Руски медии твърдят, че Алла Пугачова си търси нов дом в България

Алла Пугачова планира да заживее в България, след като и Кипър вече не е безопасно място след избухването на войната в Иран. Звездата се установи в Кипър през последните няколко години, където се премести след избухването на войната между Русия и Украйна. Децата ѝ Хари и Лиза са се заселили на острова с нея, а съпругът ѝ Максим Галкин посещава семейството през свободните дни между представленията си. Последните събития в Близкия изток обаче се пренесоха и в Средиземно море, принуждавайки Алла Борисовна отново да се скрие, съобщава руският Telegram канал MASH, цитиран от trud.bg.

Журналистите посочват България като най-вероятен нов дом за звездното семейство. Според техни източници, руската примадона, чрез доверени представители, вече търси нов дом в България. Очакваната цена на потенциалната покупка е 48-50 милиона рубли или над половин милион евро.

Следователно е много вероятно Алла Пугачова скоро да се наложи да си стегне багажа. Вината е в конфликта в Близкия изток и атаките срещу американски бази, базирани в Кипър, които пречат на примадоната спокойно да прекара старостта си.

Руският сайт EurAsiaDaily също наскоро писа, че певицата е била снимана с бастун до "уморения си и тъжен съпруг".

76-годишната звезда, все по-често наричана "някогашната примадона на руската поп музика", изглежда страда от прогресиращо ставно заболяване. В резултат на това Алла е започнала да ходи с бастун, с който е била снимана след завръщането си от турнето на Максим Галкин.

На снимка, публикувана в социалните мрежи, комикът е с мрачно изражение, макар и да държи разкошен букет жълти лалета, докато Пугачова се усмихва до него.