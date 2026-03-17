Цъфтежът на вишните в Япония започна по-рано от очакваното

Сезонът на цъфтежа на вишните в Япония официално започна, след като наблюдатели от Японската метеорологична агенция потвърдиха първото разцъфване на сакура в три региона на страната, съобщава Асошиейтед прес. Това събитие традиционно бележи началото на един от най-значимите и символични периоди в японския календар.

Експерти от агенцията са извършили наблюдения върху дървета от сорта „Сомей Йошино“ – най-разпространения вид декоративни вишни в Япония – в град Кочи, както и в префектурите Гифу и Яманаши. След като на всяко от наблюдаваните дървета са преброени поне пет разцъфнали цветчета – официалният праг за обявяване на началото на сезона – беше потвърдено началото на т.нар. „сакура фронт“, който постепенно се придвижва от юг към север.

Данните показват, че тази година цъфтежът започва по-рано от обичайното. В Кочи вишневите дървета са разцъфнали шест дни преди средните климатични норми, като това е трета поредна година, в която градът регистрира първия цъфтеж в страната. В Гифу и Яманаши отклонението достига до девет дни. Според експерти от агенцията по-ниските валежи през зимния сезон и увеличената продължителност на слънчевото греене са сред основните фактори за ускореното развитие на пъпките.

Учени и климатолози забелязват тенденция през последното десетилетие, според която климатичните промени оказват все по-осезаемо влияние върху сезонните природни цикли в Япония. Данни от университети в Киото показват, че в дългосрочен план пикът на цъфтежа на сакура постепенно се измества към по-ранни дати, като в някои години се регистрират най-ранните цъфтежи от повече от хилядолетие.

Традиционно разцветът на вишните достига своя връх в края на март и началото на април – период, който съвпада с началото на новата учебна и финансова година в страната. По това време милиони японци участват в обичая „ханами“ – събирания и пикници под цъфтящите дървета, който има дълбоки исторически корени и символизира преходността на живота и красотата на природата.

През последните години обаче популярността на този период се превръща и в предизвикателство за местните власти. Увеличеният поток от туристи, включително рекорден брой чуждестранни посетители след възстановяването на международните пътувания, води до проблеми като шум, замърсяване и претоварване на градската инфраструктура, особено в популярни дестинации като Токио и Киото.

Въпреки тези предизвикателства, вишневите дървета продължават да бъде един от най-разпознаваемите символи на Япония, с дълбоко културно и историческо значение, отразено в литературата, изкуството и националната идентичност на страната.