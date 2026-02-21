Снимат филм за Статуята на свободата във Франция

Френският режисьор Кристиан Дюге, познат с филма „Jappeloup“, ще застане начело на историческата продукция „Lady Liberty“ – пълнометражен филм, проследяващ създаването на Статуята на свободата.

Проектът се реализира от продуцентите на френските касови хитове „Недосегаемите“ и „Семейство Белие“ – последният по-късно адаптиран в носителя на „Оскар“ „CODA“. Според съвместно изявление на компаниите Quad Cinéma и Gemma Pictures, „Lady Liberty“ ще разкаже историята зад появата на емблематичния монумент, като проследи „артистичната дързост на Фредерик Огюст Бартолди, политическата визия на Едуар дьо Лабуле и инженерния гений на Гюстав Айфел“.

Действието се развива през XIX век и поставя в центъра на сюжета скулптора Бартолди и юриста Лабуле – двама идеалисти, които предприемат на пръв поглед безумния проект да подарят на американския народ колосална статуя в чест на борбата му за свобода и демокрация. Идеята, започнала като символ на френско-американското приятелство, постепенно се превръща в лична история за необичайно партньорство, изградено върху общи убеждения и подложено на съмнения, критики, финансови трудности и сериозни технически предизвикателства. Самото изграждане на Статуята на свободата се представя като непрекъсната битка – политическа, обществена и инженерна.

Кристиан Дюге е известен с мащабни драматични продукции с международен успех. Сред тях са „Jappeloup“ с Гийом Кане, военната драма „Un sac de billes“ („Торба с топчета“), адаптация по романа на Жозеф Жофо, както и „Tempête“. Филмите му традиционно се радват на стабилен боксофис във Франция и широко международно разпространение.

Quad Cinéma стои зад „Недосегаемите“ на Ерик Толедано и Оливие Накаш – филм, реализирал над 426 милиона долара приходи в световен мащаб. Gemma Pictures е основана от Стефан Селерие, чиято предишна компания Mars Films е копродуцент на „Семейство Белие“ и „Двама са семейство“ с участието на Омар Си.

„Lady Liberty“ се очертава като амбициозен исторически проект, който ще комбинира биографичен разказ с мащабна визия, насочена към международна аудитория.