Офталмолог даде съвети за спасение на зрението в офиса

Офталмологът Анна Шамарова очерта пред Lenta.ru прости правила за офис служителите, за да защитят зрението си.

Един от най-ефективните методи за запазване на зрението и производителността по време на работа в офиса, според лекарката, е редовното спазване на правилото „20-20-20“: на всеки двадесет минути гледайте обекти на двадесет фута (шест метра) разстояние в продължение на двадесет секунди. Превръщането на това в навик може значително да намали напрежението в очите.

Шамарова предложи също да се носят очила с филтър за синя светлина, когато се работи на компютър. Тази светлина претоварва очите, ускорява умората им и дори може да наруши естествените модели на сън. Специалистът препоръча също да се опитвате да мигате по-често. Когато работите на компютър, човек мига три до четири пъти по-рядко, което изсушава слъзния филм и причинява парене и щипане в очите.

Лекарят настоява да се обърне специално внимание на организацията на работното пространство: мониторът трябва да бъде разположен на една ръка разстояние и малко под нивото на очите, с меко и равномерно осветление. Важно е също да се вземе предвид качеството на въздуха и да се използва преносим овлажнител.

"За тези, които прекарват дълги периоди от време, работейки пред екрани, препоръчваме хардуерно лечение с помощта на специални устройства – вид фитнес тренировка за очите. Това е един от най-ефективните начини за облекчаване на симптомите на синдрома на компютърния сън и подобряване на устойчивостта на очите", каза Анна Шамарова.