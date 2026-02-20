Новини
Деси Слава заведе синовете в САЩ за турнето (СНИМКИ)

20 Февруари, 2026 13:57 1 513 6

След като известно време имаше проблеми, певицата все пак успя да замине за дългоочакваното си турне в САЩ

Деси Слава заведе синовете в САЩ за турнето (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Деси Слава взе синовете си в САЩ, похвали се самата тя в социалните мрежи със снимки от Америка.

Певицата успя да замине на свое турне в Америка, включващо шест концерта в различни градове. Сега тя сподели вълнуващи моменти от пребиваването си в страната на неограничените възможности.

Ангелогласната певица не само успя да зарадва сънародниците ни, поднасяйки им красив букет от своите емблематични хитове и фолклорни бисери, но преживя и емоционален личен момент, свързан със спомените ѝ отпреди 26 години, когато бе първото ѝ излизане зад граница. Именно в САЩ тя се запознава с бащата на големия си син Майки, който сега работи като неин озвучител, припомня Хот Арена.

Деси Слава показа пред последователите си в социалните мрежи красиви кадри от Малибу, където бе заедно с двамата си синове -Майки и Борис, като пусна и клипче, на което я виждаме от морския бряг там.

„В този дъждовен ден споделям с вас красивите и слънчеви гледки на Малибу. Преди точно 26 години заминах за моята първа чужбина. Нямах представа, че това пътуване ще преобърне живота ми. Щастлива съм, че след толкова години успях да се върна тук и да споделя тези моменти с Майки и Бобо. Безценно е да бъдеш с любимите си хора!", сподели разчувствана певицата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 единият младеж

    е една изсипана торба, диетата му е задължителна

    14:15 20.02.2026

  • 3 Кирил

    Дебелослава

    14:22 20.02.2026

  • 4 Моят

    Янко обиден се премести в другия крачол да си поплаче,че така е принебрегнат...

    14:38 20.02.2026

  • 5 Красимир Петров

    Който не е бил в САЩ нека се радва.

    14:54 20.02.2026

