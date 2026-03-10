Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Певицата Риана засили охраната след стрелбата по дома ѝ в Лос Анджелис

10 Март, 2026 10:44 546 4

  • риана-
  • стрелба-
  • лос анджелис

Заподозряната е задържана, мотивът ѝ не е разкрит

Певицата Риана засили охраната след стрелбата по дома ѝ в Лос Анджелис - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Риана е засилила охраната след стрелбата по дома ѝ в Лос Анджелис, съобщава People.

Източник, близък до звездата, каза, че Риана не разбира защо семейството ѝ е било обект на нападение. Вътрешният източник добави, че певицата е „абсолютно ядосана“, след като едва не е била застреляна от непознатата за нея жена, Иванна Ортис. „Риана е чула изстрелите, но първоначално е била объркана от случилото се. Дори с отлична охрана е страшно да си помислим, че нещо подобно все още може да се случи“, каза втори източник пред таблоида.

Вътрешният източник добави, че след инцидента Риана е засилила охраната си и е пренасрочила предстояща фотосесия. Ден преди това NBC News, позовавайки се на местното полицейско управление, съобщи, че жена, седяща в кола, е стреляла към дома на певицата, уцелвайки стената. Изстрелите са произведени с пушка тип AR-15. Певицата е била вкъщи по време на инцидента. Според правоохранителните органи никой не е пострадал при инцидента. Заподозряната е задържана. Мотивът ѝ не е разкрит.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Здрасти

    1 0 Отговор
    Интересно тоя хубав човек, що искат да го застрелят? Щото в много убав?

    11:12 10.03.2026

  • 3 Анита от почивка

    0 0 Отговор
    Най хубавия бизнес е доячка на овце айде на овцете 🥳🤭🤣

    11:36 10.03.2026

  • 4 истина ти казвам

    0 0 Отговор
    Ми тя залезе на сцената,требва некак си да привлече внимание! Некой връзва ли се на номерата на таа пача???

    11:46 10.03.2026