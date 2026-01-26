Новини
Поли Генова се завърна към музиката и призна, че е тръгнала на терапия (ВИДЕО)

26 Януари, 2026 11:58 633 4

  • поли генова-
  • певица-
  • музика-
  • кариера-
  • терапия

Терапията е помогнала на Поли да се върне към кариерата си

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След близо две години отсъствие от музикалната сцена Поли Генова се завърна – зряла, по-спокойна и направи серия от искрени признания за това, през което е минала.

Поп певицата разкри, че през последната година е започнала да ходи на терапия – решение, което се е оказало ключово за вътрешния ѝ баланс и връщането ѝ към музиката.

"Не ми беше лесно, но имах нужда от тази пауза. Понякога трябва да спреш, за да се върнеш към себе си и да разбереш какво наистина искаш", призна тя пред Нова телевизия. И по думите ѝ дългото отсъствие е било съпроводено с вътрешни колебания и въпроси, които много хора си задават, но рядко изричат на глас.

"Имаше моменти, в които се питах дали това е максимумът, който мога да постигна. Дали не съм стигнала тавана си", сподели Генова. И именно в този период терапията се превръща в нейна опора.

"Започнах да ходя на терапия миналата година и това ми помогна изключително много. Това не е слабост, а грижа за вътрешния мир. Призовавам хората да не се страхуват да потърсят помощ", добавя изпълнителката.

Новата ѝ песен "Моята душа" е пряко отражение на този личен път. Парчето не е просто музикално завръщане, а истинска изповед – за страховете, съмненията, болката и пътя към себеприемането. За първи път Поли си позволява да говори открито не само за светлите, но и за тъмните страни на живота си.

"Това е моята история. Няма нищо страшно да говориш за тъгата си и за моментите, в които не си добре. Всички минаваме през такива периоди", каза още тя.

"Моята душа" е създадена по време на Sofia Songwriting Camp в Боровец, в колаборация с DJ Pancho, Acho и шведската авторка Ета Зелмани, по покана на Virginia Records. Песента ще има и английска версия, а за Поли тя бележи началото на нов творчески етап.

Певицата коментира и завръщането на България на сцената на "Евровизия", като не скри радостта си. "Имаме страхотни артисти и заслужаваме да сме част от този конкурс".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец

    0 0 Отговор
    Днес почина Анита от почивка. Отиде си без време. Погуби я жаждата за камерунци. Поклон! 🤣🥳🤭

    12:03 26.01.2026

  • 2 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Абе само квичите некви тъпи песни и лапате парици и все се оплаквате и мрънкате и драми правите

    12:06 26.01.2026

  • 3 кака поли

    2 0 Отговор
    се завърна към добре облечените напористи господа за
    протеинова терапия

    12:06 26.01.2026

  • 4 Не е

    1 0 Отговор
    Мой типаж, иначе така щях да я терапевтирам, че да цъфти цял месец!

    12:11 26.01.2026