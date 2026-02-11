Новини
Китаристът на Radiohead обвини в кражба авторите на филма „Мелания“

11 Февруари, 2026 11:13 702 0

  • radiohead-
  • китарист-
  • мелания-
  • кражба-
  • музика-
  • авторски права-
  • фантомна нишка

Въпросната музика е от филма на Пол Томас Андерсън от 2017 г. „Фантомна нишка“

Китаристът на Radiohead обвини в кражба авторите на филма „Мелания“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Китаристът на Radiohead Джони Грийнууд и американският режисьор Пол Томас Андерсън обвиниха създателите на документалния филм „Мелания“ (2026) в незаконно използване на неговата музика, съобщи списание Variety.

„Въпреки че Джони Грийнууд не притежава музиката от филма, Universal не се е консултирал с Джони относно използването ѝ от трети страни, което нарушава споразумението му за авторски права“, се посочва в материала.

Според изданието музикантът и режисьорът са поискали музиката на Грийнууд да бъде премахната от филма.

Китаристът е композирал музиката за „Фантомна нишка“, който излезе през 2017 г. Той е работил и по саундтраците за други филми на Пол Томас Андерсън, включително „Ще се лее кръв“ (2007), „Вроден порок“ (2014), „Пица с желязо“ (2021) и „Битка след битка“ (2025).

„Мелания“ е документален филм на Брет Ратнър ​​за първата дама на Съединените щати. Филмът разказва за 20-те дни преди втората инаугурация на съпруга ѝ, Доналд Тръмп.


