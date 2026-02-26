Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
На 52 г. почина продуцентът и съосновател на Wu-Tang Clan, Оливър "Пауър" Грант

На 52 г. почина продуцентът и съосновател на Wu-Tang Clan, Оливър "Пауър" Грант

26 Февруари, 2026 08:14 620 4

  • почина-
  • продуцент-
  • съосновател-
  • wu-tang clan-
  • оливър пауър грант

Причината за смъртта му не е уточнена

На 52 г. почина продуцентът и съосновател на Wu-Tang Clan, Оливър "Пауър" Грант - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Оливър „Пауър“ Грант, продуцент и съосновател на хип-хоп групата Wu-Tang Clan, почина на 52-годишна възраст.

„Почивай в мир, Пауър“, гласи публикация на X страницата на Wu-Tang Clan.

Причината за смъртта му не е уточнена.

Оливър Грант е бил с Wu-Tang Clan от създаването на групата през 1992 г. Той е бил изпълнителен продуцент на всичките седем албума на групата и основава марката дрехи „Wu Wear“ през 1995 г., която впоследствие си сътрудничи с Nike и производители на дрехи, базирани в Ню Йорк.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Причината

    2 0 Отговор
    Предрусал с колумбийския материал, търсете Брендо.

    Коментиран от #2

    08:15 26.02.2026

  • 2 На 52 години...

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Причината":

    ... човек е в разцвета на силите си!!!

    08:17 26.02.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Някой да не си помисли, че този е вземал наркотици...

    08:26 26.02.2026

  • 4 Титак

    1 0 Отговор
    Предозирал е......какво да е друго.

    08:31 26.02.2026