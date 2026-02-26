На 52 г. почина продуцентът и съосновател на Wu-Tang Clan, Оливър "Пауър" Грант

Оливър „Пауър“ Грант, продуцент и съосновател на хип-хоп групата Wu-Tang Clan, почина на 52-годишна възраст.
„Почивай в мир, Пауър“, гласи публикация на X страницата на Wu-Tang Clan.
Причината за смъртта му не е уточнена.
Оливър Грант е бил с Wu-Tang Clan от създаването на групата през 1992 г. Той е бил изпълнителен продуцент на всичките седем албума на групата и основава марката дрехи „Wu Wear“ през 1995 г., която впоследствие си сътрудничи с Nike и производители на дрехи, базирани в Ню Йорк.
1 Причината
Коментиран от #2
08:15 26.02.2026
2 На 52 години...
До коментар #1 от "Причината":... човек е в разцвета на силите си!!!
08:17 26.02.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:26 26.02.2026
4 Титак
08:31 26.02.2026