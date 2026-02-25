Болестта ALS стопила почти всички спестявания на Ерик Дейн преди смъртта му

Нова информация хвърля светлина върху финансовите затруднения, с които актьорът Ерик Дейн се е сблъсквал в последните месеци от живота си заради битката с амиотрофична латерална склероза (ALS), на фона на обществена реакция срещу стартирала дарителска кампания в подкрепа на двете му дъщери Били и Джорджия.

Смъртта на звездата от „Анатомията на Грей“ на 53-годишна възраст беше потвърдена от негови близки в изявление до списание People в четвъртък, по-малко от година след като той публично обяви диагнозата си. След кончината му беше създадена страница в платформата GoFundMe в подкрепа на двете му дъщери.

Според информация на TMZ, по време на лечението си Дейн е натрупал значителни медицински разходи. Именно те са мотивирали негови приятели да организират дарителската кампания с цел да подпомогнат бъдещето на децата му.

Актьорът оставя след себе си съпругата си Ребека Гейхарт и двете им дъщери – Били, на 15 години, и Джорджия, на 13. Макар Дейн и Гейхарт да се разделят през 2017 г., те запазват близки отношения в името на децата си и така и не финализират развода. Процедурата е окончателно прекратена малко преди актьорът да разкрие диагнозата си, с което те остават женени до самата му смърт.

През уикенда Гейхарт публикува в социалните мрежи поредица от снимки в памет на съпруга си. Почит към него отдаде и неговата партньорка Джанел Шъртклиф.

Дарителската кампания е стартирана малко след смъртта му. Първоначалната цел от 250 000 долара впоследствие беше увеличена на 500 000 долара. Към момента на публикуване на информацията събраната сума възлиза на близо 419 000 долара.

Сред дарителите е създателят на сериала „Еуфория“ Сам Левинсън, който е направил най-голямото индивидуално дарение от 27 000 долара. Дейн изпълняваше ролята на Кал Джейкъбс в продукцията на HBO Max и преди смъртта си е заснел сцени за предстоящия трети сезон, чиято премиера е насрочена за 12 април. Телевизионният сценарист и продуцент Брад Фалчук също е дарил 10 000 долара.

В посланието към кампанията приятели на актьора посочват, че той е водил тежка битка с ALS и е оставил след себе си „отдадена съпруга и две тийнейджърки, които бяха центърът на неговия свят“. Те подчертават и ангажираността му към общността на хората с ALS, като отбелязват, че до последно е помагал на други, изправени пред същото заболяване.

„С напредването на болестта, което се случи много по-бързо, отколкото някой очакваше, приятелите на Ерик се обединиха, за да създадат тази кампания в подкрепа на неговите момичета и техните бъдещи нужди“, се казва още в текста. „Всяко дарение, независимо от размера, ще помогне за осигуряване на стабилност в този изключително труден момент и занапред.“

Въпреки това инициативата предизвика критики в социалните мрежи, където част от потребителите поставиха под съмнение необходимостта от финансова подкрепа за семейство на актьор от висок ранг в индустрията. Някои коментари акцентират върху предположението, че Дейн е разполагал със значителни средства и застраховки.

В отговор на реакциите неговият приятел Майк Макгинес защити кампанията в публикация в Instagram. Той посочи, че пандемията от COVID-19 и заболяването са оказали сериозно отражение върху професионалния живот на актьора и той не е успял да осигури на семейството си ресурсите, на които се е надявал.

Макгинес определи ALS като „едно от най-безнадеждните заболявания“ и заяви, че Ерик Дейн е приел диагнозата си с достойнство. След поставянето ѝ актьорът е пътувал до Токио с приятели, където са посетили концерт на Oasis. По думите на Макгинес, в този период Дейн е избрал да живее „в настоящия момент“, тъй като не е можел да промени миналото, а бъдещето е изглеждало твърде тежко.

Ребека Гейхарт също изрази благодарност за подкрепата, като написа в социалните мрежи кратко послание: „Благодаря на всички.“

Амиотрофичната латерална склероза, известна още като болест на Лу Гериг, е прогресивно невродегенеративно заболяване, което засяга нервната система, включително главния и гръбначния мозък. Болестта води до постепенно обездвижване на мускулатурата и към момента няма лечение. Мозъчната дейност остава непроменена, докато тялото бавно и постепенно губи функцията си.