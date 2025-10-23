Новини
Офталмолог даде съвети за спасение на зрението в офиса

23 Октомври, 2025 20:13

Венелина Маринова

Офталмологът Анна Шамарова очерта пред Lenta.ru прости правила за офис служителите, за да защитят зрението си.

Един от най-ефективните методи за запазване на зрението и производителността по време на работа в офиса, според лекарката, е редовното спазване на правилото „20-20-20“: на всеки двадесет минути гледайте обекти на двадесет фута (шест метра) разстояние в продължение на двадесет секунди. Превръщането на това в навик може значително да намали напрежението в очите.

Шамарова предложи също да се носят очила с филтър за синя светлина, когато се работи на компютър. Тази светлина претоварва очите, ускорява умората им и дори може да наруши естествените модели на сън. Специалистът препоръча също да се опитвате да мигате по-често. Когато работите на компютър, човек мига три до четири пъти по-рядко, което изсушава слъзния филм и причинява парене и щипане в очите.

Лекарят настоява да се обърне специално внимание на организацията на работното пространство: мониторът трябва да бъде разположен на една ръка разстояние и малко под нивото на очите, с меко и равномерно осветление. Важно е също да се вземе предвид качеството на въздуха и да се използва преносим овлажнител.

"За тези, които прекарват дълги периоди от време, работейки пред екрани, препоръчваме хардуерно лечение с помощта на специални устройства – вид фитнес тренировка за очите. Това е един от най-ефективните начини за облекчаване на симптомите на синдрома на компютърния сън и подобряване на устойчивостта на очите", каза Анна Шамарова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 1 Отговор
    от робството спасение е единствено мотиката... в главата на робовладелеца

    20:16 23.10.2025

  • 2 Гледай !

    2 1 Отговор
    Гледай !

    Монитора !

    Само Когато !

    Е Нужно !

    И не се Взирай !

    В него !

    Коментиран от #4

    20:20 23.10.2025

  • 3 Пич

    3 1 Отговор
    Ще ви кажа номера на разузнавателните служби! За разузнавачите е много важно да имат силно зрение , и медиците са им разработили един много просто изпълним метод. Само с флумастер или химикалка слагате точка на пръста , и от около 30 сантиметра местите пръста и следите точката. Около десетина минути на ден са достатъчни да стегнат всички мускули в очната ябълка и да концентрират зрението !

    Коментиран от #5

    20:21 23.10.2025

  • 4 Ако Акъла ти!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гледай !":

    Ако Акъла ти!

    Не ти стига !

    Кат се Взираш в Него !

    Няма Да Ти стигне !

    20:21 23.10.2025

  • 5 Ако Мозъка !

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ако Мозъка !
    Мозъчния Център На Зрението !

    Не може да си Свърши Работата !

    Нищо Не може да ти помогне !

    Освен !

    Размера На Монитора !

    Той трябва да е Такъв !

    Че да не те принуждава !

    Да се Взираш В Него !

    Да не ти Обяснявям Повече !

    Коментиран от #6, #8

    20:25 23.10.2025

  • 6 Някои Хора !

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ако Мозъка !":

    Някои Хора !

    Са Срещу !

    Природата !

    И Възможностите на Човешкия Организъм !

    За Това !

    България !

    Потъва !

    Но !

    Простака !

    За Това Е Простак !

    Защото Не иска Да признае !

    Истината !

    За Нещата !

    С минуси !

    Няма Да Разрешиш !

    Никай Проблем !

    Така Че !

    По Добре !

    Си Ги Бутни !

    Отзад !

    20:41 23.10.2025

  • 7 Шамарова предложи също по шамар

    1 0 Отговор
    на цъкащите за копейки и каки с лапнишарани по сайтовете
    да им се напомни
    да носят очила с филтър за синя светлина

    20:51 23.10.2025

  • 8 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ако Мозъка !":

    Благодаря за тази препоръка !

    20:52 23.10.2025

  • 9 Съвети на офталмолога

    0 0 Отговор
    Ето един практичен съвет за запазване на зрението в офиса. Гримирате си зъркели на клепачите и шефа си мисли, че много бачкате като дремете пред компютъра.

    21:00 23.10.2025