25 4 Отговор
    те обратните са навсякъде и по високите етажи и са крадливи и лъжливи - честито

    07:27 20.01.2024

  • 9 Бай Митко

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Студопор":

    Адмирации българино за точния коментар!!! Чест!!!

    Коментиран от #10

    08:14 20.01.2024

  • 10 Шано

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Митко":

    Бай митьо чети бе пейзан

    09:04 20.01.2024

  • 12 1111

    13 2 Отговор
    Голям книжовник и учител, непримирим борец с упадъка и духовен водач, който никога не се предава. ❤️

    10:45 20.01.2024

  • 13 Мъдрият

    17 3 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит ден имениците!

    Статията отново е под всякаква критика - едно изречение за най-великия български патриарх Свети Евтимий!
    Нищо за останалите светци!
    И отново хиляди думи за разни безумни поверия и суеверия! Стига вече! Престанете с такива анти статии!

    Всички светци, които се честват на днешния ден са:
    1. Свети Евтимий, патриарх Търновски
    2. Преподобния наш отец Евтимий Велики
    3. Светите мъченици Вас, Евсевий, Евтихий и Василид
    4. светите мъченици Ина, Пина и Рима

    Нямам време да пиша повече, затова който иска да прочете житията им на сайта Православен храм.

    По светите им молитви: Господи дарувай ни твърдост и крепкост във вярата, и силна любов към Бога! Амин!

    Коментиран от #19, #20

    11:23 20.01.2024

  • 15 А то щото

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Павел пенев":

    В Православната църква няма Гейзъри и Педофили.

    Заблуденяк., не се прави на Светец.

    17:38 20.01.2024

  • 16 Име

    7 0 Отговор
    Честит празник!

    07:26 20.01.2025

  • 17 Факт

    7 0 Отговор
    Ден на защитниците на Търново!

    07:34 20.01.2025

  • 18 Госта..

    3 4 Отговор
    ИВАНОВДЕН Е ,ЧЕСТИТО на имениците.

    09:01 20.01.2025

  • 19 Гост666

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Мъдрият":

    Статията е добра . Пак критики за суеверията .

    09:12 20.01.2025

  • 20 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "Мъдрият":

    Не разбрали Господ няма и светци също. А статията е добра.

    09:14 20.01.2025

  • 21 Факт

    3 1 Отговор
    Картинката е изпипана,но липсва дух и достоверност. Да бяха се придържали към класиката.

    09:38 20.01.2025

  • 22 Какви са тези шаманизми

    4 1 Отговор
    Краката се хвърляли на покрива. Утре ще се кача на покрива на панелката и ще видя колко чифта крака са хвърлени😂😂😂

    10:47 20.01.2025

  • 23 Старинна традиция

    2 0 Отговор
    Не случайно 13 дена след днес (по стар стил) едни други типове имат празник. Това не е случайно. От стари времена Петльовден се празнува за здраве на момчетата. Това с коленето на млади кокошчици в семействата, в които има момиченца, е по-късна практика. По стар стил Петльовден е бил на 2-и февруари.

    14:13 20.01.2025

  • 24 Поклон

    3 1 Отговор
    Да се свети името на търновския патриарх Евтимий! Мир на душата му и вечна слава! Поклон пред паметта на защитниците на Царевград Търнов и нека онези, които са предали града на враговете да не намерят покой и на Оня свят!

    14:17 20.01.2025