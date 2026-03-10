Участничка в "Ергенът" издаде, че са наблъскани в стаи по четири

Още преди началото на "Ергенът" bTV се похвалиха, че тази година момичетата в риалитито се къпят с супер лукс, но това се оказа не съвсем така. От екипът на предаването показаха "вилата на Гал Гадот", както я нарекоха с амбициите, че там е просторно и луксозно, но истината се оказа друга.
Изглежда, те ергенките били наблъскани по четири в стая по време на снимките и не са имали никакво лично пространство, точно както беше и миналата година. Това стана ясно от неволно изпуснати битови подробности, които сподели отпадналата от шоуто Белослава в коментарното студио на Мартин Николов – Елвиса в "Преди обед".
Тя обясни, че момичетата са се разделили на две групи – по-скромни и по-настъпателни спрямо ергените. Певицата Тита я помоли да разкрие кои са влезли в двете групи и тогава Белослава започна да обяснява: "Момичетата от моята стая: аз, Нурджан, Доника, Анабел. След това: Симона, Анастасия, Гориция и малката Цвеги", каза тя. По този начин стана ясно, че момите пак са били натъпкани по няколко в стая, явно за да се пести от наеми в Шри Ланка, уточнява HotArena.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 от село
13:33 10.03.2026
2 глоги
Коментиран от #12
13:34 10.03.2026
3 Трол
13:35 10.03.2026
4 Хипотетично
Не им отива нито на претенциите, нито на маникюра.
13:35 10.03.2026
5 Мухахаха
13:35 10.03.2026
6 глоги
13:39 10.03.2026
7 Толкова
13:39 10.03.2026
8 на кво ли мирише
13:42 10.03.2026
9 и не са имали никакво лично пространство
13:43 10.03.2026
10 Георги
The Postcard Galle
13:44 10.03.2026
11 амче можеха да спят и по няколко в легло
13:45 10.03.2026
12 Мнение
До коментар #2 от "глоги":За лукс незнам, обаче тия женки изглеждат толкова изтормозени и жлки, че да ги пита човек, свършиха ли с достойнстава си, та тръгнаха да си продават телесата по телевизията?!
Такива предавания трябва да бъдат обявени за антибългарски! Щото ако това е стремежът на младите жени, то човек по-добре сам да живее!
А от там следва и липса на раждаемост в България и огромен проблем да бъдещето на страната ни!
Пък тези дето все пак имат дете/деца, изобщо не им завиждам! Щото днешно време разводите станаха по-модерни и от браковете!
Живеем в пълна лудница!
На децата се разправя, че може да са 120 пола ( за педоханските дейности няма да споменавам), на жените се разправя, че без джуки, силикон, татоировки, дрънкулки и кученца (тип плюшени играчки), не са модерни! Обяснява им се, че по-добре да градят кариери, а семейство друг път?!
И така докато станат на 40 след което вече бирата е друга!
Крайно време е за рестартиране на държавата ни във всяко едно направление!!!
Коментиран от #18, #19
13:46 10.03.2026
13 Марио
13:47 10.03.2026
14 Жайме
13:49 10.03.2026
15 кашик
13:50 10.03.2026
16 глоги
13:51 10.03.2026
18 Ивелин Михайлов
До коментар #12 от "Мнение":Време е за Възраждане
14:08 10.03.2026
19 тиририрам
До коментар #12 от "Мнение":Първо си рестартирайте кухите глави, защото не сте никакви мъже, щом допуснахте нещата да стигнат до тук!
14:11 10.03.2026
20 Ужас
14:16 10.03.2026
21 Ванк0-1
14:22 10.03.2026
22 Демократ
14:25 10.03.2026
23 Нека да са скромни
Такива ми ти работи. Ергенките не са топ-манекенки, какво си въобразяват, за да имат по-големи претенции?
14:32 10.03.2026
24 ЕстетЪ
14:37 10.03.2026
25 Удри с лопатата
14:42 10.03.2026
26 Преди години
Изводът ми е, че нашите за пореден път копират чужд пример, но нямат сили да организират риалити на същото ниво.
14:45 10.03.2026