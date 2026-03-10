Netflix прекрати проектите си с бранда на Меган Маркъл

Netflix официално прекратява партньорството си с лайфстайл бранда As Ever, създаден от Меган Маркъл, съобщава Page Six, позовавайки се на източници от индустрията. Решението идва след като платформата не продължи за нов сезон документалната поредица „With Love, Meghan“, която служеше и като основна платформа за популяризиране на продуктите на марката.

„След като шоуто не продължи, нямаше логика партньорството да бъде запазено“, коментира източник от развлекателната индустрия пред изданието. От Netflix потвърдиха информацията, като в официална позиция подчертаха, че сътрудничеството с Маркъл е било свързано с първоначалното изграждане на бранда.

„Страстта на Меган към превръщането на ежедневните моменти в красиви и вдъхновяващи преживявания вдъхнови създаването на As Ever и се радваме, че имахме възможност да подкрепим тази визия“, заявиха от компанията. Оттам допълват, че херцогинята на Съсекс ще продължи да развива марката самостоятелно, като платформата очаква бъдещи съвместни телевизионни проекти.

По информация на източници, близки до проекта, идеята от самото начало е била As Ever постепенно да се превърне в самостоятелна компания. Въпреки прекратяването на директното партньорство около бранда, отношенията между Netflix и Меган Маркъл остават добри, като се обсъжда възможността за отделни специални телевизионни издания на „With Love, Meghan“.

От страна на компанията As Ever също изразиха благодарност за сътрудничеството. „Благодарни сме за подкрепата на Netflix през първата година от развитието на бранда. As Ever отбеляза бърз растеж и вече е готов да продължи развитието си самостоятелно“, заяви говорител на компанията.

Меган Маркъл и съпругът ѝ принц Хари подписаха мащабен договор с Netflix през 2020 г., малко след като се оттеглиха от официалните си задължения като членове на британското кралско семейство. Сделката, оценявана от медии на около 100 милиона долара, включваше създаване на документални филми, сериали и други телевизионни формати чрез тяхната продуцентска компания Archewell Productions.

Най-големият успех от това партньорство остава документалната поредица „Harry & Meghan“, излъчена през 2022 г., която се превърна в една от най-гледаните документални продукции в историята на платформата. Впоследствие обаче други проекти на двойката – включително документалният филм „Polo“ и лайфстайл поредицата „With Love, Meghan“ – не постигнаха подобен интерес сред зрителите.

По данни на медии от Холивуд, сериалът „With Love, Meghan“ не е бил подновен за трети сезон заради по-ниски рейтинги и ограничен интерес извън първоначалната аудитория. През 2024 г. се появиха и информации, че новото споразумение между Netflix и семейство Съсекс е значително по-малко като финансов обем в сравнение с първоначалната сделка.

Въпреки промените около телевизионните проекти, лайфстайл марката As Ever изглежда продължава да се развива активно. Според източници от компанията продуктите ѝ – сред които конфитюри, свещи, вино и декоративни кулинарни добавки – са отбелязали значителни продажби през първата година на пазара.

Медийни анализи сочат, че близо 87 процента от първоначалната поръчка от един милион буркана конфитюр вече са реализирани на пазара. По изчисления на анализатори приходите от този продукт могат да достигнат над 30 милиона долара, което се превръща в едно от най-успешните начинания на Маркъл след напускането на кралското семейство.