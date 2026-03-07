Крум Зарков след пленума на БСП: Ще се борим за всеки глас и за всяко доверие

След заседанието на Националния съвет на БСП лидерът на партията Крум Зарков заяви, че социалистите влизат в предстоящите избори с амбицията да възстановят доверието на левите избиратели и да върнат силното ляво представителство в парламента. Това съобщават от news.bg

По думите му при подреждането на листите партията е спазила решенията на конгреса, включително и принципа хората, които са взимали ключови решения през последната година и половина, да понесат политическа отговорност.

"Хората, които взимаха решения през последната година и половина, получиха своята отговорност от конгреса и ние спазихме тази повеля", заяви Зарков. Той допълни, че на част от тях благодари за разбирането, което са проявили. Според него това е част от процеса на обновление в партията.

Лидерът на БСП подчерта, че въпреки промените в листите партията не е тръгнала да изключва свои членове. По думите му всеки, който иска добросъвестно да работи за каузата на социалистите, може да продължи да бъде част от организацията, но няма да определя решенията на партията в следващия период.

Зарков коментира и очакванията за изборните резултати. Той призна, че БСП стартира кампанията от ниска база според социологическите проучвания, но подчерта, че тенденцията според него е възходяща.

"Ще положим всички усилия да се борим за всеки глас и за всяко доверие. Най-вече за тези хора, които се определят като леви и които през последните години са били разочаровани. Нуждаем се от тяхното доверие, за да върнем автентичното ляво представителство в парламента", заяви той.

По време на изявлението си лидерът на БСП коментира и действията на служебното правителство във връзка със ситуацията в Близкия изток. Според него темата е изключително сериозна и изисква внимателен институционален подход.

"Ситуацията е прекалено важна, за да бъде обсъждана набързо. Българските институции трябва да следят внимателно случващото се и да дават ясна и адекватна информация на гражданите", каза Зарков. Той отбеляза, че появата на военни самолети на гражданското летище в София е породила тревога сред хората и тези страхове не бива да бъдат пренебрегвани.

По думите му позициите по отношение на конфликта трябва да се изграждат на европейско ниво и България трябва да се стреми към ясна обща европейска позиция срещу войната.

Лидерът на БСП коментира и промените в Министерството на вътрешните работи, извършени от служебния кабинет. Той посочи, че подобни кадрови промени не са прецедент при смяна на политическото ръководство, но подчерта, че оценката ще бъде дадена според резултатите.

"В България има остра необходимост от честни избори. Нечестните избори ни водят към спирала от нови избори", заяви Зарков. Той добави, че отговорност за това носят както институциите, така и политическите партии.

По думите му БСП ще следи внимателно изборния процес и ще сигнализира за всяка нередност чрез своите представители в изборните комисии.