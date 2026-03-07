Десетки убити по време на операция на израелските отбранителни сили в Наби Шийт

Най-малко 29 души са били убити в град Наби Шийт в Източен Ливан по време на операция, проведена от израелските сили в околния район, съобщи Ал Хадат. Според канала броят на ранените е надхвърлил 35.
Отряд израелски командоси е кацнал в планинския район близо до Наби Шийт с 4 хеликоптера, за да локализира и извади останките на навигатора Рон Арад, който е бил заловен през 1986 г. Войските се насочили към семейното гробище Ал Шокр, където са погребани останките на израелски пилот, но били нападнати от засада на бойци на Хизбула и местни жители.
За да осигурят отстъплението на групировката от бойната зона, самолети и хеликоптери са извършили десетки въздушни удари по Наби Шийт. В комюнике, разпространено в техния Telegram канал, Хизбула потвърди, че бойците ѝ са се сблъскали с израелско подразделение близо до гробището в Наби Шийта. Не се съобщава за жертви сред израелските военни.
Рон Арад, навигатор от израелските военновъздушни сили, е заловен на 16 октомври 1986 г., след като неговият F-4 Phantom е свален над Ливан по време на бойна мисия. Твърди се, че Арад е застрелян в плен през май 1988 г., но все още е в неизвестност.
