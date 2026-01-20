Взривове в Киев. Левият бряг на Днепър е без ток. Зеленски поиска противодронен купол над Украйна

Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев тази нощ, което е довело до прекъсване на снабдяването с вода и електричество, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс и БТА.

Удар по източния бряг на река Днепър е прекъснал електро- и водоснабдяването. Ударена е била нежилищна сграда и един човек е бил ранен, заяви Кличко в "Телеграм".

Неофициални новинарски канали в "Телеграм" публикуват снимки на големи жилищни сгради без осветление.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на украинската столица, съобщи, че е бил повреден склад и няколко коли са били запалени.

РБК-Украйна и „Суспилне“ също съобщиха за експлозии в украинската столица и Днепропетровск.

Сирените за въздушна тревога се чуват в по-голямата част от Украйна, включително Киев, Днепропетровск, Суми, Харков, Чернигов и други области.

Украинските разузнавателни служби са заловили руски гражданин, за когото се смята, че е отговорен за убийството на девет украински военнопленници в руската Курска област, заяви снощи президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА и БТА.

"Ще намерим всеки руски убиец. Всеки един от тях ще бъде подведен под отговорност", заяви Зеленски в вечерното си видеообръщение от Киев. Той добави, че е наредил на заместник-началника на разузнавателната служба ССУ, Александър Поклад, да оповести повече подробности.

Не е ясно кога са се случили убийствата. В своето видео Зеленски споменава "октомври миналата година", но вероятно има предвид октомври 2024 г., което би било няколко месеца след настъплението на украинските войски в Курск през август, отбелязва ДПА. Руските сили отблъснаха офанзивата в продължение на няколко месеца и обявиха региона за освободен в края на април 2025 г.

Според данни на Института за отразяване на войната и мира (IWPR) от януари, Украйна има данни за повече от 330 случая, в които нейни войници са били убити след като са били пленени от руските войски.

Украйна ще промени подхода си към използването на системата си за противовъздушна отбрана от Военновъздушните сили, обяви украинският президент Володимир Зеленски във видео съобщение, публикувано в неговия Telegram канал.

„Ще има нов подход към използването на противовъздушна отбрана от Военновъздушните сили – сатва въпрос за мобилни огневи групи, дронове-прехващачи и други „малки“ средства за противовъздушна отбрана. Тази система ще бъде трансформирана“, каза държавният глава.

Той също така обяви назначаването на нов заместник-командир на Военновъздушните сили: Павел Елизаров, който командваше подразделението за атакуващи дронове „Група Лазар“, известен с позивната „Лазар“.

Зеленски подчерта, че заедно с министъра на отбраната Михаил Федоров и военното командване ще бъде разработена нова организация за ефективна защита на небето.

Федоров уточни в своя Telegram канал, че Елизаров ще отговаря за разработването на малки системи за противовъздушна отбрана и прихващането на дронове. „Нашата задача е да изградим купол против дронове над Украйна. Система, която не реагира постфактум, а унищожава заплахата, когато тя се приближи“, написа министърът.

Той похвали ефективността на звеното на Елизаров и заяви, че този опит трябва да се разшири. „Трансформацията на такава система не се случва за няколко дни, но трябва да започнем днес, за да разрешим най-накрая този проблем“, добави Федоров.

Министърът обяви и нови назначения в близко бъдеще.

Кличко заяви, че системите за противовъздушна отбрана не са в състояние да защитят Киев.

Още в средата на декември Зеленски съобщи за недостиг на ракети за някои системи за противовъздушна отбрана. В началото на януари той призова европейските страни да доставят ракети, които в момента са на склад. Миналата седмица Зеленски обяви, че Украйна е получила ракети за своите системи за противовъздушна отбрана, които военните не са могли да използват поради липса на боеприпаси.

На фона на проблемите с енергоснабдяването на Украйна след атаките, кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че системата за противовъздушна отбрана не може дори да защити украинската столица. Той призова жителите да напуснат града поради проблеми с отоплението, електричеството и топлата вода.

На 16 януари в украинския енергиен сектор беше обявено извънредно положение.