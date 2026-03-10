Новини
Любопитно »
Арестували Геро на летището в Мюнхен

Арестували Геро на летището в Мюнхен

10 Март, 2026

Немските власти объркали актьора с изпечен измамник

Кадър: Nova
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от любимците на родната публика Герасим Георгиев-Геро бил арестуван преди време на летището в Мюнхен... по погрешка. Актьорът за малко да пропусне турнето, заради което се бил отправил с колеги към САЩ преди години. Геро бил изведен от служители на реда, въоръжени с автомати, при това пред очите на десетки други пътници.

Причината – объркали го с измамник, откраднал лични данни.

До показното арестуване се стигнало, след като русенският талант пренебрегнал няколко съобщения по уредбата: "Herr Gerasim Georgiev..." Грешка някаква! Така си казал Геро, макар че ясно чул имената си. Актьорът не излязъл от опашката, чакаща за чекиране. Изчакал реда си и дал личната си карта на жената, проверяваща документите на пътниците. Щом погледнала този на Геро, дамата с ледено изражение кимнала към най-близкия служител на реда, преметнал автомат на рамо. Ошашавеният актьор дал личната си карта и на него. В това време към тях се приближил и друг въоръжен мъж. Двамата хванали Геро под мишници и го изнесли пред всички хора. Отвели го, за да изяснят ситуацията.

За щастие развръзката и решението на проблема дошли бързо. Оказало се, че става дума за съвпадение на имената. Объркали Геро с измамник, откраднал лични данни. "Абе, за малко да изгорим!", коментира актьорът случая, цитиран от HotArena.

Геро успял да се качи на самолета за САЩ, на който вече го очаквали всички други пътници плюс колегата му Малин Кръстев. Русенецът пристъпвал смутен по пътеката между седалките, обстрелван от подозрителни погледи. Нямало защо да се учудва. Все пак всички пътници от този полет били свидетели на арестуването му. Не и колегата му Малин Кръстев. И затова, като видял Геро, той се провикнал: "Хайде, бе! Къде ходиш?!"


  • 1 Механик

    16 1 Отговор
    И както как тоя е "любимец"? На кого е любимец? На коя публика?

    Коментиран от #7, #14

    14:02 10.03.2026

  • 2 приличат си

    8 0 Отговор
    като две капки вода

    14:02 10.03.2026

  • 3 честен ционист

    5 0 Отговор
    Скоро всеки ползвал Оземпика, ще разбере, колко е бил измамен.

    14:03 10.03.2026

  • 4 ТЪМЕН БАЛКАНСКИ СУБЕКТ

    7 2 Отговор
    ТЪЙ СМЕ НИЕ ОТ 100 ГОДИНИ ВСЕ ИМА ЗА КАКВО ДА НИ ОКАУШАТ В ДОЙЧЛАНДа, ОТКАК ПОДПАЛИХМЕ РАЙХСТАГА .НО НИЕ СМЕ УПОРИТИ И ВСЕ СМЕ СЪЮЗНИЦИ С ТЯХ

    14:10 10.03.2026

  • 5 Чорипапи

    5 0 Отговор
    Не са сгрешили.

    14:11 10.03.2026

  • 6 Е 6ем ти

    7 1 Отговор
    И новината.

    Коментиран от #9

    14:15 10.03.2026

  • 7 Файърфлай

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Любимец е на майка си,на баба си и ...на Халвата-некъпания пор.

    14:16 10.03.2026

  • 9 Русороб

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Е 6ем ти":

    ами мани ами и тя е от преди 5-10 години сигурно,
    Журналисти !

    14:22 10.03.2026

  • 10 Опааа

    8 1 Отговор
    Лелееее,колко забавно…🤦‍♂️ Марооооо! Мисиркоооо!

    14:24 10.03.2026

  • 11 бялкса

    5 0 Отговор
    Да си го бяха взели там, добро да ни направят. Че тука тоя оземпиковец с турските зъби досади на всички.

    14:27 10.03.2026

  • 12 Маро, ти си крейзи

    5 1 Отговор
    Какъв любимец, какъв талант е това некадърно фъфлещо, федерастно грозотило?
    Той е толкова успешен артист, колкото, ти си журналист!
    От една порода сте - на зависимите неможести!

    14:29 10.03.2026

  • 13 ЕстетЪ

    7 1 Отговор
    Нищо против Геро, но трябва да е доста голям връзкар,толкова години на екран.Водещ,който има нужда от логопед или да му се пускат субтитри, докато говори, не е добре

    14:31 10.03.2026

  • 15 Ламата от Коиловци

    2 0 Отговор
    Абе, чета коментарите и се чудя: Написалият статията дали гледа същата телевизия която и българите?
    Щото той вика че тоя е любимец, а по коментарите излиза че никой не го обича особено?

    14:40 10.03.2026