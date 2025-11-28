Край на пенсионирането: Елтън Джон се завръща на сцената въпреки ослепяването

Сър Елтън Джон обяви, че „няма търпение“ да се завърне на голямата сцена като хедлайнер на Rock in Rio 2026 – три години след последния концерт от прощалното му турне Farewell Yellow Brick Road. 78-годишната британска музикална легенда ще излезе на сцената Palco Mundo в Рио де Жанейро на 7 септември. Стадионът, с капацитет около 80 000 души, е бил домакин на артисти като Queen, Metallica и Бионсе.

Предстоящото участие ще бъде първото голямо шоу на изпълнителя след финалното му прощално изпълнение в Стокхолм на 8 юли 2023 г. Елтън Джон заяви, че е приел поканата без колебание и обеща незабравимо представяне.

„Винаги съм имал невероятно време в Бразилия. Не успях да включа Южна Америка в прощалното турне, затова казах ‘да’ веднага щом Rock in Rio ме поканиха. Обичам бразилската публика – те имат специално място в сърцето ми“, посочи той. По думите му еднократните големи концерти след края на турнетата му носят „несравнима енергия“, а групата му звучи „по-силно от всякога“.

Rock in Rio се провежда за първи път през 1985 г. с хедлайнери Род Стюарт, AC/DC, Queen, Джордж Бенсън и Yes. Оттогава фестивалът се превръща в едно от най-мащабните музикални събития в света и от 2004 г. има и европейско издание – Rock in Rio Lisboa.

Основателят и президент на фестивала Роберто Медина заяви, че участието на сър Елтън през 2026 г. ще „напише нова глава в историята на Rock in Rio“. Според него присъствието на артист от подобен ранг подчертава силата на фестивала да обединява хората чрез музика и да създава незабравими моменти.

Билетите за Rock in Rio Card 2026 ще бъдат в продажба за широката публика от 9 декември.