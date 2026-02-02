Засечени са суперизригвания на Слънцето от най-висок клас

Учените предупреждават за повишена слънчева активност през следващите дни, като е възможно част от очакваните мощни изригвания да бъдат насочени към Земята. Това съобщават от Институт за космически изследвания на РАН, който следи динамиката на Слънцето в реално време.

Според експертите на института, на слънчевата повърхност се е формирал изключително голям и енергийно наситен активен регион. Подобни структури са способни да акумулират огромни количества магнитна енергия, която периодично се освобождава под формата на силни и много силни слънчеви изригвания, включително т.нар. суперизригвания от най-високия клас.

През последните часове е било регистрирано изригване с магнитуд X8.1 – едно от най-мощните събития в рамките на настоящия 25-и слънчев цикъл. В класификацията на слънчевите изригвания клас X обозначава най-интензивните явления, а стойности над X5 се считат за изключително редки. По данни на руските учени, през последните 25 години изригвания от подобен мащаб се наблюдават средно веднъж на около две години.

„Събитие от ниво X8.1 без съмнение попада в категорията на свръхизригванията“, посочват от Института за космически изследвания, като подчертават, че подобни явления изискват внимателно наблюдение заради потенциалното им влияние върху околоземното пространство.

Към момента няма потвърждение за директно въздействие върху Земята. Предварителните оценки сочат около 90% вероятност изригването да не предизвика геомагнитна буря. Според учените основните плазмени облаци, които биха могли да нанесат сериозен удар върху магнитосферата на планетата, или не са се формирали, или са се насочили в друга посока.

Подобни оценки се споделят и от международни центрове за космическо време, включително американската NOAA, която също отчита засилена слънчева активност, но засега не прогнозира сериозни смущения за сателитните системи, комуникациите и електропреносните мрежи.

Специалистите подчертават, че Слънцето в момента се намира близо до пика на своя 11-годишен цикъл на активност, което обяснява зачестяването на силните изригвания. Наблюденията продължават денонощно, а нови данни за евентуални коронални изхвърляния на маса и риска за Земята се очаква да бъдат оповестени в следващите 24 до 48 часа.