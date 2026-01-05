Тимъти Шаламе се обясни в любов на Кайли Дженър в реч на "Изборът на критиците" (ВИДЕО)

Тимъти Шаламе публично благодари и призна любовта си към своята партньорка Кайли Дженър след като спечели приза за най-добър актьор на наградите Critics Choice Awards за 2026 г.

Актьорът прие отличието за ролята си във филма Marty Supreme по време на церемонията в неделя. В речта си Шаламе призна, че е бил притеснен, докато благодари на останалите номинирани в категорията, сред които Майкъл Б. Джордан, Леонардо ди Каприо, Итън Хоук, Джоел Еджъртън и Вагнер Моура.

В края на изказването си той отправи специални думи към Дженър, която присъстваше в залата. „И накрая, искам да благодаря на моята партньорка от три години. Благодаря ти за нашата основа“, каза Шаламе, преди да добави: „Обичам те. Не бих могъл да постигна това без теб. Благодаря ти от сърце.“ Камерите уловиха реакцията на Дженър, която се усмихна и отвърна безмълвно „Обичам те“.

Кайли Дженър придружи актьора на церемонията, облечена в черна прилепнала рокля с дантелени елементи, докато Шаламе се появи с раиран костюм и цветна вратовръзка. Това е първата му победа на Critics Choice Awards след четири предишни номинации.

През последните месеци двойката все по-често показва публично връзката си. Те отбелязаха важен момент, когато Кайли подкрепи Тимъти Шаламе на фестивала в Палм Спрингс, а по-късно той за първи път коментира нейна публикация в социалните мрежи, оставяйки емоджита със сърца под нейна снимка.

Актьорът получи и одобрението на майката на риалити звездата — Крис Дженър, която публикува снимки с якета, свързани с „Marty Supreme“, и похвали филма в социалните мрежи. По време на коледните празници Тимъти Шаламе беше включен и в семейните тържества на клана Кардашиян-Дженър, като името му се появи сред останалите върху празнична джинджифилова къщичка.