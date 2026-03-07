Новини
Киноафишите през март: ужаси, фантастика и български дебют сред най-очакваните премиери

7 Март, 2026 13:37 450 5

От нови хорър заглавия до анимация на Pixar и амбициозен български филм – месецът предлага разнообразие за всеки вкус

Киноафишите през март: ужаси, фантастика и български дебют сред най-очакваните премиери - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Март се очертава като силен месец за любителите на киното, особено за почитателите на филмите на ужасите. По кината се появяват редица нови заглавия от жанра, сред които „Безликите 3“, „Те ще ни убият“ и „Докато смъртта ни раздели 2“. Наред с тях обаче зрителите ще могат да открият и редица други продукции - от анимации и фантастика до европейско и българско кино.

Сред най-любопитните предложения е анимацията „Хопъри“. Новият проект на Дисни и Пиксар разглежда интригуваща идея - какво би се случило, ако човешкото съзнание може да бъде прехвърлено в изкуствени тела на животни. Главната героиня Мейбъл, страстна природозащитничка, вижда в това шанс да стане част от света на животните и да разбере начина им на живот. Реалността в дивата природа обаче се оказва далеч по-различна от романтичните ѝ представи. За щастие няколко животни се притичват на помощ и ѝ показват как да се справя в непознатата среда. Филмът тръгва по кината от 6 март.

На същата дата излиза и „Булката“ - нов прочит на класическата история за Франкенщайн. Филмът е режисиран от Маги Джиленхол и поставя акцент върху създаването на спътница за чудовището. В сюжета Франк пътува до Чикаго, за да потърси помощта на гениалния учен д-р Ефрониус. Двамата съживяват убита млада жена, която се превръща в тайнствената Булка. В ролите зрителите ще видят Джеси Бъкли, Крисчън Бейл и Анет Бенинг.

Любителите на японската анимация също ще имат повод за интерес с „Скарлет“, новия филм на номинирания за „Оскар“ режисьор Мамору Хосода. Историята проследява принцеса, която се заклева да отмъсти за убийството на баща си. След неуспешна битка с неговия убиец тя се озовава в загадъчен отвъден свят, където среща млад мъж от съвременността. Срещата между двамата постепенно променя възгледите ѝ за отмъщението и съдбата. Премиерата е на 13 март.

На 20 март на голям екран ще се появи и „Проектът „Аве Мария“ – екранизация по бестселъра на Анди Уеър, автор на „Марсианецът“. Главният герой, учителят Райлънд Грейс, изигран от Райън Гослинг, се оказва последната надежда за спасението на Земята. По време на мисията си той среща извънземния Роки и двамата започват да си сътрудничат, опитвайки се да разберат заплахата, която е надвиснала не само над човечеството, но и над бъдещето на други светове.

Сред премиерите присъства и българският филм „Звезда“, дебют на режисьора Камен Стоянов. Сюжетът разказва за млада жена, която се връща от Лондон в България, за да се грижи за майка си. В същото време тя успява да организира първата си самостоятелна изложба в престижна софийска галерия. Откриването ѝ обаче съвпада с началото на локдауна заради Covid-19. Вместо да се откаже, героинята превръща ситуацията в артистичен експеримент – изолира се в галерията сред собствените си картини и се превръща в своеобразна „жива скулптура“, наблюдавана както през витрините, така и онлайн. В актьорския състав са Мариана Крумова, Жана Яковлева и Васил Дуев - Тайг.

Месецът обещава разнообразие от жанрове и истории - от космически приключения и анимации до по-авторско кино, което поставя въпроси за изкуството и съвременния свят.


