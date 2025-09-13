Новини
Столична община даде старт на кампанията „Четенето е модерно"

Столична община даде старт на кампанията „Четенето е модерно“

13 Септември, 2025 16:53 481 6

  • столична община-
  • четене-
  • първи учебен ден-
  • кампания

Водещи от трите национални телевизии четоха заедно на стотици деца в навечерието на първия учебен ден

Столична община даде старт на кампанията „Четенето е модерно“ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Смях, аплодисменти и детски очи, вперени в любимите лица от екрана – така започна новото издание на кампанията „Четенето е модерно“ на Столична община. В навечерието на първия учебен ден Боряна Граматикова („Отблизо“ по БНТ), Лиляна Боянова (bTV Новините) и Марина Цекова („Събуди се“ по NOVA) застанаха заедно на една сцена и четоха откъси от любими книги. Трите национални телевизии обединиха гласовете си в името на каузата децата да откриват вдъхновение и смелост в четенето.

Столична община даде старт на кампанията „Четенето е модерно“

Инициативата се провежда за трети път по идея на заместник-кмета по социални дейности Надежда Бачева, която откри събитието с думите:

„Четенето не е само приятно занимание – то отваря хоризонти, изгражда увереност и вдъхновява децата да мечтаят смело. Така София няма да бъде просто град на технологии и бърз ритъм, а град на идеи, на въображение и на хора с големи сърца.“

Кампанията продължава и днес – 13 септември, от 18:30 ч., етаж +2, Playground в Парадайс Център, където актьорите Параскева Джукелова и Асен Мутафчиев ще споделят свои любими истории.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 0 Отговор
    ГРОБ обичат да се хвалят че били без алтернатива, но не щото са кадьрни и полезни за българия, а щото, по подобие на СССР дето изби безброй умни и млади българи за да окупира страната, те изгониха 6 млн от същите за да могат да населят и завладеят страната с гарантиран електорат по тъп от самите тях. ГРОБ не само че не са кадърни, а даже са вредни и опасни, но и техния край наближава

    16:56 13.09.2025

  • 2 Боко

    2 1 Отговор
    присъства ли ?

    17:01 13.09.2025

  • 3 Нямам

    0 1 Отговор
    Им доверие на писателите. Опитват се да наложат мнението си и гледната си точка, която може да е много различна от моята. Богатите писатели не са много, все пак.

    17:02 13.09.2025

  • 4 Четенето е модерно??

    3 0 Отговор
    И са облекли това??? Кофти презентация.

    17:04 13.09.2025

  • 5 Стеф

    0 0 Отговор
    И какво му е модерното? - щом като особа с една недочетена книга, ни командори 12 г и натрупа състояние, каквото никакво четене не би му осигурило!?!

    17:25 13.09.2025

  • 6 Това е само

    0 0 Отговор
    Форум за Борисов!

    17:42 13.09.2025