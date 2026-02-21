Новини
Любопитно »
Снимат филм за Статуята на свободата във Франция

Снимат филм за Статуята на свободата във Франция

21 Февруари, 2026 20:24 1 028 23

  • статуята на свободата-
  • исторически филм-
  • биографичен филм-
  • франция-
  • сащ

Лентата ще обхваща историята на монумента от 19 век

Снимат филм за Статуята на свободата във Франция - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Френският режисьор Кристиан Дюге, познат с филма „Jappeloup“, ще застане начело на историческата продукция „Lady Liberty“ – пълнометражен филм, проследяващ създаването на Статуята на свободата.

Проектът се реализира от продуцентите на френските касови хитове „Недосегаемите“ и „Семейство Белие“ – последният по-късно адаптиран в носителя на „Оскар“ „CODA“. Според съвместно изявление на компаниите Quad Cinéma и Gemma Pictures, „Lady Liberty“ ще разкаже историята зад появата на емблематичния монумент, като проследи „артистичната дързост на Фредерик Огюст Бартолди, политическата визия на Едуар дьо Лабуле и инженерния гений на Гюстав Айфел“.

Действието се развива през XIX век и поставя в центъра на сюжета скулптора Бартолди и юриста Лабуле – двама идеалисти, които предприемат на пръв поглед безумния проект да подарят на американския народ колосална статуя в чест на борбата му за свобода и демокрация. Идеята, започнала като символ на френско-американското приятелство, постепенно се превръща в лична история за необичайно партньорство, изградено върху общи убеждения и подложено на съмнения, критики, финансови трудности и сериозни технически предизвикателства. Самото изграждане на Статуята на свободата се представя като непрекъсната битка – политическа, обществена и инженерна.

Кристиан Дюге е известен с мащабни драматични продукции с международен успех. Сред тях са „Jappeloup“ с Гийом Кане, военната драма „Un sac de billes“ („Торба с топчета“), адаптация по романа на Жозеф Жофо, както и „Tempête“. Филмите му традиционно се радват на стабилен боксофис във Франция и широко международно разпространение.

Quad Cinéma стои зад „Недосегаемите“ на Ерик Толедано и Оливие Накаш – филм, реализирал над 426 милиона долара приходи в световен мащаб. Gemma Pictures е основана от Стефан Селерие, чиято предишна компания Mars Films е копродуцент на „Семейство Белие“ и „Двама са семейство“ с участието на Омар Си.

„Lady Liberty“ се очертава като амбициозен исторически проект, който ще комбинира биографичен разказ с мащабна визия, насочена към международна аудитория.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А дано

    11 0 Отговор
    Да е порно! На говедата всичко им е порнографско! Само желанията им са педофилски!

    20:29 21.02.2026

  • 2 Яшар

    7 1 Отговор
    Тази статия е проводник на сатаната - сашт ...от там се предават зли сигнали към Европа и белите ...черните са по корави и не ги лови ...

    Коментиран от #3

    20:30 21.02.2026

  • 3 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Много яко, а?! Като не знаеш, ама си чул нещо....
    Но всъщност е вярно! Запомнете - когато видите статуя на жена със седем рога и огън в ръката - това е Хеката, господарката на магията! Когато го преведем от древни египетски, означава - Знаещата!

    Коментиран от #6

    20:45 21.02.2026

  • 4 Трябваше да заснемат

    8 1 Отговор
    Паметника на « Съветските освободители» и как рязаха децата и майките на парчета! А едни вампири и торта си спретнахв от човешки части!

    20:55 21.02.2026

  • 5 Заглавието вади кътник

    7 0 Отговор
    Без упойка!
    Авторката, словореда е друг, ама титоткъде да знаеш!
    Започва се: « Във Франция снимат филм …..»
    Ама това да ви е косура! Цъцъцъ

    21:00 21.02.2026

  • 6 Яшар

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    Я се дръж по нормално

    21:06 21.02.2026

  • 7 Николай бабката

    3 0 Отговор
    Полезно е да се яде по две лъжици мед с орехи на гладно 🤣

    21:42 21.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анита от почивка

    2 1 Отговор
    Кот дИвоар е свещена държава. Там растат най големите краставици. Чернокожите мъже са квалитетни за блондинки като мен да ми се исцърка в кафето докато осчетоводявам фактури 🤣🤭

    22:23 21.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шарли Ебдо

    1 1 Отговор
    Франция дарява Статуята на свободта на щатите. Статуята е насочена с ръка и факла посока на Европа. Айфел е автор на конструкцията. Нейно копие има в Париж

    22:36 21.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дзак

    3 0 Отговор
    Безмислен жест. След Парижкия мирен договор САЩ само по вътрешни дела са независими от Великобритания!

    22:42 21.02.2026

  • 16 Запознат

    2 2 Отговор
    Иво Мирчев от ПП ДБ да си приюти смок от Африка да му изпива млечните сокове това му е в кръвта на тоя петроханец 🤣🤣🤣🤣🤣🤭

    22:52 21.02.2026

  • 17 Мъж

    3 2 Отговор
    Сега сме под американско робство и е много тежко в България. Преди години съм говорил с възрастни хора и са ми казвали че по време на уж турско робство са живяли много добре в България българи и Турци. Възрастните хора казват че турците са подарявали животни на по бедните България. А са какво става пп ДБ с Америка за България са закачили целия български народ към Дейта център за данни, и с изкуствен интелект ни държат в дигитален концлагер. Партиите които изпълняват плана на Америка са БСП ГЕРБ итн ПП ДБ само без ДПС ново начало.

    23:05 21.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Име

    1 1 Отговор
    Приятни сънища

    00:21 22.02.2026

  • 23 В Щатите

    2 0 Отговор
    Свободата е само на статуи.

    02:27 22.02.2026