Участничка в "Ергенът" издаде, че са наблъскани в стаи по четири

10 Март, 2026 13:31 1 353 26

Въпреки хвалбите за луксозна вила, Ергенките са принудени да спят по няколко в стая

Участничка в "Ергенът" издаде, че са наблъскани в стаи по четири - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още преди началото на "Ергенът" bTV се похвалиха, че тази година момичетата в риалитито се къпят с супер лукс, но това се оказа не съвсем така. От екипът на предаването показаха "вилата на Гал Гадот", както я нарекоха с амбициите, че там е просторно и луксозно, но истината се оказа друга.

Изглежда, те ергенките били наблъскани по четири в стая по време на снимките и не са имали никакво лично пространство, точно както беше и миналата година. Това стана ясно от неволно изпуснати битови подробности, които сподели отпадналата от шоуто Белослава в коментарното студио на Мартин Николов – Елвиса в "Преди обед".

Тя обясни, че момичетата са се разделили на две групи – по-скромни и по-настъпателни спрямо ергените. Певицата Тита я помоли да разкрие кои са влезли в двете групи и тогава Белослава започна да обяснява: "Момичетата от моята стая: аз, Нурджан, Доника, Анабел. След това: Симона, Анастасия, Гориция и малката Цвеги", каза тя. По този начин стана ясно, че момите пак са били натъпкани по няколко в стая, явно за да се пести от наеми в Шри Ланка, уточнява HotArena.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 от село

    9 0 Отговор
    Така ергенките ще се разтоварват взеимно !!

    13:33 10.03.2026

  • 2 глоги

    4 0 Отговор
    тази година момичетата в риалитито се къпят с супер лукс, но това се оказа,ЧЕ не Е съвсем така.

    Коментиран от #12

    13:34 10.03.2026

  • 3 Трол

    8 0 Отговор
    Така се спестяват разходи за търговска площ.

    13:35 10.03.2026

  • 4 Хипотетично

    11 0 Отговор
    В стаи по четири са унижаващо натикани като бездомни имигрантки в чужбина.
    Не им отива нито на претенциите, нито на маникюра.

    13:35 10.03.2026

  • 5 Мухахаха

    5 0 Отговор
    Дреме ми на дрътия

    13:35 10.03.2026

  • 6 глоги

    2 0 Отговор
    Изглежда, Че ергенките СА били наблъскани по четири в стая...

    13:39 10.03.2026

  • 7 Толкова

    10 0 Отговор
    празни глави на едно място, не се виждат често!!!!

    13:39 10.03.2026

  • 8 на кво ли мирише

    5 0 Отговор
    при толкоз много мкифли на едно място

    13:42 10.03.2026

  • 9 и не са имали никакво лично пространство

    9 0 Отговор
    да не приемат посетители ли

    13:43 10.03.2026

  • 10 Георги

    2 0 Отговор
    според букинг, цялата вила е с 5 спални за 12 човека... по колко да ги натъпчат ако ще са на едно място всички?
    The Postcard Galle

    13:44 10.03.2026

  • 11 амче можеха да спят и по няколко в легло

    6 0 Отговор
    Ергенките са принудени да спят по няколко в стая

    13:45 10.03.2026

  • 12 Мнение

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    За лукс незнам, обаче тия женки изглеждат толкова изтормозени и жлки, че да ги пита човек, свършиха ли с достойнстава си, та тръгнаха да си продават телесата по телевизията?!

    Такива предавания трябва да бъдат обявени за антибългарски! Щото ако това е стремежът на младите жени, то човек по-добре сам да живее!
    А от там следва и липса на раждаемост в България и огромен проблем да бъдещето на страната ни!

    Пък тези дето все пак имат дете/деца, изобщо не им завиждам! Щото днешно време разводите станаха по-модерни и от браковете!

    Живеем в пълна лудница!
    На децата се разправя, че може да са 120 пола ( за педоханските дейности няма да споменавам), на жените се разправя, че без джуки, силикон, татоировки, дрънкулки и кученца (тип плюшени играчки), не са модерни! Обяснява им се, че по-добре да градят кариери, а семейство друг път?!
    И така докато станат на 40 след което вече бирата е друга!

    Крайно време е за рестартиране на държавата ни във всяко едно направление!!!

    Коментиран от #18, #19

    13:46 10.03.2026

  • 13 Марио

    12 0 Отговор
    Евтини жени.

    13:47 10.03.2026

  • 14 Жайме

    2 1 Отговор
    Щом са наблъскани в стаи по четири,значи,че не могат да издържат на ароматите си, една на друга.На голите си тела и прически също.

    13:49 10.03.2026

  • 15 кашик

    15 0 Отговор
    В полка бяхме по 30 и отгоре, цял взвод.

    13:50 10.03.2026

  • 16 глоги

    1 0 Отговор
    До 12-тия:Прав си,истина е,което си написал,така е.

    13:51 10.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мнение":

    Време е за Възраждане

    14:08 10.03.2026

  • 19 тиририрам

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мнение":

    Първо си рестартирайте кухите глави, защото не сте никакви мъже, щом допуснахте нещата да стигнат до тук!

    14:11 10.03.2026

  • 20 Ужас

    4 2 Отговор
    какви ергенки това са к-р-енки

    14:16 10.03.2026

  • 21 Ванк0-1

    2 1 Отговор
    Така е славата изисква жертви,горките същества ,боже колко ли им е тежко.дано господ ви даде сили да издържите и да си намерите богат и красив мъж.

    14:22 10.03.2026

  • 22 Демократ

    4 2 Отговор
    Европейската цел на бг медиите е да подготвят българите за обслужващ персонал на пи-богатите натовци : мъжете за готвачи , жените за проститутки . Това е голяма чест за нас .

    14:25 10.03.2026

  • 23 Нека да са скромни

    1 0 Отговор
    Давам пример. Преди време имаше материал относно намерението на манекенките от най-известните модни къщи в света да създадат свой профсъюз, защото се оказа, че са безжалостно ограбвани. Било невъзможно да се добереш до най-лъскавите журнали и реклами, ако нямаш договор с някоя модна агенция. И всъщност агенцията прибирала лъвския пай от огромните хонорари, които тези манекенки получавали за участията си в реклами. Агенциите изисквали от тях да живеят в най-луксозните сгради с апартаменти в най-престижните квартали. Затова наемали апартамент, в който били наблъскани по 3-4 в стая, за да могат да плащат наема. И още много други подобни изисквания имало, вследствие на което доста често в края на месеца момичетата се оказвали на червено и вместо тях дълговете им доплащала агенцията. Така се оказвали заробени към нея и готови да останат там да работят каквото и да е (гардеробиерки, помощнички и т.н.) след като остареят за да са манекенки, а за повечето от тях тази "пенсионна" възраст настъпвала на 27-28 г. "Пенсионират" ги, а те са все още длъжници на агенцията. Заради манекенството нямат завършено добро образование, нито професия и могат да вършат само слугинска работа. Само 10-ина били в света топ-манекенките - от ранга на Наоми Кембъл, които сами сключвали договорите си без посредничеството на агенция.
    Такива ми ти работи. Ергенките не са топ-манекенки, какво си въобразяват, за да имат по-големи претенции?

    14:32 10.03.2026

  • 24 ЕстетЪ

    4 0 Отговор
    Този път,кастинга е събрал само грозни жени

    14:37 10.03.2026

  • 25 Удри с лопатата

    1 0 Отговор
    Група ми3ерни кvрви, един пе🏳️‍🌈дал, един психопат и някакво още неориентирано същество. Удри с лопатата.

    14:42 10.03.2026

  • 26 Преди години

    1 0 Отговор
    Когато нашите телевизии не организираха подобни риалити, излъчиха само откъс от подобно предаване на чужда телевизия. Там ергенът беше само един, богат и хубав млад мъж, който беше настанил кандидатките в собствения си замък и наистина бяха в лукс. Всеки ден им възлагаха някакви задачи, а през няколко дена ергенът подаряваше на всяка от тях не роза, а по един истински скъпоценен камък. Онези, които не получаваха такъв подарък си тръгваха. Не знам какъв е бил крайният резултат, но ми направи впечатление, че момичетата бяха доста красиви и не се държаха просташки. Не знам кой и как е правил кастинг, за да подбере участничките. Това все пак беше само откъс от цяло предаване.
    Изводът ми е, че нашите за пореден път копират чужд пример, но нямат сили да организират риалити на същото ниво.

    14:45 10.03.2026