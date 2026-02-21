Снимат филм за Статуята на свободата във Франция

Френският режисьор Кристиан Дюге, познат с филма „Jappeloup“, ще застане начело на историческата продукция „Lady Liberty“ – пълнометражен филм, проследяващ създаването на Статуята на свободата.
Проектът се реализира от продуцентите на френските касови хитове „Недосегаемите“ и „Семейство Белие“ – последният по-късно адаптиран в носителя на „Оскар“ „CODA“. Според съвместно изявление на компаниите Quad Cinéma и Gemma Pictures, „Lady Liberty“ ще разкаже историята зад появата на емблематичния монумент, като проследи „артистичната дързост на Фредерик Огюст Бартолди, политическата визия на Едуар дьо Лабуле и инженерния гений на Гюстав Айфел“.
Действието се развива през XIX век и поставя в центъра на сюжета скулптора Бартолди и юриста Лабуле – двама идеалисти, които предприемат на пръв поглед безумния проект да подарят на американския народ колосална статуя в чест на борбата му за свобода и демокрация. Идеята, започнала като символ на френско-американското приятелство, постепенно се превръща в лична история за необичайно партньорство, изградено върху общи убеждения и подложено на съмнения, критики, финансови трудности и сериозни технически предизвикателства. Самото изграждане на Статуята на свободата се представя като непрекъсната битка – политическа, обществена и инженерна.
Кристиан Дюге е известен с мащабни драматични продукции с международен успех. Сред тях са „Jappeloup“ с Гийом Кане, военната драма „Un sac de billes“ („Торба с топчета“), адаптация по романа на Жозеф Жофо, както и „Tempête“. Филмите му традиционно се радват на стабилен боксофис във Франция и широко международно разпространение.
Quad Cinéma стои зад „Недосегаемите“ на Ерик Толедано и Оливие Накаш – филм, реализирал над 426 милиона долара приходи в световен мащаб. Gemma Pictures е основана от Стефан Селерие, чиято предишна компания Mars Films е копродуцент на „Семейство Белие“ и „Двама са семейство“ с участието на Омар Си.
„Lady Liberty“ се очертава като амбициозен исторически проект, който ще комбинира биографичен разказ с мащабна визия, насочена към международна аудитория.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А дано
20:29 21.02.2026
2 Яшар
Коментиран от #3
20:30 21.02.2026
3 Хахаха
До коментар #2 от "Яшар":Много яко, а?! Като не знаеш, ама си чул нещо....
Но всъщност е вярно! Запомнете - когато видите статуя на жена със седем рога и огън в ръката - това е Хеката, господарката на магията! Когато го преведем от древни египетски, означава - Знаещата!
Коментиран от #6
20:45 21.02.2026
4 Трябваше да заснемат
20:55 21.02.2026
5 Заглавието вади кътник
Авторката, словореда е друг, ама титоткъде да знаеш!
Започва се: « Във Франция снимат филм …..»
Ама това да ви е косура! Цъцъцъ
21:00 21.02.2026
6 Яшар
До коментар #3 от "Хахаха":Я се дръж по нормално
21:06 21.02.2026
7 Николай бабката
21:42 21.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Анита от почивка
22:23 21.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шарли Ебдо
22:36 21.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дзак
22:42 21.02.2026
16 Запознат
22:52 21.02.2026
17 Мъж
23:05 21.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Име
00:21 22.02.2026
23 В Щатите
02:27 22.02.2026