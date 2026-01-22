Новини
Любопитно »
След силната магнитна буря се задава нова

След силната магнитна буря се задава нова

22 Януари, 2026 12:59 721 2

  • магнитна буря-
  • слънчеви изригвания-
  • геомагнитна буря-
  • геомагнитно смущение

Геомагнитните смущения ще ни връхлетят в началото на следващата седмица

След силната магнитна буря се задава нова - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В периода между 26 и 27 януари се очаква Земята да попадне под въздействието на ново геомагнитно смущение. Прогнозата е публикувана от Лаборатория по слънчева астрономия към Института за космически изследвания и Институт по слънчево-земна физика, които следят динамиката на слънчевата активност и влиянието ѝ върху околоземното пространство.

Според актуалните данни, до 25 януари геомагнитната обстановка ще остане стабилна и не се очакват значими смущения. Учените отбелязват, че през този период нивото на слънчева активност е относително ниско, а параметрите на слънчевия вятър не предполагат риск за технологичните системи или за здравето на хората.

Ситуацията обаче се променя от 26 януари, когато се прогнозира повишена геомагнитна активност. Очакваната магнитна буря е класифицирана като слаба – ниво G1 по петстепенната скала на геомагнитните бури. По предварителни оценки смущенията ще се задържат през целия ден на 26 януари и ще продължат и на следващия ден, като геомагнитният фон ще остане нестабилен.

Подобни прогнози се потвърждават и от международни центрове за космическо време, включително NOAA Space Weather Prediction Center, които също отчитат вероятност за умерени смущения в магнитното поле на Земята в края на периода. Според тях буря от клас G1 може да доведе до леки колебания в електропреносните мрежи в по-високите географски ширини, минимални смущения в радиокомуникациите и повишена вероятност за поява на полярни сияния.

Експерти по космическо време уточняват, че макар бурята да не се очаква да бъде опасна, хората, чувствителни към промени в геомагнитната среда, могат да изпитат временен дискомфорт. В същото време операторите на сателитни системи и авиационни служби продължават рутинния мониторинг, тъй като дори слаби магнитни бури могат да окажат влияние върху навигационните и комуникационните системи.

Учените подчертават, че подобни явления са нормална част от настоящия слънчев цикъл, който постепенно се доближава до своя максимум. Очакванията са през следващите месеци честотата на геомагнитните смущения да се увеличи, което прави навременното информиране и международния обмен на данни ключови за ограничаване на потенциалните последици.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 главната джамия и центъра ((((

    0 0 Отговор
    Бебонка съня ще има ефект не трябва да се обядва е тъка :D:D

    13:38 22.01.2026

  • 2 Истинският Бог е гневен

    2 1 Отговор
    Индийският пророк ще познае. Тази година не само политически и военно ще е бурна, но и тектонически. Човечеството ще застане на ръба и ще погледне надолу, а там ври и клокочи лава.

    13:47 22.01.2026