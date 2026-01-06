Новини
Учени установиха какво е довело до изчезването на мамутите

6 Януари, 2026

Изследователите потвърдиха теория за недостиг на минерали в диетата на древните видове

Събина Андреева

Резултатите от изследване на зъбите на вълнести мамути потвърдиха теорията, че те са изчезнали поради недостиг на минерали, пише списание Quaternary Science Reviews. В изследването са участвали учени от Русия, Естония и Финландия, съобщава БТА.

„В зъбите на сибирски мамути е открито рекордно съдържание на азот. Този факт косвено подкрепя направения по-рано извод, че причината за измирането на мамутите е минералният глад“, се посочва в съобщението.

Учени са анализирали 29 образеца дентин (твърдата част на зъба под емайла) на вълнести мамути и са открили най-високата концентрация на азотен изотоп, регистрирана някога в останки на мамути от цялото Северно полукълбо. Максималните стойности са установени в уникално находище – Волчя грива. Това е район с почва, богата на минерали, който е привличал големи тревопасни животни. Мамутите посещавали такива места, за да компенсират дефицита на минерали. Този извод подкрепя хипотезата, че причината за измирането на мамутите е липсата на жизненоважни химични елементи в храната им.

„Големите тревопасни животни са започнали да страдат от минерален недостиг, в тяхната диета имало явен химически дисбаланс. Изследваните останки на мамути показват, че много от тях са били болни. Провежданите от нас изследвания позволяват да се правят изводи и за екологията на съвременните бозайници, да се идентифицират признаци и причини за заболявания. На базата на комплексни и детайлни анализи можем да прогнозираме промени в околната среда в близко и далечно бъдеще и да предполагаме какви болести могат да възникнат в резултат на тези промени, за да бъде човечеството подготвено“, заяви професор Сергей Лещински от катедрата по палеонтология и историческа геология на Томския държавен университет (ТГУ).

Учени от ТГУ са работили с останки на мамути от три находища от късния плейстоцен (период преди началото на ледниковата епоха) в югоизточната част на Западносибирската равнина: Красноярски край, Томска област; Шестаково (Кемеровска област) и Волчя грива (Новосибирска област), където разкопки са провеждани между 1991 и 2021 г.


  • 1 Кръговрат на веществата

    6 0 Отговор
    Глад,Събино.

    Коментиран от #10

    18:06 06.01.2026

  • 2 Много им е

    6 0 Отговор
    било горещо с тия пуловери и кат се е дигнала температурата са дали фира щот с потта им излизат минералите от телата и не са могли да си ги възстановят... Не са знаели горките, че в минералната вода има минерали...

    18:08 06.01.2026

  • 3 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    А учените ще разберат ли защо изчезва човешкото и разума у хората ,та света се тресе от войни

    Коментиран от #5

    18:09 06.01.2026

  • 4 събино вземи да отслабнеш

    3 1 Отговор
    събино това на снимката автопортрет ли е?

    мислех че си по-красива ама явно не е така

    Коментиран от #8

    18:17 06.01.2026

  • 5 Дуньо простия

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Е как. Естествено, че ще разберат..... ама трябва време да мине.

    18:18 06.01.2026

  • 6 Дядо Гъдьо

    5 0 Отговор
    Гладни северни македонци, въоръжени със свръх оръжия за онова време, са ги изтребили и изяли по банкети и ресторанти. Мамутите са били от породата Мицкоскис-мааамутуис.

    18:34 06.01.2026

  • 7 гошо

    1 0 Отговор
    Тръмп?

    18:35 06.01.2026

  • 8 Зодия стрелец

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "събино вземи да отслабнеш":

    Момичета е супер. Ати като си голям красавец дай си снимката и на твойта рода.

    18:39 06.01.2026

  • 9 Глобално затопляне и ледена епоха

    2 0 Отговор
    Според много учени обаче, причината е катерицата и двете порчета.

    18:47 06.01.2026

  • 10 Да ама

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кръговрат на веществата":

    ...Събина не ще да влезе в този кръговрат ,а набляга на...кръгалВРАТ...

    19:12 06.01.2026

  • 11 хаха

    0 0 Отговор
    То си е ясно. Гай Банчо питекантропа се е появил...

    19:21 06.01.2026