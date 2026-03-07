Новини
Десетки убити по време на операция на израелските отбранителни сили в Наби Шийт

7 Март, 2026 15:21 1 290 20

Убити са 29 души, а броят на ранените надхвърля 35

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Най-малко 29 души са били убити в град Наби Шийт в Източен Ливан по време на операция, проведена от израелските сили в околния район, съобщи Ал Хадат. Според канала броят на ранените е надхвърлил 35.

Отряд израелски командоси е кацнал в планинския район близо до Наби Шийт с 4 хеликоптера, за да локализира и извади останките на навигатора Рон Арад, който е бил заловен през 1986 г. Войските се насочили към семейното гробище Ал Шокр, където са погребани останките на израелски пилот, но били нападнати от засада на бойци на Хизбула и местни жители.

За да осигурят отстъплението на групировката от бойната зона, самолети и хеликоптери са извършили десетки въздушни удари по Наби Шийт. В комюнике, разпространено в техния Telegram канал, Хизбула потвърди, че бойците ѝ са се сблъскали с израелско подразделение близо до гробището в Наби Шийта. Не се съобщава за жертви сред израелските военни.

Рон Арад, навигатор от израелските военновъздушни сили, е заловен на 16 октомври 1986 г., след като неговият F-4 Phantom е свален над Ливан по време на бойна мисия. Твърди се, че Арад е застрелян в плен през май 1988 г., но все още е в неизвестност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 4 Отговор
    теА и на полюсите ще водят ОТБРАНИТЕЛНИ войни❗

    15:25 07.03.2026

  • 2 Наглост израилева

    23 4 Отговор
    Какво търсят да "отбраняват" тия "отбранителните сили" на чужда територия? Или нападението е най-добрата отбрана, а?

    15:27 07.03.2026

  • 3 Сила

    6 4 Отговор
    Класика ....сами срещу всички !!! И ги бият където и когато си поискат ...без паради , манифестации , ,скандиране на лозунги и вирене на юмручета....

    15:28 07.03.2026

  • 4 Гитлер

    11 3 Отговор
    През комина!

    Коментиран от #6

    15:31 07.03.2026

  • 5 Махараминдри баба

    6 2 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    15:35 07.03.2026

  • 6 .....

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Гитлер":

    Ми да те изкараме и тебе през комина.

    15:35 07.03.2026

  • 7 Махараминдри баба

    8 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:35 07.03.2026

  • 8 Махараминдри баба

    5 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:35 07.03.2026

  • 9 Махараминдри баба

    4 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:35 07.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Удри Биби!

    2 7 Отговор
    Нема жал!

    Коментиран от #13

    15:41 07.03.2026

  • 12 Лумпен

    4 0 Отговор
    Гъбите ще затрият евреите завинаги!
    И ще има мир по света!

    15:52 07.03.2026

  • 13 А где

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Удри Биби!":

    Хитлеяхуто?

    15:53 07.03.2026

  • 14 Оксиморон

    4 0 Отговор
    Израелски "отбранителни" сили...

    15:53 07.03.2026

  • 15 Монката Паси

    3 1 Отговор
    Доказателство какъв мерзък народ сме!

    15:54 07.03.2026

  • 16 Опорка

    7 0 Отговор
    " Не се съобщава за жертви сред израелските военни." Разбира се, че не се съобщава, а ние безпрекословно вярваме :)))

    Коментиран от #17

    15:59 07.03.2026

  • 17 Ми че то

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Опорка":

    По томошните земи след три дни възкръстват...

    16:04 07.03.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Израелтяните ежедневно доказват, че за изчадия адови, не хора!

    16:05 07.03.2026

  • 19 Холокост

    0 0 Отговор
    Вече започвам да разбирам Шикългрубер и защо евреите са гонени и мразени навсякъде по света !
    Явно и Бог има мнение, защото ние спасявайки ги кретахме и кретаме, а Германия............., абе със сигурност ще се възроди пак ! Ние !?

    16:07 07.03.2026

  • 20 Гаврош

    0 0 Отговор
    Да бяха заровили командосите - евреи при Арад

    16:09 07.03.2026