Азис се качва и на театралната сцена

Азис се подготвя своето следващо голямо начинание, този път извън сферата на музиката. Той планира да вземе участие в театрална постановка, която се очаква да направи премиера през есента, информира Plovdiv24.bg.

Подготовката на спектакъла вече е в ход, като се очаква участие да вземе и близкият приятел на Азис Марио Гълъбов, който е актьор от Пазарджишкия театър. Спектакълът ще съчетава драматични и комедийни елементи, а продуцент е близкият приятел на Краля на поп фолка Кирил Кирилов.

Въпреки че Азис е от десетилетия е на върха на своя жанр, той вече има опит пред камера и на сцена. През 2007 г. участва с епизодична роля във филм с Жан-Клод ван Дам, а в края на 2024 г. бе част от разпродаденото шоу "Светът е сцена“ в НДК.