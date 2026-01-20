Новини
Свят »
Украйна »
Взривове в Киев. Левият бряг на Днепър е без ток. Зеленски поиска противодронен купол над Украйна
  Тема: Украйна

Взривове в Киев. Левият бряг на Днепър е без ток. Зеленски поиска противодронен купол над Украйна

20 Януари, 2026 03:42, обновена 20 Януари, 2026 05:47 2 159 44

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • пострадали-
  • щети

Заловен е руснак, отговорен за убийството на девет украински военнопленници в Курска област. Павел Елизаров бе назначен за заместник-командир на Военновъздушните сили

Взривове в Киев. Левият бряг на Днепър е без ток. Зеленски поиска противодронен купол над Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев тази нощ, което е довело до прекъсване на снабдяването с вода и електричество, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс и БТА.

Удар по източния бряг на река Днепър е прекъснал електро- и водоснабдяването. Ударена е била нежилищна сграда и един човек е бил ранен, заяви Кличко в "Телеграм".

Неофициални новинарски канали в "Телеграм" публикуват снимки на големи жилищни сгради без осветление.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на украинската столица, съобщи, че е бил повреден склад и няколко коли са били запалени.

РБК-Украйна и „Суспилне“ също съобщиха за експлозии в украинската столица и Днепропетровск.

Сирените за въздушна тревога се чуват в по-голямата част от Украйна, включително Киев, Днепропетровск, Суми, Харков, Чернигов и други области.

Украинските разузнавателни служби са заловили руски гражданин, за когото се смята, че е отговорен за убийството на девет украински военнопленници в руската Курска област, заяви снощи президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА и БТА.

"Ще намерим всеки руски убиец. Всеки един от тях ще бъде подведен под отговорност", заяви Зеленски в вечерното си видеообръщение от Киев. Той добави, че е наредил на заместник-началника на разузнавателната служба ССУ, Александър Поклад, да оповести повече подробности.

Не е ясно кога са се случили убийствата. В своето видео Зеленски споменава "октомври миналата година", но вероятно има предвид октомври 2024 г., което би било няколко месеца след настъплението на украинските войски в Курск през август, отбелязва ДПА. Руските сили отблъснаха офанзивата в продължение на няколко месеца и обявиха региона за освободен в края на април 2025 г.

Според данни на Института за отразяване на войната и мира (IWPR) от януари, Украйна има данни за повече от 330 случая, в които нейни войници са били убити след като са били пленени от руските войски.

Украйна ще промени подхода си към използването на системата си за противовъздушна отбрана от Военновъздушните сили, обяви украинският президент Володимир Зеленски във видео съобщение, публикувано в неговия Telegram канал.

„Ще има нов подход към използването на противовъздушна отбрана от Военновъздушните сили – сатва въпрос за мобилни огневи групи, дронове-прехващачи и други „малки“ средства за противовъздушна отбрана. Тази система ще бъде трансформирана“, каза държавният глава.

Той също така обяви назначаването на нов заместник-командир на Военновъздушните сили: Павел Елизаров, който командваше подразделението за атакуващи дронове „Група Лазар“, известен с позивната „Лазар“.

Зеленски подчерта, че заедно с министъра на отбраната Михаил Федоров и военното командване ще бъде разработена нова организация за ефективна защита на небето.

Федоров уточни в своя Telegram канал, че Елизаров ще отговаря за разработването на малки системи за противовъздушна отбрана и прихващането на дронове. „Нашата задача е да изградим купол против дронове над Украйна. Система, която не реагира постфактум, а унищожава заплахата, когато тя се приближи“, написа министърът.

Той похвали ефективността на звеното на Елизаров и заяви, че този опит трябва да се разшири. „Трансформацията на такава система не се случва за няколко дни, но трябва да започнем днес, за да разрешим най-накрая този проблем“, добави Федоров.

Министърът обяви и нови назначения в близко бъдеще.

Кличко заяви, че системите за противовъздушна отбрана не са в състояние да защитят Киев.

Още в средата на декември Зеленски съобщи за недостиг на ракети за някои системи за противовъздушна отбрана. В началото на януари той призова европейските страни да доставят ракети, които в момента са на склад. Миналата седмица Зеленски обяви, че Украйна е получила ракети за своите системи за противовъздушна отбрана, които военните не са могли да използват поради липса на боеприпаси.

На фона на проблемите с енергоснабдяването на Украйна след атаките, кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че системата за противовъздушна отбрана не може дори да защити украинската столица. Той призова жителите да напуснат града поради проблеми с отоплението, електричеството и топлата вода.

На 16 януари в украинския енергиен сектор беше обявено извънредно положение.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Европеец

    47 31 Отговор

    До коментар #1 от "хипер лопата":

    Какво да кажа симпатично заглавие..... Все още не късно за белия байрак..... Ама глупавият и корумпиран зелен просяк милионера и посредствен актьор няма пипе в главата..... А въобще не съжалявам украинците, което също чавка им изпи акъла И продължават да търпят незгоди заради заления диктатор окупирал областта в Киев .....

    Коментиран от #18, #34

    04:08 20.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рублевка

    38 10 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаците":

    Когато руската армия навлезе в Румъния, генералитета ще обърне палачинката и ще арестува правителството и Народното събрание. България има опит от 1944 година.

    Коментиран от #10, #30

    04:18 20.01.2026

  • 7 Рублевка

    23 13 Отговор
    Много късно се сетиха за евакуация на градовете. Следва полярен студ и мор❗ Кличко и правителството да организират жп транспорт към Полша и Румъния на населението. Не зная, дали е възможно да бъдат евакуирани няколко милиона души при липса на електроенергия за влаковете.

    Коментиран от #14, #15

    04:24 20.01.2026

  • 8 Европеец

    37 11 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаците":

    А руснаците винаги сме ги посрещали с цветя, както и с хляб и сол.... Така бихме ги посрещнали и сега за трети път.....

    Коментиран от #9

    04:26 20.01.2026

  • 9 Ха ха

    18 12 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Да не забравиш да си носиш тоалетната чиния, пералнята и вазелина.

    Коментиран от #36

    04:34 20.01.2026

  • 10 Арменец

    5 15 Отговор

    До коментар #6 от "Рублевка":

    В тая държава само цигани, турци и руснаци. Един българин не остана.

    04:36 20.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Факт!

    16 34 Отговор
    Путлер вече разбра, че Русия не може да победи Украйна на бойното поле и затова от злоба почна системно да бомбардира критичната инфраструктура на украинците.

    04:38 20.01.2026

  • 14 Канасубиги

    1 22 Отговор

    До коментар #7 от "Рублевка":

    Аможе и към България. Едно време едни други украинци избягаха така от Украйна, заради нападенията на предците на днешните руснаци - хазарите. Даже държава си направиха тук.

    04:39 20.01.2026

  • 15 Циция

    6 11 Отговор

    До коментар #7 от "Рублевка":

    Да завършиш живота си в къща от кашони и найлони.

    04:45 20.01.2026

  • 16 Бивш войник

    6 15 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Ти сега с американски технологии ли влезе в тоя интернет или със съветски, за да пишеш? Скука ли е нощна смяна пазач на строителен обект?

    04:47 20.01.2026

  • 17 Юрий Подоляка

    9 20 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Украйна съществува, защото Зеленски излезе мъж с топки. А можеше да задегне хазната и да избяга да живее на запад като руски олигарх.

    415000 руснаци са мъртви. Вече вкарват чалмати индийци да им чистят снега.

    04:50 20.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Акъл и свестни управници

    10 15 Отговор

    До коментар #1 от "хипер лопата":

    нямат руснаците... Това е проблема на тази територия.

    04:59 20.01.2026

  • 21 До тия с погачите

    6 10 Отговор
    Ако случайна "руснаците" минат Дунава, с погяче ще посрещате тия, които сега ругаете.

    Империите работят така: Путин завзема Украйна. Мобилизира мъжете и ги праща отвъд Дунава.

    Така, че братушки, вашите "руснаци" ще са украинци - азовци и бандеровци.

    05:07 20.01.2026

  • 22 Европеец

    14 4 Отговор

    До коментар #18 от "Бог е справедлив":

    Аз съм вярващ...... Но ти сериозно ли мислиш, че Господ е справедлив..... И защо е необходимо да очаквам съжаление от някой..... Това за злобата е клише, което не е доказано... А ти дари ли ги едно заплата помощ на украинците потискани от диктатора, зеления просяк милионер и посредствен актьор....

    05:20 20.01.2026

  • 23 Лост

    16 3 Отговор
    Новата противо дронна система е-Зеленски им казал: Внимавайте много и си отваряйте очите на четири.И те действат така:"Едно,две,три , четири.И на четири си отварят очите.

    05:22 20.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Володимир Зеленски

    10 2 Отговор
    „Без газ или без вас? Без вас. Без светлина или без вас? Без вас“.

    05:51 20.01.2026

  • 26 Тоя пак "искал"?

    14 2 Отговор
    Абе укра умре. Кво да иска?.Вече евро шушумигите се превключиха да защитават замръзналата земя.
    Покрайнините ще се върнат пак в империята.

    05:52 20.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 БАРС

    15 6 Отговор
    А КАКВО СА ПРАВИЛИ УКРИТЕ В КУРСК ЗАЩО НЕ Е КАЗАЛ ТОВА ЗЕЛИНСКИ .РАШКИТЕ ПОКАЗАХА В ЕДНО МАЗЕ ОТ СЕЛАТА КОИТО НАПАДНАХА УКРАИНЦИТЕ 22 ТРУПА НА ЖЕНИ И МЪЖЕ НЯКОИ ОТ ЖЕНИТЕ БИЛЕ ИЗНАСИЛВАНИ ЗАЩО ТОЯ ИЛИОТ НЕ КАЗВА ТОВА И ЧЕ ИМА ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ЗА ТОВА И ДА ГИ Е УБИЛ..ТА ТАМ ТАКИВА БЕЗЧИНСТВА СА ПРАВИЛИ УКРИТЕ И АЩ ЛА СЪМ И АЗ ЩЕ ГИ ЗАСТРЕЛЯМ.МЕЖДУ ДРУГОТО МОЖЕ И ДА СА БИЛЕ ПОЛЯЦИ ИЛИ КОЛУМБИЙЦИ КОИТО СЕ БИЯТ НА СТРАНАТА НА УКРАИНА .ИМА КАДРИ КОИТО РАШКИТЕ ПОКАЗАХА КОИТО СА ВЗЕТИ ОТ ПЛЕНЕНИТЕ ИЛИ УБИТИ УКРО ИЗВЕРГИ КАКВО ТВОРИЛИ НА КУРСК .РАШКИТЕ ГИ ПОКАЗАХА ЗАЩО ЗЕ НИКЪДЕ НЕ Е СПОМЕНАВАЛ ТОВА.

    06:06 20.01.2026

  • 29 хихи

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "хипер лопата":

    те и гориво за ракети нямат, а летят с каквото остане от външните тоалетни... и добре че нямат
    Докато ВСУ не превземат Киев, войната няма да спре

    06:06 20.01.2026

  • 30 хихи

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Рублевка":

    Магарев вече е на Моста на Дружбата и ги чака с плакат "Добре Дошли Освободители"
    а аз чуя ли, че са на Дунав, ще се кача на най-високия блок за да не ме смачка вълната посрещачи

    06:09 20.01.2026

  • 31 БАРС

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаците":

    ТИ ОТ КЪДЕ РАЗБРА ,ЧЕ ЩЕ ПОЛЕТЯТ РАКЕТИ КЪМ БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #33

    06:11 20.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БАРС

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    ВЧЕРА ГЛЕДАХ УКРАИНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И ТАМ ГОВОРИХА МИСЛЯ ,ЧЕ БЕШЕ ЗА МИНИСТЪРА ВОЕННИЯТ ШМИГАЛ ,ТА ТОЙ КАТО ХОДИЛ ДО ТУРЦИЯ ДА ПОДПИСВА ДОГОВОР С ТУРЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА БРОНЕЖИЛЕТКИ И КАСКИ И МОЖЕБИ И ОРЪЖИЯ НО СТАВАШЕ ВЪПРОС ЗА ЖИЛЕТКИТЕ И КАСКИТЕ ТА НЕ ГИ Е КУПИЛ ДИРЕКТНО А СА КУПЕНИ НА ТРОЙНА ЦЕНА ЧРЕЗ БЪЛГАРСКА ПОСРЕДНИЧЕСКА ФИРМА .ДА ТОВА ГО ПОДЧЕРТАХА УКРИТЕ И АКО ТОВА НЕ Е КОРУПЦИА ПА НА .НАШИТЕ НЕ СА ВИНОВНИ ТЕ МАСИ ГУШНАЛИ МИЛИОНЧЕТО НО ЗА ДА ГУШНАТ ИНТЕРЕСТНО КОЛКО СА ДАЛИ НА ШМИГАЛ ОТ ТРОЙНАТА ЦЕНА..НО НЕЙСЕ ТОВА НЕ Е ТОЛКОВА ИНТЕРЕСТНО ИНТЕРЕСТНОТО Е ДРУГО ,ЧЕ В ДИСКУСИОННОТО СТУДИО ДЕМОНСТРИРАХА КАК КАСКАТА СЕ ОГЪВА МНОГО ЛЕСНО И ТО С РУКАТА И СЪС СЪЩАТА ЛАМАРИНА СА БИЛЕ И БРОНЕЖИЛЕТКИТЕ КОИТО ИЗОБЩО НЕ ПРЕДПАЗВАТ ВОЙНИКА.ТА ТИПИЧНА ТУРСКА СТОКА..

    06:22 20.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ганев

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха":

    ЛЕ...ЛЕЕЕЕЕЕ...КОЛКО СИ....Т.....П

    06:34 20.01.2026

  • 37 Механик

    7 5 Отговор
    Имам чувството, че тия не са наред с главите.
    Постоянно ядат бой и постоянно вземат някакви "кардинални решения"/ Ето и сега. Сега щели да правят куполи..,
    Ами от 22-ра до сега що не ги направихте тия куполи? Сега ли сетихте, от как не останахте??
    Един след друг ги правите тия "планове за победата". Всеки ден по един, най-малко.

    06:36 20.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 БАРС

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "БАРС":

    ЗАЩО ПИШЕШ ОТ МОЕ ИМЕ КОЕТО ИЗПОЛЗВАМ ВЕЧЕ 20 ГОДИНИ ЧЕСТНО ЯВНО СИ СЕ ПОБЪРКАЛ ОТ КОМЕНТАРИИ ИЗПРЪЩЯЛ СИ ЯКО .ТО ДА ЗНАЕШ И ДРУГИТЕ КОИТО ТИ ЧЕТАТ ГЛУПАВИ Е ТИ КОМЕНТАРИИ ЧЕ ОРИГИНАЛНИЯЧТ БАРС Е НА СТРАНАТА НА РОСИЯ ЗАЩОТО ЖЕНА МИ Е ОТ УКРАИНА И ТАМ СИ Ходим И ЗНАМ КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА ВОЙНАТА МНОГО ПО ДОБРЕ ОТ ТЕБЕ И ТО В ЗАПЪДНА УКРАИНА ЖИВЕЕМ .

    Коментиран от #43

    06:51 20.01.2026

  • 40 Ценко

    2 2 Отговор
    Азов да поиска противодронен купол от Израел и тяхната колония САЩ ми се струва малко странно.
    Големия печеливш от втората световна война САЩ се превръща в това което Германия щеше да бъде ако беше спечелила войната

    06:53 20.01.2026

  • 41 БАРС

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ТИ СИ СЪЩИЯТ ДЕТО ПИШЕШ И ОТ МОЕ ИМЕ ПРОТИВ РАЗНИ КОМЕНТАРИИ .САМО ЕДНО ЩЕ ТИ КАЖА ОТВОРЕН СИ КАТО КОПЪРКА С ТЕСЛА И АКО НЯКОЙ ТИ КАЖЕ ,ЧЕ СИ МНОГО УМЕН ТИ НЕ МУ ВЯРВАЙ

    06:55 20.01.2026

  • 42 Ценко Дубай

    2 1 Отговор
    Азов да поиска противодронен купол от Израел и тяхната колония САЩ ми се струва малко странно.
    Големия печеливш от втората световна война САЩ се превръща в това което Германия щеше да бъде ако беше спечелила войната .

    06:57 20.01.2026

  • 43 Никой

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "БАРС":

    не пише от твое име, просто няма вече налични имена останали.Съвпадение.А кой е виновен за войната всички разумни хора знаят.Ти не пишеш истината, ти пишеш пропаганда, това, на което руснаците основно разчитат.Ясно ли ти е БАРСЕ, АЛТЕРНАТИВО, П0ПТ0Д0Р0FFF и ред други.

    07:08 20.01.2026

  • 44 хмм

    0 0 Отговор
    Като замръзнат тръбите за водата и се пукат.

    07:14 20.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания