Китаристът на Radiohead обвини в кражба авторите на филма „Мелания“

Китаристът на Radiohead Джони Грийнууд и американският режисьор Пол Томас Андерсън обвиниха създателите на документалния филм „Мелания“ (2026) в незаконно използване на неговата музика, съобщи списание Variety.

Въпросната музика е от филма на Пол Томас Андерсън от 2017 г. „Фантомна нишка“.

„Въпреки че Джони Грийнууд не притежава музиката от филма, Universal не се е консултирал с Джони относно използването ѝ от трети страни, което нарушава споразумението му за авторски права“, се посочва в материала.

Според изданието музикантът и режисьорът са поискали музиката на Грийнууд да бъде премахната от филма.

Китаристът е композирал музиката за „Фантомна нишка“, който излезе през 2017 г. Той е работил и по саундтраците за други филми на Пол Томас Андерсън, включително „Ще се лее кръв“ (2007), „Вроден порок“ (2014), „Пица с желязо“ (2021) и „Битка след битка“ (2025).

„Мелания“ е документален филм на Брет Ратнър ​​за първата дама на Съединените щати. Филмът разказва за 20-те дни преди втората инаугурация на съпруга ѝ, Доналд Тръмп.