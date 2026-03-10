Певицата Риана засили охраната след стрелбата по дома ѝ в Лос Анджелис

Певицата Риана е засилила охраната след стрелбата по дома ѝ в Лос Анджелис, съобщава People.

Източник, близък до звездата, каза, че Риана не разбира защо семейството ѝ е било обект на нападение. Вътрешният източник добави, че певицата е „абсолютно ядосана“, след като едва не е била застреляна от непознатата за нея жена, Иванна Ортис. „Риана е чула изстрелите, но първоначално е била объркана от случилото се. Дори с отлична охрана е страшно да си помислим, че нещо подобно все още може да се случи“, каза втори източник пред таблоида.

Вътрешният източник добави, че след инцидента Риана е засилила охраната си и е пренасрочила предстояща фотосесия. Ден преди това NBC News, позовавайки се на местното полицейско управление, съобщи, че жена, седяща в кола, е стреляла към дома на певицата, уцелвайки стената. Изстрелите са произведени с пушка тип AR-15. Певицата е била вкъщи по време на инцидента. Според правоохранителните органи никой не е пострадал при инцидента. Заподозряната е задържана. Мотивът ѝ не е разкрит.