Кой има имен ден днес, 20 януари 2026 г. Честито!

На 20 януари отдаваме почит към един от най-заслужилите българи, крепил духовността и вярата в най-трудните времена.
Църквата почита паметта на Свети Евтимий, Патриарх Търновски. Имен ден празнуват Евтим, Евтимий, Евтима, Ефтим, Ефтимий.
20 януари е и Петльовден по нов стил. Чества се и на 2 февруари по стария. Народният празник е с регионално разпространение и се чества главно в източнобългарската етническа територия. Приеман е като мъжки празник за стимулиране на плодовитостта на момчетата. На някои места е разглеждан и като мъжки аналог на обичая Бабинден, а според някои изследователи, е наследник на древен славянски празник в чест на лова и пчеларството, на който се приема новата генерация ловци.
По народному празникът е известен като Ихтим, Ихтима, Петльовден, Петеларовден или Петларовден. Последните три названия са свързани с основната обредна практика - жертвоприношение на петел във всяка къща с мъжка челяд. В онези домове, където има момиченца, стопаните колят обикновено ярки за тяхно здраве.
Краката на птицата се хвърлят на покрива на къщата, а перата ѝ се запазват. С тях бабите кадят болни или урочасани деца.
В Странджанския край, където народният култ към св. Евтим е особено развит, всяка жена коли за здравето на своите деца черен петел. Според местните вярвания св. Евтим е господар на детските болести и той предпазва от "детешката" и "вънкашната болест" (детски паралич и епилепсия).
В Пловдивско денят е известен под името Черна или Църън ден. Тук освен принасянето в жертва на черен петел (или кокошка) се спазват и редица забрани. Не се върши женска работа, не се къпят, не правят сватби, за да не “църнеят”, т.е. да не жалят починал.
13:44 20.01.2023
До коментар #2 от "Студопор":Адмирации българино за точния коментар!!! Чест!!!
До коментар #9 от "Бай Митко":Бай митьо чети бе пейзан
Мъдрият
Статията отново е под всякаква критика - едно изречение за най-великия български патриарх Свети Евтимий!
Нищо за останалите светци!
Нищо за останалите светци!
И отново хиляди думи за разни безумни поверия и суеверия! Стига вече! Престанете с такива анти статии!
Всички светци, които се честват на днешния ден са:
1. Свети Евтимий, патриарх Търновски
2. Преподобния наш отец Евтимий Велики
3. Светите мъченици Вас, Евсевий, Евтихий и Василид
4. светите мъченици Ина, Пина и Рима
Нямам време да пиша повече, затова който иска да прочете житията им на сайта Православен храм.
По светите им молитви: Господи дарувай ни твърдост и крепкост във вярата, и силна любов към Бога! Амин!
Коментиран от #19, #20
11:23 20.01.2024
До коментар #6 от "Павел пенев":В Православната църква няма Гейзъри и Педофили.
Заблуденяк., не се прави на Светец.
Заблуденяк., не се прави на Светец.
17:38 20.01.2024
До коментар #13 от "Мъдрият":Статията е добра . Пак критики за суеверията .
09:12 20.01.2025
До коментар #13 от "Мъдрият":Не разбрали Господ няма и светци също. А статията е добра.
09:14 20.01.2025
