Цъфтежът на вишните в Япония започна по-рано от очакваното

17 Март, 2026 19:00 411 6

В три града вече се наблюдават първите разцъфтели вишнови дръвчета

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сезонът на цъфтежа на вишните в Япония официално започна, след като наблюдатели от Японската метеорологична агенция потвърдиха първото разцъфване на сакура в три региона на страната, съобщава Асошиейтед прес. Това събитие традиционно бележи началото на един от най-значимите и символични периоди в японския календар.

Експерти от агенцията са извършили наблюдения върху дървета от сорта „Сомей Йошино“ – най-разпространения вид декоративни вишни в Япония – в град Кочи, както и в префектурите Гифу и Яманаши. След като на всяко от наблюдаваните дървета са преброени поне пет разцъфнали цветчета – официалният праг за обявяване на началото на сезона – беше потвърдено началото на т.нар. „сакура фронт“, който постепенно се придвижва от юг към север.

Данните показват, че тази година цъфтежът започва по-рано от обичайното. В Кочи вишневите дървета са разцъфнали шест дни преди средните климатични норми, като това е трета поредна година, в която градът регистрира първия цъфтеж в страната. В Гифу и Яманаши отклонението достига до девет дни. Според експерти от агенцията по-ниските валежи през зимния сезон и увеличената продължителност на слънчевото греене са сред основните фактори за ускореното развитие на пъпките.

Учени и климатолози забелязват тенденция през последното десетилетие, според която климатичните промени оказват все по-осезаемо влияние върху сезонните природни цикли в Япония. Данни от университети в Киото показват, че в дългосрочен план пикът на цъфтежа на сакура постепенно се измества към по-ранни дати, като в някои години се регистрират най-ранните цъфтежи от повече от хилядолетие.

Традиционно разцветът на вишните достига своя връх в края на март и началото на април – период, който съвпада с началото на новата учебна и финансова година в страната. По това време милиони японци участват в обичая „ханами“ – събирания и пикници под цъфтящите дървета, който има дълбоки исторически корени и символизира преходността на живота и красотата на природата.

През последните години обаче популярността на този период се превръща и в предизвикателство за местните власти. Увеличеният поток от туристи, включително рекорден брой чуждестранни посетители след възстановяването на международните пътувания, води до проблеми като шум, замърсяване и претоварване на градската инфраструктура, особено в популярни дестинации като Токио и Киото.

Въпреки тези предизвикателства, вишневите дървета продължават да бъде един от най-разпознаваемите символи на Япония, с дълбоко културно и историческо значение, отразено в литературата, изкуството и националната идентичност на страната.


  • 1 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    След аварията във Фукошима, птиците пожълтяха, а дърветата отлетяха на юг.

    19:01 17.03.2026

  • 2 Събиноооо

    2 1 Отговор
    Японците обявиха, разцъфването на секура,а ти, ще хванеш ли на някому к...ра

    19:03 17.03.2026

  • 3 Това е

    2 1 Отговор
    краят...

    19:06 17.03.2026

  • 4 Цъфтеж на налъмите

    2 0 Отговор
    И зреенето на пъпешите в Япония ще започне по-рано тази година.

    19:07 17.03.2026

  • 5 Илия

    2 0 Отговор
    А при нас по-късно

    19:11 17.03.2026

  • 6 Пич

    2 0 Отговор
    Любимият стих на Ода Нобунага:

    Петдесет години продължава живота на човека
    Под небето всичко е както сън

    19:22 17.03.2026