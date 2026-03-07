Новини
Крум Зарков след пленума на БСП: Ще се борим за всеки глас и за всяко доверие

Крум Зарков след пленума на БСП: Ще се борим за всеки глас и за всяко доверие

7 Март, 2026 15:35

  • крум зарков-
  • пленум-
  • бсп-
  • борба-
  • глас-
  • доверие

По думите на Зарков при подреждането на листите партията е спазила решенията на конгреса, включително и принципа хората, които са взимали ключови решения през последната година и половина, да понесат политическа отговорност.

Крум Зарков след пленума на БСП: Ще се борим за всеки глас и за всяко доверие - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След заседанието на Националния съвет на БСП лидерът на партията Крум Зарков заяви, че социалистите влизат в предстоящите избори с амбицията да възстановят доверието на левите избиратели и да върнат силното ляво представителство в парламента. Това съобщават от news.bg

По думите му при подреждането на листите партията е спазила решенията на конгреса, включително и принципа хората, които са взимали ключови решения през последната година и половина, да понесат политическа отговорност.

"Хората, които взимаха решения през последната година и половина, получиха своята отговорност от конгреса и ние спазихме тази повеля", заяви Зарков. Той допълни, че на част от тях благодари за разбирането, което са проявили. Според него това е част от процеса на обновление в партията.

Лидерът на БСП подчерта, че въпреки промените в листите партията не е тръгнала да изключва свои членове. По думите му всеки, който иска добросъвестно да работи за каузата на социалистите, може да продължи да бъде част от организацията, но няма да определя решенията на партията в следващия период.
Зарков коментира и очакванията за изборните резултати. Той призна, че БСП стартира кампанията от ниска база според социологическите проучвания, но подчерта, че тенденцията според него е възходяща.

"Ще положим всички усилия да се борим за всеки глас и за всяко доверие. Най-вече за тези хора, които се определят като леви и които през последните години са били разочаровани. Нуждаем се от тяхното доверие, за да върнем автентичното ляво представителство в парламента", заяви той.

По време на изявлението си лидерът на БСП коментира и действията на служебното правителство във връзка със ситуацията в Близкия изток. Според него темата е изключително сериозна и изисква внимателен институционален подход.

"Ситуацията е прекалено важна, за да бъде обсъждана набързо. Българските институции трябва да следят внимателно случващото се и да дават ясна и адекватна информация на гражданите", каза Зарков. Той отбеляза, че появата на военни самолети на гражданското летище в София е породила тревога сред хората и тези страхове не бива да бъдат пренебрегвани.

По думите му позициите по отношение на конфликта трябва да се изграждат на европейско ниво и България трябва да се стреми към ясна обща европейска позиция срещу войната.

Лидерът на БСП коментира и промените в Министерството на вътрешните работи, извършени от служебния кабинет. Той посочи, че подобни кадрови промени не са прецедент при смяна на политическото ръководство, но подчерта, че оценката ще бъде дадена според резултатите.

"В България има остра необходимост от честни избори. Нечестните избори ни водят към спирала от нови избори", заяви Зарков. Той добави, че отговорност за това носят както институциите, така и политическите партии.

По думите му БСП ще следи внимателно изборния процес и ще сигнализира за всяка нередност чрез своите представители в изборните комисии.


България
Напиши коментар:


  • 1 зарков

    8 1 Отговор
    напред другари кокала е мазен!!!!!

    15:37 07.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    8 2 Отговор
    Борете се. Всички за това ще се борят. Ще спечели този, който купи най-много.

    15:40 07.03.2026

  • 3 Питане

    4 3 Отговор
    А за маги стралката Импексова ще се борите ли ?

    15:40 07.03.2026

  • 4 Те десетки

    9 1 Отговор
    години ви гледат магариите , богатеенето , обещанията голите и няма кой да се връзва ! На ЗаВиров ли , на Гуцанов ли , Стойнев , Мойнев , разни стрини вечни и тем подобни !

    15:41 07.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Не виждам Фред, Гуцаната, Кире Трафиканто, Стойнев. Май са изпаднали от каруцата.

    Коментиран от #7

    15:41 07.03.2026

  • 6 Дориана

    6 1 Отговор
    БСП ОЛ падат надолу под 3 % . Те загубиха доверието и излъгаха избирателите си. Всички гласове отиват при Радев. Няма как Наталия Киселова, която погази Конституцията за да изпълни нарежданията на Борисов и Пеевски да бъде лице на БСП ОЛ. Крум Зарков се проваля.

    15:42 07.03.2026

  • 7 гуцанката

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    спасява аятоласите от дубай..

    15:43 07.03.2026

  • 8 Крумчо,

    8 1 Отговор
    толкова гласове да вземете ,че да не получите субсидия ви пожелавам!

    Коментиран от #10

    15:44 07.03.2026

  • 9 ккк

    4 0 Отговор
    то за на родата доверието не мое са преборите , та на останалите хора

    15:50 07.03.2026

  • 10 Дориана

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Крумчо,":

    ИТН със сигурност падат на 1 % и губят субсидията. Финансов срив, финансов колапс за ИТН. А, БСП ОЛ падат под 3 % , отпадат от Парламента. Предателските партии ИТН и БСП ОЛ нямат място в Парламента , защото отново искат заедно в комбина с ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново Начало да спъват всички реформи и да тласкат България надолу.

    15:51 07.03.2026

  • 11 Хахаха

    2 1 Отговор
    Това либералното мамино Кацамунче има повече шанс при себеподобните му от ППДБ.

    15:54 07.03.2026

  • 12 Дзак

    2 0 Отговор
    Не се разбира тесни или широки социалисти взеха властта. Поне да се ориентираме!

    15:57 07.03.2026

  • 13 успех!

    2 0 Отговор
    Дано минете 1 процент , това ще бъде много добро представяне на столетницата на системи.

    15:58 07.03.2026

  • 14 С борци като тлъстуша

    2 0 Отговор
    станишки и обединени с едни леваци голяма борба ще падне.

    15:58 07.03.2026

  • 15 Да попитам:

    1 0 Отговор
    Този не е ли разбрал все още,че на лъжци,демагози,властолюбци и измекяри няма кой да даде повече доверие и глас???

    16:07 07.03.2026

