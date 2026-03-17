Руски медии твърдят, че Алла Пугачова си търси нов дом в България

17 Март, 2026 16:59 833 21

Според журналистите дори и Кипър вече не е безопасен за руската звезда и семейството ѝ

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Алла Пугачова планира да заживее в България, след като и Кипър вече не е безопасно място след избухването на войната в Иран. Звездата се установи в Кипър през последните няколко години, където се премести след избухването на войната между Русия и Украйна. Децата ѝ Хари и Лиза са се заселили на острова с нея, а съпругът ѝ Максим Галкин посещава семейството през свободните дни между представленията си. Последните събития в Близкия изток обаче се пренесоха и в Средиземно море, принуждавайки Алла Борисовна отново да се скрие, съобщава руският Telegram канал MASH, цитиран от trud.bg.

Журналистите посочват България като най-вероятен нов дом за звездното семейство. Според техни източници, руската примадона, чрез доверени представители, вече търси нов дом в България. Очакваната цена на потенциалната покупка е 48-50 милиона рубли или над половин милион евро.

Следователно е много вероятно Алла Пугачова скоро да се наложи да си стегне багажа. Вината е в конфликта в Близкия изток и атаките срещу американски бази, базирани в Кипър, които пречат на примадоната спокойно да прекара старостта си.

Руският сайт EurAsiaDaily също наскоро писа, че певицата е била снимана с бастун до "уморения си и тъжен съпруг".

76-годишната звезда, все по-често наричана "някогашната примадона на руската поп музика", изглежда страда от прогресиращо ставно заболяване. В резултат на това Алла е започнала да ходи с бастун, с който е била снимана след завръщането си от турнето на Максим Галкин.

На снимка, публикувана в социалните мрежи, комикът е с мрачно изражение, макар и да държи разкошен букет жълти лалета, докато Пугачова се усмихва до него.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 кой мy дpeмe

    6 5 Отговор
    с половин милион една едностайна панелкс у люлин може и да намери

    Коментиран от #10, #21

    17:02 17.03.2026

  • 2 Лили Иванова

    3 5 Отговор
    Тая ще се види със Свети Петър преди мен. Дано да каже някоя хубава дума за мен.

    17:03 17.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 аз пък твърдя

    5 3 Отговор
    че мичето си пуска тук новия пълнеж
    да разбуди и разджафка цъкачи на копейки и русофоборци

    17:04 17.03.2026

  • 6 сенки от миналото

    7 1 Отговор
    Защо не и дори в нашата страна. Звездата й изгря на Златния Орфей, а колелото на историята се върти....

    17:04 17.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Али жребеца

    2 1 Отговор
    Да идва в максуда.Ще се грижим.

    17:10 17.03.2026

  • 9 Име

    2 2 Отговор
    чух че в Орландовци предлагали домове за вечно ползване, май за там е тръгнала...

    17:11 17.03.2026

  • 10 Горката

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Премести се в Израел, почба война, отиде в Кипър, хвърчат ракети. Ако дойде в България какво ще стане?

    17:18 17.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бай Илия бивш мераклия

    3 0 Отговор
    Еееххх преди сорок леть бих я приютил на вилата,ама днес не смея,че ще изПУГАЧИ славейчета от градината

    17:19 17.03.2026

  • 14 Запознат

    1 2 Отговор
    Саша Безуханова където избира листите на Форбс в 30под30 хваната да спонсорира педофилската секта от Петрохан 🤭🥳🤣🥳🤭🤭🥳🥳🤭

    17:19 17.03.2026

  • 15 баба ти

    1 10 Отговор
    ПРЕДАТЕЛИ не искаме. Защо не се върнат в Русия.

    17:23 17.03.2026

  • 16 Елина

    0 5 Отговор
    Да се връща в Израел, там й е мястото на тази помиярка.

    17:30 17.03.2026

  • 17 Тази нацистка подлога

    0 5 Отговор
    Няма място в България

    Коментиран от #18

    17:31 17.03.2026

  • 18 антинацист

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тази нацистка подлога":

    То и ти нямаш място в България

    17:35 17.03.2026

  • 19 Старо куче

    0 1 Отговор
    Да не идва, че където се е преселила, все войни избухват!

    17:48 17.03.2026

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Като юноша, Алла Пугачова много я харесвах. Добре дошла ще бъде!

    17:48 17.03.2026

  • 21 Ха, ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    За половин милион може спокойно да си купи къща в селата край София…200 кв. М. Чиста площ и двор поне 500 кв м. Зависи в кое село разбира се. Такъв имот може да си вземе във Владя например а в разни Мрамор, Е.Пелин…в подножието на стара планина…никакъв проблем!

    17:50 17.03.2026