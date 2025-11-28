Новини
Любопитно »
Край на пенсионирането: Елтън Джон се завръща на сцената въпреки ослепяването

Край на пенсионирането: Елтън Джон се завръща на сцената въпреки ослепяването

28 Ноември, 2025 14:59 572 4

  • елтън джон-
  • пенсиониране-
  • загуба на зрение-
  • певец-
  • завръщане-
  • сцена

Преди три години британската звезда се оттегли от сцената, но догодина ще бъде хедлайнер на един от най-големите фестивали Rock in Rio

Край на пенсионирането: Елтън Джон се завръща на сцената въпреки ослепяването - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сър Елтън Джон обяви, че „няма търпение“ да се завърне на голямата сцена като хедлайнер на Rock in Rio 2026 – три години след последния концерт от прощалното му турне Farewell Yellow Brick Road. 78-годишната британска музикална легенда ще излезе на сцената Palco Mundo в Рио де Жанейро на 7 септември. Стадионът, с капацитет около 80 000 души, е бил домакин на артисти като Queen, Metallica и Бионсе.

Предстоящото участие ще бъде първото голямо шоу на изпълнителя след финалното му прощално изпълнение в Стокхолм на 8 юли 2023 г. Елтън Джон заяви, че е приел поканата без колебание и обеща незабравимо представяне.

„Винаги съм имал невероятно време в Бразилия. Не успях да включа Южна Америка в прощалното турне, затова казах ‘да’ веднага щом Rock in Rio ме поканиха. Обичам бразилската публика – те имат специално място в сърцето ми“, посочи той. По думите му еднократните големи концерти след края на турнетата му носят „несравнима енергия“, а групата му звучи „по-силно от всякога“.

Rock in Rio се провежда за първи път през 1985 г. с хедлайнери Род Стюарт, AC/DC, Queen, Джордж Бенсън и Yes. Оттогава фестивалът се превръща в едно от най-мащабните музикални събития в света и от 2004 г. има и европейско издание – Rock in Rio Lisboa.

Основателят и президент на фестивала Роберто Медина заяви, че участието на сър Елтън през 2026 г. ще „напише нова глава в историята на Rock in Rio“. Според него присъствието на артист от подобен ранг подчертава силата на фестивала да обединява хората чрез музика и да създава незабравими моменти.

Билетите за Rock in Rio Card 2026 ще бъдат в продажба за широката публика от 9 декември.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    2 0 Отговор
    дърт п

    15:08 28.11.2025

  • 2 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Пука ми че ми дреме за един пе@@@@,важното е че все още за@@@@@@@ му не е ослепял

    15:12 28.11.2025

  • 3 1488

    3 0 Отговор
    от много мьжки забавления в лицето е ослепел

    15:34 28.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.