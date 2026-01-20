Взривове в Киев. Левият бряг на Днепър е без ток. Зеленски поиска противодронен купол над Украйна

Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев тази нощ, което е довело до прекъсване на снабдяването с вода и електричество, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс и БТА.
Удар по източния бряг на река Днепър е прекъснал електро- и водоснабдяването. Ударена е била нежилищна сграда и един човек е бил ранен, заяви Кличко в "Телеграм".
Неофициални новинарски канали в "Телеграм" публикуват снимки на големи жилищни сгради без осветление.
Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на украинската столица, съобщи, че е бил повреден склад и няколко коли са били запалени.
РБК-Украйна и „Суспилне“ също съобщиха за експлозии в украинската столица и Днепропетровск.
Сирените за въздушна тревога се чуват в по-голямата част от Украйна, включително Киев, Днепропетровск, Суми, Харков, Чернигов и други области.
Украинските разузнавателни служби са заловили руски гражданин, за когото се смята, че е отговорен за убийството на девет украински военнопленници в руската Курска област, заяви снощи президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА и БТА.
"Ще намерим всеки руски убиец. Всеки един от тях ще бъде подведен под отговорност", заяви Зеленски в вечерното си видеообръщение от Киев. Той добави, че е наредил на заместник-началника на разузнавателната служба ССУ, Александър Поклад, да оповести повече подробности.
Не е ясно кога са се случили убийствата. В своето видео Зеленски споменава "октомври миналата година", но вероятно има предвид октомври 2024 г., което би било няколко месеца след настъплението на украинските войски в Курск през август, отбелязва ДПА. Руските сили отблъснаха офанзивата в продължение на няколко месеца и обявиха региона за освободен в края на април 2025 г.
Според данни на Института за отразяване на войната и мира (IWPR) от януари, Украйна има данни за повече от 330 случая, в които нейни войници са били убити след като са били пленени от руските войски.
Украйна ще промени подхода си към използването на системата си за противовъздушна отбрана от Военновъздушните сили, обяви украинският президент Володимир Зеленски във видео съобщение, публикувано в неговия Telegram канал.
„Ще има нов подход към използването на противовъздушна отбрана от Военновъздушните сили – сатва въпрос за мобилни огневи групи, дронове-прехващачи и други „малки“ средства за противовъздушна отбрана. Тази система ще бъде трансформирана“, каза държавният глава.
Той също така обяви назначаването на нов заместник-командир на Военновъздушните сили: Павел Елизаров, който командваше подразделението за атакуващи дронове „Група Лазар“, известен с позивната „Лазар“.
Зеленски подчерта, че заедно с министъра на отбраната Михаил Федоров и военното командване ще бъде разработена нова организация за ефективна защита на небето.
Федоров уточни в своя Telegram канал, че Елизаров ще отговаря за разработването на малки системи за противовъздушна отбрана и прихващането на дронове. „Нашата задача е да изградим купол против дронове над Украйна. Система, която не реагира постфактум, а унищожава заплахата, когато тя се приближи“, написа министърът.
Той похвали ефективността на звеното на Елизаров и заяви, че този опит трябва да се разшири. „Трансформацията на такава система не се случва за няколко дни, но трябва да започнем днес, за да разрешим най-накрая този проблем“, добави Федоров.
Министърът обяви и нови назначения в близко бъдеще.
Кличко заяви, че системите за противовъздушна отбрана не са в състояние да защитят Киев.
Още в средата на декември Зеленски съобщи за недостиг на ракети за някои системи за противовъздушна отбрана. В началото на януари той призова европейските страни да доставят ракети, които в момента са на склад. Миналата седмица Зеленски обяви, че Украйна е получила ракети за своите системи за противовъздушна отбрана, които военните не са могли да използват поради липса на боеприпаси.
На фона на проблемите с енергоснабдяването на Украйна след атаките, кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че системата за противовъздушна отбрана не може дори да защити украинската столица. Той призова жителите да напуснат града поради проблеми с отоплението, електричеството и топлата вода.
На 16 януари в украинския енергиен сектор беше обявено извънредно положение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Европеец
До коментар #1 от "хипер лопата":Какво да кажа симпатично заглавие..... Все още не късно за белия байрак..... Ама глупавият и корумпиран зелен просяк милионера и посредствен актьор няма пипе в главата..... А въобще не съжалявам украинците, което също чавка им изпи акъла И продължават да търпят незгоди заради заления диктатор окупирал областта в Киев .....
Коментиран от #18, #34
04:08 20.01.2026
6 Рублевка
До коментар #4 от "Руснаците":Когато руската армия навлезе в Румъния, генералитета ще обърне палачинката и ще арестува правителството и Народното събрание. България има опит от 1944 година.
Коментиран от #10, #30
04:18 20.01.2026
7 Рублевка
Коментиран от #14, #15
04:24 20.01.2026
8 Европеец
До коментар #4 от "Руснаците":А руснаците винаги сме ги посрещали с цветя, както и с хляб и сол.... Така бихме ги посрещнали и сега за трети път.....
Коментиран от #9
04:26 20.01.2026
9 Ха ха
До коментар #8 от "Европеец":Да не забравиш да си носиш тоалетната чиния, пералнята и вазелина.
Коментиран от #36
04:34 20.01.2026
10 Арменец
До коментар #6 от "Рублевка":В тая държава само цигани, турци и руснаци. Един българин не остана.
04:36 20.01.2026
13 Факт!
04:38 20.01.2026
14 Канасубиги
До коментар #7 от "Рублевка":Аможе и към България. Едно време едни други украинци избягаха така от Украйна, заради нападенията на предците на днешните руснаци - хазарите. Даже държава си направиха тук.
04:39 20.01.2026
15 Циция
До коментар #7 от "Рублевка":Да завършиш живота си в къща от кашони и найлони.
04:45 20.01.2026
16 Бивш войник
До коментар #11 от "оня с коня":Ти сега с американски технологии ли влезе в тоя интернет или със съветски, за да пишеш? Скука ли е нощна смяна пазач на строителен обект?
04:47 20.01.2026
17 Юрий Подоляка
До коментар #12 от "оня с коня":Украйна съществува, защото Зеленски излезе мъж с топки. А можеше да задегне хазната и да избяга да живее на запад като руски олигарх.
415000 руснаци са мъртви. Вече вкарват чалмати индийци да им чистят снега.
04:50 20.01.2026
20 Акъл и свестни управници
До коментар #1 от "хипер лопата":нямат руснаците... Това е проблема на тази територия.
04:59 20.01.2026
21 До тия с погачите
Империите работят така: Путин завзема Украйна. Мобилизира мъжете и ги праща отвъд Дунава.
Така, че братушки, вашите "руснаци" ще са украинци - азовци и бандеровци.
05:07 20.01.2026
22 Европеец
До коментар #18 от "Бог е справедлив":Аз съм вярващ...... Но ти сериозно ли мислиш, че Господ е справедлив..... И защо е необходимо да очаквам съжаление от някой..... Това за злобата е клише, което не е доказано... А ти дари ли ги едно заплата помощ на украинците потискани от диктатора, зеления просяк милионер и посредствен актьор....
05:20 20.01.2026
23 Лост
05:22 20.01.2026
25 Володимир Зеленски
05:51 20.01.2026
26 Тоя пак "искал"?
Покрайнините ще се върнат пак в империята.
05:52 20.01.2026
28 БАРС
06:06 20.01.2026
29 хихи
До коментар #1 от "хипер лопата":те и гориво за ракети нямат, а летят с каквото остане от външните тоалетни... и добре че нямат
Докато ВСУ не превземат Киев, войната няма да спре
06:06 20.01.2026
30 хихи
До коментар #6 от "Рублевка":Магарев вече е на Моста на Дружбата и ги чака с плакат "Добре Дошли Освободители"
а аз чуя ли, че са на Дунав, ще се кача на най-високия блок за да не ме смачка вълната посрещачи
06:09 20.01.2026
31 БАРС
До коментар #4 от "Руснаците":ТИ ОТ КЪДЕ РАЗБРА ,ЧЕ ЩЕ ПОЛЕТЯТ РАКЕТИ КЪМ БЪЛГАРИЯ.
Коментиран от #33
06:11 20.01.2026
34 БАРС
До коментар #3 от "Европеец":ВЧЕРА ГЛЕДАХ УКРАИНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И ТАМ ГОВОРИХА МИСЛЯ ,ЧЕ БЕШЕ ЗА МИНИСТЪРА ВОЕННИЯТ ШМИГАЛ ,ТА ТОЙ КАТО ХОДИЛ ДО ТУРЦИЯ ДА ПОДПИСВА ДОГОВОР С ТУРЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА БРОНЕЖИЛЕТКИ И КАСКИ И МОЖЕБИ И ОРЪЖИЯ НО СТАВАШЕ ВЪПРОС ЗА ЖИЛЕТКИТЕ И КАСКИТЕ ТА НЕ ГИ Е КУПИЛ ДИРЕКТНО А СА КУПЕНИ НА ТРОЙНА ЦЕНА ЧРЕЗ БЪЛГАРСКА ПОСРЕДНИЧЕСКА ФИРМА .ДА ТОВА ГО ПОДЧЕРТАХА УКРИТЕ И АКО ТОВА НЕ Е КОРУПЦИА ПА НА .НАШИТЕ НЕ СА ВИНОВНИ ТЕ МАСИ ГУШНАЛИ МИЛИОНЧЕТО НО ЗА ДА ГУШНАТ ИНТЕРЕСТНО КОЛКО СА ДАЛИ НА ШМИГАЛ ОТ ТРОЙНАТА ЦЕНА..НО НЕЙСЕ ТОВА НЕ Е ТОЛКОВА ИНТЕРЕСТНО ИНТЕРЕСТНОТО Е ДРУГО ,ЧЕ В ДИСКУСИОННОТО СТУДИО ДЕМОНСТРИРАХА КАК КАСКАТА СЕ ОГЪВА МНОГО ЛЕСНО И ТО С РУКАТА И СЪС СЪЩАТА ЛАМАРИНА СА БИЛЕ И БРОНЕЖИЛЕТКИТЕ КОИТО ИЗОБЩО НЕ ПРЕДПАЗВАТ ВОЙНИКА.ТА ТИПИЧНА ТУРСКА СТОКА..
06:22 20.01.2026
36 ганев
До коментар #9 от "Ха ха":ЛЕ...ЛЕЕЕЕЕЕ...КОЛКО СИ....Т.....П
06:34 20.01.2026
37 Механик
Постоянно ядат бой и постоянно вземат някакви "кардинални решения"/ Ето и сега. Сега щели да правят куполи..,
Ами от 22-ра до сега що не ги направихте тия куполи? Сега ли сетихте, от как не останахте??
Един след друг ги правите тия "планове за победата". Всеки ден по един, най-малко.
06:36 20.01.2026
39 БАРС
До коментар #19 от "БАРС":ЗАЩО ПИШЕШ ОТ МОЕ ИМЕ КОЕТО ИЗПОЛЗВАМ ВЕЧЕ 20 ГОДИНИ ЧЕСТНО ЯВНО СИ СЕ ПОБЪРКАЛ ОТ КОМЕНТАРИИ ИЗПРЪЩЯЛ СИ ЯКО .ТО ДА ЗНАЕШ И ДРУГИТЕ КОИТО ТИ ЧЕТАТ ГЛУПАВИ Е ТИ КОМЕНТАРИИ ЧЕ ОРИГИНАЛНИЯЧТ БАРС Е НА СТРАНАТА НА РОСИЯ ЗАЩОТО ЖЕНА МИ Е ОТ УКРАИНА И ТАМ СИ Ходим И ЗНАМ КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА ВОЙНАТА МНОГО ПО ДОБРЕ ОТ ТЕБЕ И ТО В ЗАПЪДНА УКРАИНА ЖИВЕЕМ .
Коментиран от #43
06:51 20.01.2026
40 Ценко
Големия печеливш от втората световна война САЩ се превръща в това което Германия щеше да бъде ако беше спечелила войната
06:53 20.01.2026
41 БАРС
До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ТИ СИ СЪЩИЯТ ДЕТО ПИШЕШ И ОТ МОЕ ИМЕ ПРОТИВ РАЗНИ КОМЕНТАРИИ .САМО ЕДНО ЩЕ ТИ КАЖА ОТВОРЕН СИ КАТО КОПЪРКА С ТЕСЛА И АКО НЯКОЙ ТИ КАЖЕ ,ЧЕ СИ МНОГО УМЕН ТИ НЕ МУ ВЯРВАЙ
06:55 20.01.2026
42 Ценко Дубай
Големия печеливш от втората световна война САЩ се превръща в това което Германия щеше да бъде ако беше спечелила войната .
06:57 20.01.2026
43 Никой
До коментар #39 от "БАРС":не пише от твое име, просто няма вече налични имена останали.Съвпадение.А кой е виновен за войната всички разумни хора знаят.Ти не пишеш истината, ти пишеш пропаганда, това, на което руснаците основно разчитат.Ясно ли ти е БАРСЕ, АЛТЕРНАТИВО, П0ПТ0Д0Р0FFF и ред други.
07:08 20.01.2026
44 хмм
07:14 20.01.2026