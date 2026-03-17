Азис се качва и на театралната сцена

Азис се подготвя своето следващо голямо начинание, този път извън сферата на музиката. Той планира да вземе участие в театрална постановка, която се очаква да направи премиера през есента, информира Plovdiv24.bg.
Подготовката на спектакъла вече е в ход, като се очаква участие да вземе и близкият приятел на Азис Марио Гълъбов, който е актьор от Пазарджишкия театър. Спектакълът ще съчетава драматични и комедийни елементи, а продуцент е близкият приятел на Краля на поп фолка Кирил Кирилов.
Въпреки че Азис е от десетилетия е на върха на своя жанр, той вече има опит пред камера и на сцена. През 2007 г. участва с епизодична роля във филм с Жан-Клод ван Дам, а в края на 2024 г. бе част от разпродаденото шоу "Светът е сцена“ в НДК.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А нема ли скоро
Коментиран от #8
17:35 17.03.2026
2 кой мy дpeмe
17:35 17.03.2026
3 Оня с рикията
17:36 17.03.2026
4 Каква ще е ролята му?
17:36 17.03.2026
5 ДрайвингПлежър
17:37 17.03.2026
6 Ще дърпа…
На завесата.
За друго не се сещам.
17:38 17.03.2026
7 Е няма ли да става
17:38 17.03.2026
8 Хижата на ПП
До коментар #1 от "А нема ли скоро":Каквито партиите, такива артистите.
17:39 17.03.2026
9 Само да е преди раждането, че
Коментиран от #11
17:40 17.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Не минава
17:45 17.03.2026
14 Какъв
Коментиран от #15, #17
17:46 17.03.2026
15 Вероятно
До коментар #14 от "Какъв":обикновен циганин.
17:48 17.03.2026
17 Ще го играе
До коментар #14 от "Какъв":хамалин с женски гърди
17:51 17.03.2026
18 Гай Баня
17:51 17.03.2026
19 Тоалетна Хартия
17:52 17.03.2026
