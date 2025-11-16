Новини
Любопитно »
Роби Уилямс: Ослепявам заради инжекции за отслабване

Роби Уилямс: Ослепявам заради инжекции за отслабване

16 Ноември, 2025 04:23, обновена 16 Ноември, 2025 03:33 396 1

  • роби уилямс-
  • зрение-
  • проблеми

Звездата призна, че вече не може да разпознава конкретни лица на своите концерти и дори футболистите на мач за него са като „петна върху зелен терен“

Роби Уилямс: Ослепявам заради инжекции за отслабване - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Певецът и бивш член на Take That Роби Уилямс разкри, че зрението му се влошава и смята, че причината са инжекциите за отслабване, които използва от няколко години, съобщава Independent, цитиран от NOVA.

Уилямс обяснява, че вече не може да разпознава конкретни лица на своите концерти и дори футболистите на мач за него са като „петна върху зелен терен“. Той е трябвало да смени и очилата си заради промените в зрението.

Певецът предупреди обществеността да се информира за потенциалните рискове от тези инжекции. Той споделя, че е бил един от първите приели препаратите, но забелязва негативен ефект върху зрението си.

Инжекциите, които включват медикамента семаглутид (на пазара под търговски имена като Ozempic и Wegovy), се използват за контрол на теглото и диабет тип 2. Проучване от 2024 г., анализиращо 17 000 пациенти в продължение на 6 години, установява, че хората, приемали семаглутид, имат 7 пъти по-голяма вероятност да развият рядко, но сериозно очно заболяване, което може да доведе до загуба на зрение в едното око. Въпреки това изследването не доказва директна причинно-следствена връзка, като отбелязва, че засегнатите са малко на брой.

Роби Уилямс разкри през 2023 г., че използването на инжекциите е било медицинска необходимост, свързана с депресия и „тип 2 самоненавист“, както той описва отношението си към собственото си тяло. Той разказва, че психическото му състояние се влошава, когато е с наднормено тегло, и че неговият вътрешен критик е „катастрофичен за психиката му“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 подкупен даяджия

    1 0 Отговор
    роби ела да видиш как са наще даяджий още не са ги уволнили , с гугле преводача още си искат пари

    цирка минаха 3 дена и затихна

    тия пак търсят пари по улиците

    03:45 16.11.2025